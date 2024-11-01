Путешествие по древним святыням: Тбилиси, Кахетия и Сигнахи

Побывать на родине вина, осмотреть старинные замки и погулять по мощёным улочкам Мцхеты
В туре вы увидите потаённые улочки Тбилиси, прикоснётесь к древним стенам неприступной крепости Нарикала и побываете в соборе Сиони.

В Мцхете полюбуетесь слиянием Куры и Арагви, осмотрите собор Светицховели и женский
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монастырь Самтавро.

Обязательно побываем в удивительной Кахетии, где вас ждёт дегустация вина, прогулка по городу любви Сигнахи и невероятные виды Алазанской долины.

А ещё рассмотрим старинные фрески в монастыре Новая Шуамта, понаблюдаем за жизнью местных в селе Алаверди и погуляем среди поросших зеленью руин крепости Уджарма.

На десерт оставили село Казбеги: чистый горный воздух, уходящие высоко в небо снежные хребты, бирюза Жинвальского водохранилища и вершина Казбек.

Путешествие по древним святыням: Тбилиси, Кахетия и Сигнахи
Путешествие по древним святыням: Тбилиси, Кахетия и Сигнахи
Путешествие по древним святыням: Тбилиси, Кахетия и Сигнахи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 14:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле Brim в Тбилиси и History в Сигнахи, 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены 5 завтраков, 2 обеда и 2 ужина.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Тбилиси

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Затем отправимся гулять по атмосферным улочкам столицы. Заглянем в храм Метехи, расположенный на скале над Курой. Осмотрим памятник Вахтангу Горгасали, основателю Тбилиси.

По канатной дороге поднимемся к неприступной крепости Нарикала. Затем посетим площадь Мейдан и побываем в соборе Сиони, рядом с которым разбит живописный сад. Покажем удивительное сооружение — Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе. Пройдём по площади Свободы — к ресторану, где устроим приветственный ужин с вкуснейшей национальной кухней.

Экскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по Тбилиси
2 день

Древняя столица Мцхета и старинные монастыри

Утром отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии. Поднимемся к храму Джвари, откуда открывается невероятный вид на слияние Куры и Арагви. Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты к собору Светицховели.

Пообедаем в ресторане и поедем в женский монастырь Самтавро 4 века. Если останется время, посетим Шио-Мгвимский мужской монастырь.

Вечером вернёмся в Тбилиси и отдохнём.

Древняя столица Мцхета и старинные монастыриДревняя столица Мцхета и старинные монастыриДревняя столица Мцхета и старинные монастыриДревняя столица Мцхета и старинные монастыри
3 день

Дегустация вина в Кахетии и прогулка по Сигнахи

Сегодня поедем на родину грузинского вина — в Кахетию. По пути осмотрим древний собор Ниноцминда, напоминающий средневековый замок.

Следующая остановка на винодельне. Вы продегустируете напиток и сможете купить пару бутылочек с собой. Дальше отправимся в Бодбийский монастырь, где полюбуемся видами Алазанской долины.

Прибудем в город любви Сигнахи. Только представьте, ЗАГС здесь работает круглосуточно! Мы погуляем по улицам городка, сделаем фотографии и осмотрим старинную крепость.

Ночевать сегодня будем в Сигнахи.

Дегустация вина в Кахетии и прогулка по СигнахиДегустация вина в Кахетии и прогулка по СигнахиДегустация вина в Кахетии и прогулка по СигнахиДегустация вина в Кахетии и прогулка по СигнахиДегустация вина в Кахетии и прогулка по СигнахиДегустация вина в Кахетии и прогулка по СигнахиДегустация вина в Кахетии и прогулка по СигнахиДегустация вина в Кахетии и прогулка по Сигнахи
4 день

Крепость Греми и монастырь Новая Шуамта

Позавтракаем и продолжим путешествие по Кахетии. На очереди крепость Греми 15 века. Затем поедем в аутентичное село Алаверди, где понаблюдаем за жизнью местных и осмотрим старинные сооружения.

После обеда посетим монастырь Новая Шуамта, где осмотрим древние фрески. Завершим экскурсионную программу визитом в крепость Уджарма. От некогда мощной цитадели остались лишь руины, которые постепенно покрываются зеленью.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Крепость Греми и монастырь Новая ШуамтаКрепость Греми и монастырь Новая ШуамтаКрепость Греми и монастырь Новая ШуамтаКрепость Греми и монастырь Новая Шуамта
5 день

Крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и Казбеги

Утром побываем в крепости Ананури. Вы узнаете удивительную историю этого места, а затем полюбуетесь Жинвальским водохранилищем. На очереди ещё один невероятный вид — слияние рек Арагви и Ведзатхеви: они текут вместе, но не смешиваются.

Побываем в селе Казбеги, откуда открывается впечатляющий обзор на вершину Казбек. Будем вдыхать чистый горный воздух, потягивать вино и наслаждаться красотой. Вечером устроим финальный ужин, поделимся впечатлениями и посмотрим фотографии.

Крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и КазбегиКрепость Ананури, Жинвальское водохранилище и КазбегиКрепость Ананури, Жинвальское водохранилище и КазбегиКрепость Ананури, Жинвальское водохранилище и КазбегиКрепость Ананури, Жинвальское водохранилище и Казбеги
6 день

Прогулка по улочкам Тбилиси и отъезд

После завтрака погуляем по Тбилиси. Мы покажем секретные дворики, старинные дома с резными балконами и уютные закоулки. На местном рынке вы сможете закупиться сувенирами, фруктами, специями и сладостями.

Полные впечатлений, со звенящими от бутылок вина чемоданами и морем фотографий на смартфонах поедем в аэропорт.

Прогулка по улочкам Тбилиси и отъездПрогулка по улочкам Тбилиси и отъездПрогулка по улочкам Тбилиси и отъездПрогулка по улочкам Тбилиси и отъездПрогулка по улочкам Тбилиси и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 5 завтраков, 2 обеда и 2 ужина
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение турлидера
  • Услуги местного русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Доплата за 1-местное проживание
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, до 14:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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