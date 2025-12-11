Мои заказы

Экстремальные туры – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Экстремальные туры» в Тбилиси, цены от $680, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
На машине
8 дней
-
15%
2 отзыва
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$680$800 за человека
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
8 дней
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Покататься на молодых курортах Хацвали и Тетнульди и познакомиться с тремя городами
Начало: В отеле в центре Тбилиси, название и адрес сообщим...
24 янв в 08:00
7 фев в 08:00
€890 за человека
Активный отдых в Гудаури: лыжи, борды и много снега
На машине
Джиппинг
5 дней
Активный отдых в Гудаури: лыжи, борды и много снега
Обкатать склоны Кавказа, сделать фото у арки Дружбы и на джипе подняться к церкви в Гергети
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00 / аэропорт Владикавказа, 8...
19 янв в 14:00
26 янв в 14:00
51 300 ₽ за человека

