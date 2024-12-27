Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи
Вы расслабитесь в SPA, отведаете ароматный шашлык и накупите оригинальных сувениров. *Возможно участие с детьми от 3 лет.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|90 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. В гостиницах, в номерах с удобствами. Размещение 2-местное или по запросу.
Питание. В стоимость включены завтраки в гостиницах, новогоднее застолье и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Покатушки в Гудаури, Троицкая церковь и вид на Казбек
Встречаемся и едем в Гудаури — топовый горнолыжный курорт. Прокатимся на квадроциклах по крутым склонам — заряд ярких эмоций и адреналина гарантирован! Желающие могут и на лыжах покататься, и на сноуборде с горы спуститься — есть прокат. Здесь почти всегда светит солнце и нет ледяного ветра — вам будет и комфортно, и красиво, и весело!
Полюбуемся завораживающими видами Большого Кавказского хребта, надышимся чистым горным воздухом и отправимся дальше — к Троицкой (Гергетской) церкви у подножия Казбека, одной из самых живописных в стране. Насладимся невероятным пейзажем великана, укрытого белым морозным покрывалом, и продолжим созерцать могучие горы на балконе отеля «Казбеги», укутавшись в тёплые пледы. Место примечательное не только открывающейся панорамой — балкон попал на обложку альбома популярной фолк-рок группы «Мгзавреби».
На ночь остановимся в гостинице в Степанцминде.
Шопинг по-грузински, танцевальный мастер-класс
Проснёмся с видом на горы и поедем обратно в Тбилиси — нас ждут колоритные рынки с красочными сувенирами и праздничной атмосферой. Заглянем и в торговые центры побаловать себя в предпоследний день года. Здесь есть всё — от качественной одежды и обуви до традиционных грузинских кинжалов и ковров из овечьей шерсти, а модницы оценят серебряные украшения и знаменитую эмаль «минанкари».
Накупим подарков себе и близким и на радостях отправимся танцевать: в просторной студии вас обучат тонкостям национальных танцев. На ночь останемся в Тбилиси.
Прогулка по столице, Новый год с грузинским размахом
В первой половине дня — свободное время. Можно погулять по Тбилиси — в столице есть на что посмотреть! А встречать Новый год будем в центре города у моих друзей. У них дома есть целый винный погреб на горе, откуда Старый Тбилиси виден как на ладони! Отсюда же полюбуемся главным масштабным фейерверком, освещающим разноцветными вспышками ночное небо, и зажжём свой. Есть поверье, что салюты пугают злых духов и они убегают подальше.
Вас ждёт новогодний стол, который будет ломиться от блюд — пальчики оближешь! Вино и шампанское рекой будут литься! И Дед Мороз придёт с подарками, и меквле — человек, который первый входит в дом после наступления Нового года. Принесёт хончу — украшенную подарочную корзину или поднос со сладостями — и пожелания счастья. Гуляем до утра с грузинским размахом, спать ложиться нельзя: считается, что в новогоднюю ночь на небесах раздают ум — проспать такое будет ошибкой.
Кахетия: вино, музыкальное представление, шашлык и SPA
Как вы себе представляете идеальное 1-е января? Поехать в винный край — отличная идея! Отправляемся в Кахетию с её бесконечными виноградниками и самыми хлебосольными жителями! В «сердце» Кахетии — Телави — уютном городке в Алазанской долине, на склонах живописного хребта, прогуляемся по старинным улочкам.
И снова побываем в гостях — посетим «Телавский винный погреб» — «Марани». Попробуем вино, послушаем профессиональное исполнение народных песен и насладимся ароматным шашлыком. Вечером ещё прогуляемся и заглянем в отель со SPA-комплексом, чтобы расслабиться в нём после приятно проведённого дня. Ночь в Телави.
Сигнахи, возвращение в Тбилиси
2-го января в Грузии отмечают Бедоба или День судьбы и верят, что год сложится так, как его проведёшь. Поэтому сегодня нельзя подкачать! Чтобы наступивший 2024-й был наполнен любовью, по дороге в Тбилиси заедем в Сигнахи. Погуляем по средневековому городу, окружённому крепостной стеной. Пройдёмся по узким улочкам между домов с черепичными крышами, и я расскажу вам, почему Сигнахи именуют городом любви.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Завтраки в гостиницах
- Все трансферы по программе
- Вечер в Степанцминде с ужином 29-го декабря
- Новогодняя ночь с развлекательной программой и подарками
- Вечер в семье, ужин, народные песни 2-го января
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины (кроме ужинов, включённых в программу)
- SPA, квадроциклы, танцевальный мастер-класс (по желанию)
- Стоимость тура действует для группы от 5 человек. Если в группе менее 5 человек, стоимость рассчитывается индивидуально