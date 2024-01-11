читать дальше

девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!