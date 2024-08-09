Найдено 3 тура в категории « SPA » в Тбилиси, цены от $890. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Конные прогулки 7 дней Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии Исследовать склоны на лошадях, пожить в палатках и домиках, отдохнуть до и после похода в spa-отеле Начало: Боржоми, после полудня «1-ю и 6-ю ночи проведём в SPA-отеле Borjomi Palace Health &» $ 890 за человека На машине 7 дней Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье Начало: Аэропорт Тбилиси, день «После обеда мы посетим знаменитые серные бани, которые занимают собой целый квартал: с этим местом также связана легенда об основании города» $ 1 650 за человека На автобусе 6 дней В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение Начало: Аэропорт Тбилиси, до 15:00 «После размещения нас ждёт винное SPA — косметические процедуры с использованием вина или винограда, а также ванна с саперави» $ 1 500 за человека Все туры Тбилиси

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «SPA»

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