Встречаемся и едем в Гудаури — топовый горнолыжный курорт. Прокатимся на квадроциклах по крутым склонам — заряд ярких эмоций и адреналина гарантирован! Желающие могут и на лыжах покататься, и на сноуборде с горы спуститься — есть прокат. Здесь почти всегда светит солнце и нет ледяного ветра — вам будет и комфортно, и красиво, и весело!

Полюбуемся завораживающими видами Большого Кавказского хребта, надышимся чистым горным воздухом и отправимся дальше — к Троицкой (Гергетской) церкви у подножия Казбека, одной из самых живописных в стране. Насладимся невероятным пейзажем великана, укрытого белым морозным покрывалом, и продолжим созерцать могучие горы на балконе отеля «Казбеги», укутавшись в тёплые пледы. Место примечательное не только открывающейся панорамой — балкон попал на обложку альбома популярной фолк-рок группы «Мгзавреби».

На ночь остановимся в гостинице в Степанцминде.