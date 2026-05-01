Утром выезжаем из Тбилиси. По пути остановимся в Телави, при желании зайдём на рынок. Далее дорога через перевалы и ущелья будет петлять уже по Тушетии. Будем двигаться среди горных хребтов, бесконечных долин и диких просторов Грузии — невероятно красиво!

Посетим Шенако и Дикло — деревушки с каменными башнями, древними церквушками и потрясающими пейзажами, хранящими самобытность Тушетии. Вечером прибудем в Омало, который станет нашим домом на время путешествия.