Советский союз

Найдено 3 тура в категории «СССР» в Тбилиси, цены от $282, скидки до 40%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ваш первый отпуск в Грузии: все символы от Тбилиси до Уплисцихе и вкусы Кахетии
На машине
5 дней
Ваш первый отпуск в Грузии: все символы от Тбилиси до Уплисцихе и вкусы Кахетии
Зайти в святыни Мцхеты и дом Сталина, изучить древние пещеры и Сигнахи, отведать вин, сыров и хлеба
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
«Продолжим в Гори и окрестностях: рассмотрим личные вещи Сталина в музее, построенном на месте его отчего дома, и побродим по высеченным в скале пещерам Уплисцихе, где когда-то жили люди»
20 июн в 10:00
$440 за человека
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
На машине
4 дня
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Побывать на родине Сталина, посетить край виноделия и исследовать пещерный город
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
«Сегодня побываем в пещерном городе Уплисцихе, узнаем удивительную легенду о его происхождении, послушаем историю о возникновении христианства в Грузии и посетим родину Сталина — городок Гори»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
$590 за всё до 3 чел.
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
На машине
4 дня
-
40%
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Приготовить шоти, побывать на родине Иосифа Сталина и заглянуть в пещерный Уплисцихе
Начало: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Время оговаривается инди...
«Вы откроете для себя духовный центр Грузии, Мцхету, исследуете загадочный пещерный город Уплисцихе и увидите родину Иосифа Сталина — Гори»
17 апр в 10:00
24 апр в 10:00
€282€470 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «СССР»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ваш первый отпуск в Грузии: все символы от Тбилиси до Уплисцихе и вкусы Кахетии
  2. Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
  3. Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Монастырь Джвари
  6. Уплисцихе
  7. Алазанская долина
  8. Крепость Ананури
  9. Крепость Нарикала
  10. Серные бани
Сколько стоит тур в Тбилиси в апреле 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "СССР" можно забронировать 3 тура от 282 до 590 со скидкой до 40%.
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