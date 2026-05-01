Мини-группой на джипе по труднодоступной Тушетии (всё включено)
Отдохнуть в заповедных горах, рассмотреть каменные башни древних горцев и ни о чём не беспокоиться
Большую часть года Тушетия изолирована от мира, а добраться к ней можно лишь в тёплые месяцы.
Благодаря уединённости и отдалённости тут сохранились нетронутая природа, древняя архитектура, самобытная культура — дикая, аутентичная, читать дальшеуменьшить
архаичная Грузия! По петляющим серпантинам мы проследуем вдоль горных хребтов, долин, ущелий, признанных национальным парком. Поселимся в Омало, побываем в соседних Шенако, Дикло, Дартло, Бочорне, Дочу и Кесало.
В окружении невероятных пейзажей будем рассматривать многовековые башни и руины, резные балкончики жилых домов, поговорим о традициях и укладе местных, приспособившихся к суровым условиям высокогорья.
Мы побеспокоились о комфортном транспорте, завтраках и ужинах в гостевом доме, пикниках на свежем воздухе — настоящая перезагрузка вдали от цивилизации и никаких бытовых забот!
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять удобную одежду и треккинговую обувь, дождевик, а также медикаменты для личного использования (в регионе нет аптек).
Программа тура по дням
1 день
Телави, Шенако, Дикло
Утром выезжаем из Тбилиси. По пути остановимся в Телави, при желании зайдём на рынок. Далее дорога через перевалы и ущелья будет петлять уже по Тушетии. Будем двигаться среди горных хребтов, бесконечных долин и диких просторов Грузии — невероятно красиво!
Посетим Шенако и Дикло — деревушки с каменными башнями, древними церквушками и потрясающими пейзажами, хранящими самобытность Тушетии. Вечером прибудем в Омало, который станет нашим домом на время путешествия.
2 день
Дартло, Бочорна, Дочу, Кесало
Сегодня мы по-настоящему погрузимся в культуру и жизнь аутентичной Тушетии, где каждый камень и башня рассказывают собственную историю. Мы посетим Дартло, скорее напоминающее музей под открытым небом, чем жилое село. Побываем в Бочорне — одном из самых высокогорных постоянно обитаемых поселений в Европе. Изучим крошечные, но невероятно атмосферные Дочу и Кесало, где время будто замерло столетия назад.
3 день
Омало
Финальный аккорд — сердце Тушетии, Старый Омало. Над селением высятся величественные оборонительные башни — тут легко представить, как жили и оборонялись от врагов древние горцы. А панорамы открываются такие, что дух захватывает, — это прощальный подарок грузинских гор.
К вечеру мы вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
$405
1-местное проживание
$423
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Тбилиси, 8:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Место вашего проживания в Тбилиси, 18:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 724 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!
