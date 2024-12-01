7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
13 дек в 13:00
20 дек в 13:00
67 000₽ за человека
скидка
20%
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
Сегодня в 14:00
15 дек в 14:00
6470651 765₽ за человека
скидка
15%
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
490$417 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна1 декабря 2024Прекрасная поездка! Море впечатлений! Великолепные гиды Гио и Лаша, очень интересно и глубоко рассказывают историю своей страны, своего народа, христианства
- ТТатьяна6 ноября 2024Замечательное путешествие в дружной и весёлой компании (14 человек, минибус) в сопровождении искрометного гида Андро. Много познавательной информации, интересные локации, комфортное размещение, вкуснейшие обеды. Уезжали с грустью. Очень рекомендуем тур!
- ААлсу1 ноября 2024Вкусно, тепло, весело, душевно. Замечательная поездка, полная эмоций и впечатлений, которая запомнится надолго. Большое спасибо организаторам и нашему гиду Гио.
- ЛЛюдмила7 сентября 2024Порадовала чёткая организация тура, всё было по времени, всегда были анонсы событий следующего экскурсионного дня. Экскурсионная программа весьма насыщенная, но
- РРоман4 сентября 2024Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером из Мин. Вод, забронировали
- ММаксим29 августа 2024Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси. Тур организован чётко и профессионально. Маршрут был идеальный, мы увидели самые главные достопримечательности. Благодаря этому путешествию мы влюбились в Грузию. Спасибо за эти впечатления!
- ООльга24 декабря 2023Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
- ЛЛюбовь21 октября 2023Хочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу в Грузии, красавицу и умницу
- ТТатьяна4 октября 2023Спасибо за организацию чудесного отдыха Заре, Аде и команде. Все от экскурсий до выбора гостиниц для проживания на 5+! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На 8 Марта»
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