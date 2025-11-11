Встречаемся и отправляемся в Мцхету, древнюю столицу Грузии и духовный центр страны. По пути поговорим об истории государства — от его истоков до современности. По прибытии посетим Светицховели — один из главных соборов, который называют храмом Животворящего столпа. Здесь, по преданию, хранится Хитон Господень, а также покоятся мощи Андрея Первозванного и захоронены 11 грузинских царей. После прогулки по улочкам города мы поднимемся на холм к монастырю Джвари, откуда открывается живописная панорама Мцхеты и место слияния рек Куры и Арагви.

Вернувшись в Тбилиси, начнём знакомство со смотровой площадки у района Метехи — посмотрим на старую часть города с высоты. Пройдёмся по кварталу Абанотубани, увидим водопад в Инжировом ущелье, который долгое время оставался неизвестным даже для местных жителей. Затем отправимся в атмосферный район Шардени и закончим пешеходную часть экскурсии у театра марионеток Резо Габриадзе.

После снова разместимся в автомобиле и проедем по современным районам Тбилиси, чтобы осмотреть знаковые достопримечательности. Завершим экскурсию примерно в 15:00–16:00, а вечером можно будет отправиться в один из лучших ресторанов грузинской кухни.