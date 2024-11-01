В Мцхете полюбуетесь слиянием Куры и Арагви, осмотрите собор Светицховели и женский
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле Brim в Тбилиси и History в Сигнахи, 2-местное размещение.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены 5 завтраков, 2 обеда и 2 ужина.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Затем отправимся гулять по атмосферным улочкам столицы. Заглянем в храм Метехи, расположенный на скале над Курой. Осмотрим памятник Вахтангу Горгасали, основателю Тбилиси.
По канатной дороге поднимемся к неприступной крепости Нарикала. Затем посетим площадь Мейдан и побываем в соборе Сиони, рядом с которым разбит живописный сад. Покажем удивительное сооружение — Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе. Пройдём по площади Свободы — к ресторану, где устроим приветственный ужин с вкуснейшей национальной кухней.
Древняя столица Мцхета и старинные монастыри
Утром отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии. Поднимемся к храму Джвари, откуда открывается невероятный вид на слияние Куры и Арагви. Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты к собору Светицховели.
Пообедаем в ресторане и поедем в женский монастырь Самтавро 4 века. Если останется время, посетим Шио-Мгвимский мужской монастырь.
Вечером вернёмся в Тбилиси и отдохнём.
Дегустация вина в Кахетии и прогулка по Сигнахи
Сегодня поедем на родину грузинского вина — в Кахетию. По пути осмотрим древний собор Ниноцминда, напоминающий средневековый замок.
Следующая остановка на винодельне. Вы продегустируете напиток и сможете купить пару бутылочек с собой. Дальше отправимся в Бодбийский монастырь, где полюбуемся видами Алазанской долины.
Прибудем в город любви Сигнахи. Только представьте, ЗАГС здесь работает круглосуточно! Мы погуляем по улицам городка, сделаем фотографии и осмотрим старинную крепость.
Ночевать сегодня будем в Сигнахи.
Крепость Греми и монастырь Новая Шуамта
Позавтракаем и продолжим путешествие по Кахетии. На очереди крепость Греми 15 века. Затем поедем в аутентичное село Алаверди, где понаблюдаем за жизнью местных и осмотрим старинные сооружения.
После обеда посетим монастырь Новая Шуамта, где осмотрим древние фрески. Завершим экскурсионную программу визитом в крепость Уджарма. От некогда мощной цитадели остались лишь руины, которые постепенно покрываются зеленью.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и Казбеги
Утром побываем в крепости Ананури. Вы узнаете удивительную историю этого места, а затем полюбуетесь Жинвальским водохранилищем. На очереди ещё один невероятный вид — слияние рек Арагви и Ведзатхеви: они текут вместе, но не смешиваются.
Побываем в селе Казбеги, откуда открывается впечатляющий обзор на вершину Казбек. Будем вдыхать чистый горный воздух, потягивать вино и наслаждаться красотой. Вечером устроим финальный ужин, поделимся впечатлениями и посмотрим фотографии.
Прогулка по улочкам Тбилиси и отъезд
После завтрака погуляем по Тбилиси. Мы покажем секретные дворики, старинные дома с резными балконами и уютные закоулки. На местном рынке вы сможете закупиться сувенирами, фруктами, специями и сладостями.
Полные впечатлений, со звенящими от бутылок вина чемоданами и морем фотографий на смартфонах поедем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 5 завтраков, 2 обеда и 2 ужина
- Трансферы из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Сопровождение турлидера
- Услуги местного русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Доплата за 1-местное проживание
- Остальное питание