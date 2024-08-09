7 дней
Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии
Исследовать склоны на лошадях, пожить в палатках и домиках, отдохнуть до и после похода в spa-отеле
Начало: Боржоми, после полудня
«1-ю и 6-ю ночи проведём в SPA-отеле Borjomi Palace Health &»
$890 за человека
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«После обеда мы посетим знаменитые серные бани, которые занимают собой целый квартал: с этим местом также связана легенда об основании города»
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$1 650 за человека
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: Аэропорт Тбилиси, до 15:00
«После размещения нас ждёт винное SPA — косметические процедуры с использованием вина или винограда, а также ванна с саперави»
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «SPA»
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