Я познакомлю вас со старыми и современными районами Тбилиси, а в Мцхете насладимся панорамой со стен монастыря
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь и одежду по погоде.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Минивэн, микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Мцхета и Тбилиси - древность и современность
Встречаемся и отправляемся в Мцхету, древнюю столицу Грузии и духовный центр страны. По пути поговорим об истории государства — от его истоков до современности. По прибытии посетим Светицховели — один из главных соборов, который называют храмом Животворящего столпа. Здесь, по преданию, хранится Хитон Господень, а также покоятся мощи Андрея Первозванного и захоронены 11 грузинских царей. После прогулки по улочкам города мы поднимемся на холм к монастырю Джвари, откуда открывается живописная панорама Мцхеты и место слияния рек Куры и Арагви.
Вернувшись в Тбилиси, начнём знакомство со смотровой площадки у района Метехи — посмотрим на старую часть города с высоты. Пройдёмся по кварталу Абанотубани, увидим водопад в Инжировом ущелье, который долгое время оставался неизвестным даже для местных жителей. Затем отправимся в атмосферный район Шардени и закончим пешеходную часть экскурсии у театра марионеток Резо Габриадзе.
После снова разместимся в автомобиле и проедем по современным районам Тбилиси, чтобы осмотреть знаковые достопримечательности. Завершим экскурсию примерно в 15:00–16:00, а вечером можно будет отправиться в один из лучших ресторанов грузинской кухни.
Военно-Грузинская дорога - путешествие в сердце Кавказа
Сегодня нас ждёт дорога, о которой ещё в древности писал географ Страбон, называя её одной из самых живописных. Сегодня она известна как Военно-Грузинская дорога — стратегический путь, соединяющий Россию с Южным Кавказом.
Мы сделаем остановки в самых впечатляющих локациях. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем с бирюзовой водой, окружённым горами. Посмотрим на крепость Ананури — средневековое укрепление, некогда принадлежавшее князьям Арагви. Посетим курорт Гудаури — знаменитое место для любителей горных лыж, откуда открываются невероятные виды, — и побываем в Степанцминде (Казбеги) — селении у подножия величественного Казбека.
При желании поднимемся на внедорожниках к церкви в Гергети, расположенной на высоте 2170 м, чтобы насладиться одним из самых узнаваемых видов в Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Кахетия - край виноградников и древних монастырей
В этот день отправимся в Кахетию — регион, известный своими винодельческими традициями и живописными пейзажами. Первой остановкой станет Алазанская долина — винодельческое сердце Грузии, окружённое величественными горами. Затем посетим Бодбийский монастырь, основанный в 9 веке и ставший местом упокоения Святой Нино, принёсшей христианство в Грузию.
После направимся в Сигнахи, славящийся своей атмосферой, уютными улочками и круглосуточным ЗАГСом. Поднимемся на крепостную стену, считающуюся второй по длине после Великой Китайской стены, откуда открывается потрясающий вид на долину.
Затем пересечём Алазанскую долину и направимся в Лагодехи — живописный уголок у подножия Кавказского хребта. Здесь же останемся на ночь.
День виноделия и дворянских поместий
Этот день посвятим вину и грузинским традициям виноделия. Посетим несколько виноделен, где вы попробуете как классические европейские вина, так и вина, созданные по древним грузинским технологиям. Вы узнаете, в чём их различие, и насладитесь обедом у живописного горного озера (за доплату).
Затем направимся в Цинандали — историческое поместье князя Александра Чавчавадзе, тестя Александра Грибоедова. После осмотра его дома-музея и винного погреба переместимся в Телави, столицу Кахетии, а затем через живописный Гомборский перевал вернёмся в Тбилиси.
Каньон Дашбаши, озеро Паравни, пещерный город Вардзиа и прибытие в Ахалцихе
Сегодня вас ждут уникальные природные места. Сначала посетим каньон Дашбаши, где пройдём по стеклянному мосту и полюбуемся водопадами. Затем отправимся в альпийскую зону, где среди горных лугов расположены живописные озёра, самое крупное из которых — Паравани. Здесь можно попробовать свежеприготовленную ряпушку, которую когда-то завезли из Байкала.
После направимся к пещерному городу Вардзиа — монастырскому комплексу 12 века, вырубленному в скалах. В течение полутора часов будем исследовать его туннели, храмы и кельи, слушая рассказы о правлении царицы Тамары.
К вечеру прибудем в Ахалцихе, где остановимся в гостевом доме, в котором царит настоящее грузинское гостеприимство.
Боржоми и Гори
Заключительный день путешествия начнём с осмотра знаменитого курорта Боржоми. Прогуляемся по парку Романовых, я расскажу вам историю происхождения знаменитой минеральной воды, и вы попробуете её прямо из источника.
После посетим Гори — родной город Иосифа Сталина. Здесь можно осмотреть его дом-музей и личный вагон, на котором он ездил на конференции в Ялту, Тегеран и Потсдам (по желанию).
К вечеру вернёмся в Тбилиси. Завершение тура, до новых встреч, друзья!
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Услуги гида и водителя
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Проживание
- Питание
- Проведение тура возможно и для большего количества участников (до 17 человек)
- При группе из 7-17 человек стоимость тура составит €1800