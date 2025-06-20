Ваш первый отпуск в Грузии: все символы от Тбилиси до Уплисцихе и вкусы Кахетии
Зайти в святыни Мцхеты и дом Сталина, изучить древние пещеры и Сигнахи, отведать вин, сыров и хлеба
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
«Продолжим в Гори и окрестностях: рассмотрим личные вещи Сталина в музее, построенном на месте его отчего дома, и побродим по высеченным в скале пещерам Уплисцихе, где когда-то жили люди»
20 июн в 10:00
$440 за человека
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Побывать на родине Сталина, посетить край виноделия и исследовать пещерный город
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
«Сегодня побываем в пещерном городе Уплисцихе, узнаем удивительную легенду о его происхождении, послушаем историю о возникновении христианства в Грузии и посетим родину Сталина — городок Гори»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
$590 за всё до 3 чел.
-
40%
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Приготовить шоти, побывать на родине Иосифа Сталина и заглянуть в пещерный Уплисцихе
Начало: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Время оговаривается инди...
«Вы откроете для себя духовный центр Грузии, Мцхету, исследуете загадочный пещерный город Уплисцихе и увидите родину Иосифа Сталина — Гори»
17 апр в 10:00
24 апр в 10:00
€282
€470 за человека
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