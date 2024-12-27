Грузия для своих. Новый год в местной компании
Авторский тур в Тбилиси

Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи

Дорогие гости! Приглашаю вас встретить Новый год по-грузински! Я угощу вас вином, которое сделала сама, расскажу о наших новогодних традициях и покажу родную и любимую страну так, как её вижу я. Мы прокатимся на квадроциклах по горным склонам Гудаури, станцуем национальный танец и послушаем народные песни. Погуляем по моей родине — Телави, пройдёмся по уютным улочкам Сигнахи.

Вы расслабитесь в SPA, отведаете ароматный шашлык и накупите оригинальных сувениров. *Возможно участие с детьми от 3 лет.
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет90 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. В гостиницах, в номерах с удобствами. Размещение 2-местное или по запросу.

Питание. В стоимость включены завтраки в гостиницах, новогоднее застолье и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Покатушки в Гудаури, Троицкая церковь и вид на Казбек

Встречаемся и едем в Гудаури — топовый горнолыжный курорт. Прокатимся на квадроциклах по крутым склонам — заряд ярких эмоций и адреналина гарантирован! Желающие могут и на лыжах покататься, и на сноуборде с горы спуститься — есть прокат. Здесь почти всегда светит солнце и нет ледяного ветра — вам будет и комфортно, и красиво, и весело!

Полюбуемся завораживающими видами Большого Кавказского хребта, надышимся чистым горным воздухом и отправимся дальше — к Троицкой (Гергетской) церкви у подножия Казбека, одной из самых живописных в стране. Насладимся невероятным пейзажем великана, укрытого белым морозным покрывалом, и продолжим созерцать могучие горы на балконе отеля «Казбеги», укутавшись в тёплые пледы. Место примечательное не только открывающейся панорамой — балкон попал на обложку альбома популярной фолк-рок группы «Мгзавреби».

На ночь остановимся в гостинице в Степанцминде.

Покатушки в Гудаури, Троицкая церковь и вид на КазбекПокатушки в Гудаури, Троицкая церковь и вид на КазбекПокатушки в Гудаури, Троицкая церковь и вид на КазбекПокатушки в Гудаури, Троицкая церковь и вид на КазбекПокатушки в Гудаури, Троицкая церковь и вид на Казбек
2 день

Шопинг по-грузински, танцевальный мастер-класс

Проснёмся с видом на горы и поедем обратно в Тбилиси — нас ждут колоритные рынки с красочными сувенирами и праздничной атмосферой. Заглянем и в торговые центры побаловать себя в предпоследний день года. Здесь есть всё — от качественной одежды и обуви до традиционных грузинских кинжалов и ковров из овечьей шерсти, а модницы оценят серебряные украшения и знаменитую эмаль «минанкари».

Накупим подарков себе и близким и на радостях отправимся танцевать: в просторной студии вас обучат тонкостям национальных танцев. На ночь останемся в Тбилиси.

Шопинг по-грузински, танцевальный мастер-классШопинг по-грузински, танцевальный мастер-классШопинг по-грузински, танцевальный мастер-классШопинг по-грузински, танцевальный мастер-класс
3 день

Прогулка по столице, Новый год с грузинским размахом

В первой половине дня — свободное время. Можно погулять по Тбилиси — в столице есть на что посмотреть! А встречать Новый год будем в центре города у моих друзей. У них дома есть целый винный погреб на горе, откуда Старый Тбилиси виден как на ладони! Отсюда же полюбуемся главным масштабным фейерверком, освещающим разноцветными вспышками ночное небо, и зажжём свой. Есть поверье, что салюты пугают злых духов и они убегают подальше.

Вас ждёт новогодний стол, который будет ломиться от блюд — пальчики оближешь! Вино и шампанское рекой будут литься! И Дед Мороз придёт с подарками, и меквле — человек, который первый входит в дом после наступления Нового года. Принесёт хончу — украшенную подарочную корзину или поднос со сладостями — и пожелания счастья. Гуляем до утра с грузинским размахом, спать ложиться нельзя: считается, что в новогоднюю ночь на небесах раздают ум — проспать такое будет ошибкой.

Прогулка по столице, Новый год с грузинским размахомПрогулка по столице, Новый год с грузинским размахомПрогулка по столице, Новый год с грузинским размахомПрогулка по столице, Новый год с грузинским размахомПрогулка по столице, Новый год с грузинским размахом
4 день

Кахетия: вино, музыкальное представление, шашлык и SPA

Как вы себе представляете идеальное 1-е января? Поехать в винный край — отличная идея! Отправляемся в Кахетию с её бесконечными виноградниками и самыми хлебосольными жителями! В «сердце» Кахетии — Телави — уютном городке в Алазанской долине, на склонах живописного хребта, прогуляемся по старинным улочкам.

И снова побываем в гостях — посетим «Телавский винный погреб» — «Марани». Попробуем вино, послушаем профессиональное исполнение народных песен и насладимся ароматным шашлыком. Вечером ещё прогуляемся и заглянем в отель со SPA-комплексом, чтобы расслабиться в нём после приятно проведённого дня. Ночь в Телави.

Кахетия: вино, музыкальное представление, шашлык и SPAКахетия: вино, музыкальное представление, шашлык и SPAКахетия: вино, музыкальное представление, шашлык и SPAКахетия: вино, музыкальное представление, шашлык и SPA
5 день

Сигнахи, возвращение в Тбилиси

2-го января в Грузии отмечают Бедоба или День судьбы и верят, что год сложится так, как его проведёшь. Поэтому сегодня нельзя подкачать! Чтобы наступивший 2024-й был наполнен любовью, по дороге в Тбилиси заедем в Сигнахи. Погуляем по средневековому городу, окружённому крепостной стеной. Пройдёмся по узким улочкам между домов с черепичными крышами, и я расскажу вам, почему Сигнахи именуют городом любви.

Сигнахи, возвращение в ТбилисиСигнахи, возвращение в ТбилисиСигнахи, возвращение в ТбилисиСигнахи, возвращение в ТбилисиСигнахи, возвращение в Тбилиси

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Завтраки в гостиницах
  • Все трансферы по программе
  • Вечер в Степанцминде с ужином 29-го декабря
  • Новогодняя ночь с развлекательной программой и подарками
  • Вечер в семье, ужин, народные песни 2-го января
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины (кроме ужинов, включённых в программу)
  • SPA, квадроциклы, танцевальный мастер-класс (по желанию)
  • Стоимость тура действует для группы от 5 человек. Если в группе менее 5 человек, стоимость рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, время встречи - по договорённости
Завершение: Тбилиси, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЗимниеЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыСигнахиПопулярные местаНовогодние 2024Новогодние туры 2024

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