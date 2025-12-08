Мои заказы

В Сванетию на Новый год: покатушки, банька и много вкусного

Промчать на лыжах, борде, санях, нырнуть в купель и снег, согреться глинтвейном и блинами с икрой
Горы, вино и хорошая компания — рецепт идеальных новогодних каникул! Мы поднимемся к самым облакам — в заснеженную Сванетию — и поселимся в уютном панорамном отеле 4*. Кто захочет —
читать дальше

будет катать на лыжах или сноуборде, ски-пассы мы предоставим. Остальные тоже не заскучают — в планах ватрушки и поездка в Ушгули.

И, конечно, будем праздновать! 31 декабря согреемся в баньке и купели, а потом прыгнем в сугроб, проводим год мандаринами и оливье и от души повеселимся ночью.

1 января попаримся, промчим на запряжённых лошадьми санях и поправим здоровье блинами с икрой и ароматными настойками.

А на следующий день отметим пикником и ужином грузинский Бедоба, который, по поверью, определит вашу судьбу на ближайшие 12 месяцев.

Описание тура

Организационные детали

Точно потребуются тёплая одежда, купальник, сменная обувь и хорошее настроение.

Программа тура по дням

1 день

Глинтвейн и первый совместный ужин в Сванетии

Собираемся и дружно едем в Сванетию. Заселяемся в уютный отель с прекрасным видом, мерцающими огоньками и горячим глинтвейном. Вечером знакомимся поближе за приветственным ужином.

2 день

День на склонах «Тетнульди» или экскурсия по Ушгули

Сегодня программа на выбор. Кто хочет покататься на лыжах или сноуборде, отправится на курорт «Тетнульди». С остальными поедем в самое высокогорное поселение Европы — Ушгули.

3 день

Отдых на склонах «Хацвали»

Все вместе едем на курорт «Хацвали» и вновь делимся по интересам. Одни катают, остальные веселятся по-другому. Поверьте, мы знаем толк: у нас есть ватрушки, глинтвейн и новогоднее настроение.

4 день

Провожаем старый год баней и праздничным банкетом

Утром желающие катаются, потом все вместе идём в баню с вениками и купелью. Будем есть мандарины и оливье, нырять в снег и провожать этот год. Вечером собираемся в ресторане: ужинаем, танцуем, смотрим салют. С праздником!

5 день

Застолье с баней и катанием на санях

Впереди чудесный день! Устроим застолье в красивом месте — будем есть блины и икру и запивать настойками. Сходим в баньку, покатаемся на запряжённых лошадьми санях и, конечно, как следует повеселимся!

6 день

Празднуем Бедоба: отдых на склонах с пикником, финальный ужин

Сегодня в Грузии праздник Бедоба — день судьбы. Считается, как его встретишь, так и проведёшь. Поэтому сегодня отдыхаем на склонах, днём устраиваем пикник на качелях, а вечером — прощальный ужин.

7 день

Возвращение домой

Завтракаем, прощаемся со Сванетией и горами и разъезжаемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет80 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, остальное питание по программе
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидами и экскурсии по программе
  • Ски-пассы
  • Баня, катание на санях
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси/Батуми/Кутаиси и обратно в ваш город
  • Питание вне программы - 20-50 лари за приём
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Аренда снаряжения (при необходимости) - 34-40 лари в сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 9:00. Также можем забрать вас из Батуми или Кутаиси
Завершение: Тбилиси, 20:00. Также можем доставить вас в Батуми или Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — Организатор в Тбилиси
В 2016 году основала туристическую компанию. Очень люблю Сванетию и работаю там с 2018 года. Наша команда единственная работает регулярно с 2018 с русскоязычными гостями. Я вожу ребят в походы и треки для новичков и являюсь экспертом по Сванетии. Провожу экскурсии.

