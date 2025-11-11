Мои заказы

Персональный автотур по востоку Грузии: природа, архитектура и традиции виноделов

Продегустировать вина и знаменитую минералку, полюбоваться горами и пройти по мосту над пропастью
Приглашаем только в вашей компании погрузиться в древнюю историю, потрясающие пейзажи и кавказское гостеприимство.

Я познакомлю вас со старыми и современными районами Тбилиси, а в Мцхете насладимся панорамой со стен монастыря
Джвари.

Мы проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге, останавливаясь у основных достопримечательностей, и побываем в краю виноградников.

Посетим несколько виноделен, где вы попробуете как классические европейские вина, так и вина, созданные по древним грузинским технологиям.

Отдохнём у живописных озёр, пройдёмся по стеклянному мосту и полюбуемся водопадами в каньоне Дашбаши. Исследуем пещерный город Вардзиа, прогуляемся по легендарному курорту Боржоми и городу Гори. Грузия оставит в сердце яркие воспоминания и желание вернуться сюда снова!

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь и одежду по погоде.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Минивэн, микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Мцхета и Тбилиси - древность и современность

Встречаемся и отправляемся в Мцхету, древнюю столицу Грузии и духовный центр страны. По пути поговорим об истории государства — от его истоков до современности. По прибытии посетим Светицховели — один из главных соборов, который называют храмом Животворящего столпа. Здесь, по преданию, хранится Хитон Господень, а также покоятся мощи Андрея Первозванного и захоронены 11 грузинских царей. После прогулки по улочкам города мы поднимемся на холм к монастырю Джвари, откуда открывается живописная панорама Мцхеты и место слияния рек Куры и Арагви.

Вернувшись в Тбилиси, начнём знакомство со смотровой площадки у района Метехи — посмотрим на старую часть города с высоты. Пройдёмся по кварталу Абанотубани, увидим водопад в Инжировом ущелье, который долгое время оставался неизвестным даже для местных жителей. Затем отправимся в атмосферный район Шардени и закончим пешеходную часть экскурсии у театра марионеток Резо Габриадзе.

После снова разместимся в автомобиле и проедем по современным районам Тбилиси, чтобы осмотреть знаковые достопримечательности. Завершим экскурсию примерно в 15:00–16:00, а вечером можно будет отправиться в один из лучших ресторанов грузинской кухни.

Мцхета и Тбилиси - древность и современность
2 день

Военно-Грузинская дорога - путешествие в сердце Кавказа

Сегодня нас ждёт дорога, о которой ещё в древности писал географ Страбон, называя её одной из самых живописных. Сегодня она известна как Военно-Грузинская дорога — стратегический путь, соединяющий Россию с Южным Кавказом.

Мы сделаем остановки в самых впечатляющих локациях. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем с бирюзовой водой, окружённым горами. Посмотрим на крепость Ананури — средневековое укрепление, некогда принадлежавшее князьям Арагви. Посетим курорт Гудаури — знаменитое место для любителей горных лыж, откуда открываются невероятные виды, — и побываем в Степанцминде (Казбеги) — селении у подножия величественного Казбека.

При желании поднимемся на внедорожниках к церкви в Гергети, расположенной на высоте 2170 м, чтобы насладиться одним из самых узнаваемых видов в Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси.

Военно-Грузинская дорога - путешествие в сердце Кавказа
3 день

Кахетия - край виноградников и древних монастырей

В этот день отправимся в Кахетию — регион, известный своими винодельческими традициями и живописными пейзажами. Первой остановкой станет Алазанская долина — винодельческое сердце Грузии, окружённое величественными горами. Затем посетим Бодбийский монастырь, основанный в 9 веке и ставший местом упокоения Святой Нино, принёсшей христианство в Грузию.

После направимся в Сигнахи, славящийся своей атмосферой, уютными улочками и круглосуточным ЗАГСом. Поднимемся на крепостную стену, считающуюся второй по длине после Великой Китайской стены, откуда открывается потрясающий вид на долину.

Затем пересечём Алазанскую долину и направимся в Лагодехи — живописный уголок у подножия Кавказского хребта. Здесь же останемся на ночь.

Кахетия - край виноградников и древних монастырей
4 день

День виноделия и дворянских поместий

Этот день посвятим вину и грузинским традициям виноделия. Посетим несколько виноделен, где вы попробуете как классические европейские вина, так и вина, созданные по древним грузинским технологиям. Вы узнаете, в чём их различие, и насладитесь обедом у живописного горного озера (за доплату).

Затем направимся в Цинандали — историческое поместье князя Александра Чавчавадзе, тестя Александра Грибоедова. После осмотра его дома-музея и винного погреба переместимся в Телави, столицу Кахетии, а затем через живописный Гомборский перевал вернёмся в Тбилиси.

День виноделия и дворянских поместий
5 день

Каньон Дашбаши, озеро Паравни, пещерный город Вардзиа и прибытие в Ахалцихе

Сегодня вас ждут уникальные природные места. Сначала посетим каньон Дашбаши, где пройдём по стеклянному мосту и полюбуемся водопадами. Затем отправимся в альпийскую зону, где среди горных лугов расположены живописные озёра, самое крупное из которых — Паравани. Здесь можно попробовать свежеприготовленную ряпушку, которую когда-то завезли из Байкала.

После направимся к пещерному городу Вардзиа — монастырскому комплексу 12 века, вырубленному в скалах. В течение полутора часов будем исследовать его туннели, храмы и кельи, слушая рассказы о правлении царицы Тамары.

К вечеру прибудем в Ахалцихе, где остановимся в гостевом доме, в котором царит настоящее грузинское гостеприимство.

Каньон Дашбаши, озеро Паравни, пещерный город Вардзиа и прибытие в Ахалцихе
6 день

Боржоми и Гори

Заключительный день путешествия начнём с осмотра знаменитого курорта Боржоми. Прогуляемся по парку Романовых, я расскажу вам историю происхождения знаменитой минеральной воды, и вы попробуете её прямо из источника.

После посетим Гори — родной город Иосифа Сталина. Здесь можно осмотреть его дом-музей и личный вагон, на котором он ездил на конференции в Ялту, Тегеран и Потсдам (по желанию).

К вечеру вернёмся в Тбилиси. Завершение тура, до новых встреч, друзья!

Боржоми и Гори

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гида и водителя
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Проведение тура возможно и для большего количества участников (до 17 человек)
  • При группе из 7-17 человек стоимость тура составит €1800
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Завершение: Тбилиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурами
Гурами — ваш гид в Тбилиси
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Георгий (Гурами). У меня более чем 20-летний стаж работы гидом. До 2000 года я возил туристов из Грузии в другие страны. Сейчас я встречаю, сопровождаю
и показываю мою страну гостям. И это гораздо приятнее, чем возить в чужие страны. Я тоже, как и большинство грузин, люблю гостей. И когда замечаю, что моя работа и моя страна нравится гостям, мне становится очень приятно.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

