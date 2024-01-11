На праздники – туры в Тбилиси

Найдено 4 тура в категории «На праздники» в Тбилиси, цены от $489, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
$1 350 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
575$489 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    11 января 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
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    девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
  2. Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
  3. Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
  4. Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На праздники" можно забронировать 4 тура от 489 до 1 350 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год на праздники, 1 ⭐ отзыв, цены от $489. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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