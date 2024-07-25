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Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
«Утром оседлаем лошадей и верхом отправимся к высокогорному озеру Орети»
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год по теме «Животные», цены от $810. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август