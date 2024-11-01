Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Затем отправимся гулять по атмосферным улочкам столицы. Заглянем в храм Метехи, расположенный на скале над Курой. Осмотрим памятник Вахтангу Горгасали, основателю Тбилиси.

По канатной дороге поднимемся к неприступной крепости Нарикала. Затем посетим площадь Мейдан и побываем в соборе Сиони, рядом с которым разбит живописный сад. Покажем удивительное сооружение — Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе. Пройдём по площади Свободы — к ресторану, где устроим приветственный ужин с вкуснейшей национальной кухней.