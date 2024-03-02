Вся Грузия за неделю - тур на 8 дней / 7 ночей
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали»
Завтра в 10:00
14 мар в 10:00
от $655 за человека
Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
«Чарующий Тбилиси, завораживающие красоты Мцхеты и вкуснейший национальный обед Наше знакомство с Грузией начнется с авторского тура по Тбилиси»
Расписание: Каждое воскресенье
Завтра в 10:00
13 мар в 10:00
от $575 за человека
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Захватывающие дух пейзажи, домашнее вино и хинкали, полет на парашюте в Казбеги и конная прогулка до горных озер, древние монастыри и замки ждут Вас в Авторском туре на 7 дней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$1100 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиталий2 марта 2024"Благодарю за тур. Мераби прекрасный организатор и гид, знание русского языка на высшем уровне, в Грузии это редкость! Посещаем страну
- ДДанил18 февраля 2024Это была незапланированная поездка, нас было 13 чел, но мы все были счастливы посетить чудесную Грузию! За 8 дней тура
- ЛЛюдмила15 января 2024Путешествие в солнечную Грузию оставило в нашей душе только теплые чувства и приятные воспоминания! Ваша программа была очень насыщенной. 8
- ААнна23 декабря 2023"В ноябре из Риги решили отправиться в Грузию пробовать хинкали!!! Мераби и его команда показали мне Грузию, в которую я
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Авторские»
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