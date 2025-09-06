В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и полюбоваться бескрайними звёздами
Начало: Тбилиси, раннее утро, точное место и время по дого...
6 сен в 10:00
$2010 за человека
Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии
Исследовать склоны на лошадях, пожить в палатках и домиках, отдохнуть в spa-отеле
Начало: Тбилиси, после полудня, точное место и время по до...
14 сен в 10:00
6 окт в 10:00
$944 за человека
Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки
Прогуляться к Цветным озёрам, увидеть ледник Шхара и заглянуть в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
28 авг в 08:00
128 000 ₽ за человека
