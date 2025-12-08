В Сванетию на Новый год: покатушки, банька и много вкусного
Промчать на лыжах, борде, санях, нырнуть в купель и снег, согреться глинтвейном и блинами с икрой
Горы, вино и хорошая компания — рецепт идеальных новогодних каникул! Мы поднимемся к самым облакам — в заснеженную Сванетию — и поселимся в уютном панорамном отеле 4*. Кто захочет — читать дальше
будет катать на лыжах или сноуборде, ски-пассы мы предоставим. Остальные тоже не заскучают — в планах ватрушки и поездка в Ушгули.
И, конечно, будем праздновать! 31 декабря согреемся в баньке и купели, а потом прыгнем в сугроб, проводим год мандаринами и оливье и от души повеселимся ночью.
1 января попаримся, промчим на запряжённых лошадьми санях и поправим здоровье блинами с икрой и ароматными настойками.
А на следующий день отметим пикником и ужином грузинский Бедоба, который, по поверью, определит вашу судьбу на ближайшие 12 месяцев.
Описание тура
Организационные детали
Точно потребуются тёплая одежда, купальник, сменная обувь и хорошее настроение.
Программа тура по дням
1 день
Глинтвейн и первый совместный ужин в Сванетии
Собираемся и дружно едем в Сванетию. Заселяемся в уютный отель с прекрасным видом, мерцающими огоньками и горячим глинтвейном. Вечером знакомимся поближе за приветственным ужином.
2 день
День на склонах «Тетнульди» или экскурсия по Ушгули
Сегодня программа на выбор. Кто хочет покататься на лыжах или сноуборде, отправится на курорт «Тетнульди». С остальными поедем в самое высокогорное поселение Европы — Ушгули.
3 день
Отдых на склонах «Хацвали»
Все вместе едем на курорт «Хацвали» и вновь делимся по интересам. Одни катают, остальные веселятся по-другому. Поверьте, мы знаем толк: у нас есть ватрушки, глинтвейн и новогоднее настроение.
4 день
Провожаем старый год баней и праздничным банкетом
Утром желающие катаются, потом все вместе идём в баню с вениками и купелью. Будем есть мандарины и оливье, нырять в снег и провожать этот год. Вечером собираемся в ресторане: ужинаем, танцуем, смотрим салют. С праздником!
5 день
Застолье с баней и катанием на санях
Впереди чудесный день! Устроим застолье в красивом месте — будем есть блины и икру и запивать настойками. Сходим в баньку, покатаемся на запряжённых лошадьми санях и, конечно, как следует повеселимся!
6 день
Празднуем Бедоба: отдых на склонах с пикником, финальный ужин
Сегодня в Грузии праздник Бедоба — день судьбы. Считается, как его встретишь, так и проведёшь. Поэтому сегодня отдыхаем на склонах, днём устраиваем пикник на качелях, а вечером — прощальный ужин.
7 день
Возвращение домой
Завтракаем, прощаемся со Сванетией и горами и разъезжаемся по домам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
80 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все завтраки, остальное питание по программе
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидами и экскурсии по программе
Ски-пассы
Баня, катание на санях
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси/Батуми/Кутаиси и обратно в ваш город
Питание вне программы - 20-50 лари за приём
Доплата за 1-местное размещение
Аренда снаряжения (при необходимости) - 34-40 лари в сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 9:00. Также можем забрать вас из Батуми или Кутаиси
Завершение: Тбилиси, 20:00. Также можем доставить вас в Батуми или Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Маргарита — Организатор в Тбилиси
В 2016 году основала туристическую компанию. Очень люблю Сванетию и работаю там с 2018 года. Наша команда единственная работает регулярно с 2018 с русскоязычными гостями. Я вожу ребят в походы и треки для новичков и являюсь экспертом по Сванетии. Провожу экскурсии.