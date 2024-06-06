На ноябрьские праздники – туры в Тбилиси

Найдено 23 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Тбилиси, цены от 370 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6390051 120 за человека
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000 за человека
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 отзывов
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Экспресс-трип по Грузии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
32 000 за человека
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250 за человека
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
10 июня в 00:00
17 июня в 00:00
58 000 за человека
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
15 июня в 08:00
17 июня в 00:00
50 000 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
    Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
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    местах, которые мы посетили. Маршрут был хорошо продуман, и мы увидели много достопримечательностей за короткое время. В целом, это было отличное путешествие, и я определенно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о этом регионе.

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
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    (в лице Владлены) всегда на связи, быстро реализует все пожелания. И отдельная благодарность гиду Екатерине (Эка) - веселая, позитивная, настоящая зажигалочка, интересный рассказчик!

    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
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    моем сердце самые теплые воспоминания! От начала до конца этот тур был полон впечатлений и ярких моментов. Организаторы Владлена и Мераби - настоящие профессионалы своего дела, всегда на связи и готовы помочь в любой момент. Отдельное спасибо хочу сказать нашим экскурсоводам и моему любимому водителю Мамуке, который оставил самые душевные воспоминания. Все эти люди создавали атмосферу, в которой каждый момент был заполнен восторгом и удивлением. Грузия поразила меня своим разнообразием красот: от величественных гор до живописных долин, от древних монастырей до современных городов. Грузия — это не просто страна, это настоящий рай, где природа величественна и красива, как нигде в мире. Это место, где душа находит покой и вдохновение, где можно забыть обо всем на свете и просто наслаждаться прекрасными моментами жизни. Местная кухня — это вообще отдельная тема. Кто знает, тот все поймет. Но самое ценное в этом путешествии — это гостеприимство замечательных грузинских людей. Их теплота и открытость сделали мое пребывание еще более особенным и запоминающимся. Грузинская душевность и теплота просто поражают: каждая встреча с местными жителями наполняла меня положительными эмоциями и оставляла незабываемые впечатления. Грузины гостеприимны, открыты и всегда готовы поделиться своей культурой и традициями. Их готовность помочь и поддержать создает атмосферу дружелюбия и взаимопонимания. Спасибо организаторам за великолепно проведенное время в Грузии! Я обязательно вернусь снова, чтобы продолжить это удивительное путешествие.

    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
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    исчерпывающими ответами на многочисленные наши вопросы. Благодаря высокому профессионализму Андро и глубокому знанию им истории Грузии мы узнали много малоизвестных исторических фактов о стране. Считаю, что фирме необходимо поощрить Андро за его профессиональную работу.

  • Н
    Наталья
    5 апреля 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
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    (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами))) Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс) Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно. В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник. В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует. В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв) Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт) И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые) Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)

  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей
  • О
    Олеся
    11 января 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
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    девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!

  • О
    Ольга
    24 декабря 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
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    за предложение этого тура (изначально рассматривался тур без Грузии), за его организацию. Отдельное спасибо Рамзану за массу донесенных до нас событий, обычаев, исторических фактов (поражал своими богатыми, глубокими знаниями), спасибо Алине за прекрасную экскурсию по Владикавказу (очень понравилось как рассказывала про этот уютный городок, его жителей), Магомеду, что быстро, без приключений нас возил, Зазе - интересному и впечатляющиму гиду, всем, кто сопровождал наш тур! Немного жаль, что ничего не посмотрели на военно-грузинской дороге из-за погодных условий, но колорит и красота мест, которые мы посетили, затмил недосмотренное))

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На ноябрьские праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
  1. Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
  2. Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
  3. Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
  4. Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
  5. Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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