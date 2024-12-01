На 8 Марта – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Тбилиси, цены от 417 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
На автобусе
7 отзывов
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
13 дек в 13:00
20 дек в 13:00
67 000 за человека
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
На машине
скидка
20%
16 отзывов
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
Сегодня в 14:00
15 дек в 14:00
6470651 765 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
На автобусе
скидка
15%
8 отзывов
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
490$417 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    1 декабря 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Прекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своей страны, своего народа, христианства
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    в Грузии. За эту поездку узнала много нового, хотя не первый раз в Грузии. Несмотря на плохую погоду впечатления самые лучшие: тепло встречали, вкусно кормили, пили замечательное грузинское вино под многочисленные очень мудрые и очень доброжелательные тосты. Если хотите увидеть Грузию с погружением, Вам сюда, точно не пожалеете! Спасибо Гио, Лаша и Снежане за такую отличную организацию тура!

    Прекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своейПрекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своей
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Замечательное путешествие в дружной и весёлой компании (14 человек, минибус) в сопровождении искрометного гида Андро. Много познавательной информации, интересные локации, комфортное размещение, вкуснейшие обеды. Уезжали с грустью. Очень рекомендуем тур!
  • А
    Алсу
    1 ноября 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Вкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторам и нашему гиду Гио.
    Вкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторамВкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторам
  • Л
    Людмила
    7 сентября 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
    Порадовала чёткая организация тура, всё было по времени, всегда были анонсы событий следующего экскурсионного дня. Экскурсионная программа весьма насыщенная, но
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    это и хорошо. Очень порадовало, что как на трансфере, так и на экскурсиях нас сопровождали компетентные, приятные в общении люди. Нас тепло встречал Мераби. Три экскурсионных дня сопровождал гид Георгадзе Галактион. Мы получили много интересной информации, связанной с историей Грузии, этнографией, выдающимися людьми страны. Хочется отметить профессионализм людей, с которыми мы контактировали во время путешествия, их гостеприимство и доброжелательность. Водители экскурсионного транспорта квалифицированные и внимательные к просьбам. Спасибо всем, счастья и процветания!

    Порадовала чёткая организация тура, всё было по времени, всегда были анонсы событий следующего экскурсионного дня. ЭкскурсионнаяПорадовала чёткая организация тура, всё было по времени, всегда были анонсы событий следующего экскурсионного дня. Экскурсионная
  • Р
    Роман
    4 сентября 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
    Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером из Мин. Вод, забронировали
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    отель на 2 дополнительных дня (приехали раньше начала тура), Мераби довёз до отеля и помог заселиться, показал, где выгодный обмен валют и подарил бутылку Киндзмараули на вечер. Такого уровня организации и заботы я не видел нигде:) Сам тур также потрясающий - шикарные локации, очень вкусные рестораны (в итоге это получился ещё и гастротрип помимо туристического), интереснейшее повествование гида Галактиона, который теперь навсегда в наших сердцах, как и его невероятные тосты:) Я 100% рекомендую этот тур своим друзьям, а также тем, кто читает этот отзыв. Организаторам огромное спасибо и надеюсь ещё встретимся!

    Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером
  • М
    Максим
    29 августа 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
    Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси. Тур организован чётко и профессионально. Маршрут был идеальный, мы увидели самые главные достопримечательности. Благодаря этому путешествию мы влюбились в Грузию. Спасибо за эти впечатления!
    Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси
  • О
    Ольга
    24 декабря 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
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    за предложение этого тура (изначально рассматривался тур без Грузии), за его организацию. Отдельное спасибо Рамзану за массу донесенных до нас событий, обычаев, исторических фактов (поражал своими богатыми, глубокими знаниями), спасибо Алине за прекрасную экскурсию по Владикавказу (очень понравилось как рассказывала про этот уютный городок, его жителей), Магомеду, что быстро, без приключений нас возил, Зазе - интересному и впечатляющиму гиду, всем, кто сопровождал наш тур! Немного жаль, что ничего не посмотрели на военно-грузинской дороге из-за погодных условий, но колорит и красота мест, которые мы посетили, затмил недосмотренное))

  • Л
    Любовь
    21 октября 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Хочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу в Грузии, красавицу и умницу
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    Залину за вип-прогулку по Владикавказу. Огромная благодарность водителю Магомеду и сопровождающему нас в Грузию Амирану. Виртуоз-водитель раздает wi-fi прямо в дороге, после пересечения границы- значит фото в режиме онлайн летит в интернет:) Первые две ночи мы провели в ЛОК "Армхи"- эту горную жемчужину с видом на Столовую гору нужно увидеть своими глазами!!! Расстаемся с Ингушетией и в шесть утра встречаемся с новой группой- едем в Тбилиси. Грузия- частичка наших сердец осталась там. Маленький, но очень уютный отель находится прямо в центре старого города! Спасибо за шикарный приветственный ужин!!! Владикавказ тоже не оставил равнодушным своим уютом. Завтрак в отеле "Планете Люкс"- в ресторане "Мангал"- выше всяких похвал!!! Спасибо гостеприимный Кавказ!!! Ну и ложка дёгтя в бочке мёда: уважаемые туристы, пожалуйста, прислушивайтесь к организаторам- Зара всем сердцем желает, чтобы нам на отдыхе было комфортно и мы получили от поездки только позитивные воспоминания. Покупайте билеты на обратный путь с учетом прохождения границы. .

    Хочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу в
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Спасибо за организацию чудесного отдыха Заре, Аде и команде. Все от экскурсий до выбора гостиниц для проживания на 5+! Спасибо
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    гидам Рамзану в Ингушетии и Заре в Грузии за великолепное погружение в историю! Даже “плохие” климатические условия в Ингушетии не помешали нам насладиться её природной нетронутой красотой благодаря замечательному «климату» в нашей группе. За это спасибо сопровождающим нас Мусе и Джамбулату) Ну и отдельное спасибо водителям, которые в сложных погодных условиях своевременно и безопасно сопровождали нас по всему маршруту.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
  2. Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
  3. Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Гудаури
  6. Уплисцихе
  7. Алазанская долина
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Нарикала
  10. Пещера Прометея
Сколько стоит тур в Тбилиси в декабре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 417 до 67 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год на 8 марта, 31 ⭐ отзыв, цены от 417₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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