Туры в горную Аджарию

Найдено 3 тура в категории «Горная Аджария» в Тбилиси, цены от $557, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми
На машине
8 дней
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15%
Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми
Овладеть искусством грузинских танцев, заглянуть в Мартвильский каньон и полюбоваться горами
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибыти...
15 июн в 10:00
22 июн в 10:00
$557$655 за человека
Всё и даже больше в Грузии: гранд-путешествие по главным регионам страны
На машине
14 дней
Всё и даже больше в Грузии: гранд-путешествие по главным регионам страны
Вдохнуть черноморский воздух, осмотреть знаковые локации и приготовить мегрельские блюда
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00
12 июл в 13:00
11 окт в 13:00
€1950 за человека
От гор-исполинов к бескрайнему морю: Кутаиси, Сванетия, Батуми и вкуснейшая кухня
На машине
7 дней
От гор-исполинов к бескрайнему морю: Кутаиси, Сванетия, Батуми и вкуснейшая кухня
Побывать на родине Сталина, посетить самое высокогорное село Европы и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00
26 июл в 14:00
2 авг в 14:00
$730 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Горная Аджария»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми
  2. Всё и даже больше в Грузии: гранд-путешествие по главным регионам страны
  3. От гор-исполинов к бескрайнему морю: Кутаиси, Сванетия, Батуми и вкуснейшая кухня
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Монастырь Джвари
  6. Уплисцихе
  7. Крепость Ананури
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Нарикала
  10. Серные бани
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2025
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