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20%
Авторский тур
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6390051 120₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Авторский тур
4 дня
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
10 июня в 00:00
17 июня в 00:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
15 июня в 08:00
17 июня в 00:00
50 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 11:45
$810 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- ТТатьяна29 апреля 2024Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
- ООлеся11 января 2024Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
- ООльга24 декабря 2023Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На ноябрьские праздники»
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- Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
- Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
- Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
- Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
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