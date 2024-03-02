Авторские туры от местных гидов Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Авторские» в Тбилиси, цены от $575. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Вся Грузия за неделю - тур на 8 дней / 7 ночей
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Вся Грузия за неделю - тур на 8 дней / 7 ночей
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали»
Завтра в 10:00
14 мар в 10:00
от $655 за человека
Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
«Чарующий Тбилиси, завораживающие красоты Мцхеты и вкуснейший национальный обед Наше знакомство с Грузией начнется с авторского тура по Тбилиси»
Расписание: Каждое воскресенье
Завтра в 10:00
13 мар в 10:00
от $575 за человека
Винная перезаГРУЗИЯ
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Захватывающие дух пейзажи, домашнее вино и хинкали, полет на парашюте в Казбеги и конная прогулка до горных озер, древние монастыри и замки ждут Вас в Авторском туре на 7 дней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$1100 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталий
    2 марта 2024
    Вся Грузия за неделю - тур на 8 дней / 7 ночей
    "Благодарю за тур. Мераби прекрасный организатор и гид, знание русского языка на высшем уровне, в Грузии это редкость! Посещаем страну
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    не в первый раз, но Мераби впечатлил больше всех! Все тщательно, комфортно, сбалансированно организовано и программа продумана с учётом интересов и запросов. Летали прямым рейсом с Чехии, домой отправлялись в восторге. Будем рекомендовать всем друзьям👌"

  • Д
    Данил
    18 февраля 2024
    Вся Грузия за неделю - тур на 8 дней / 7 ночей
    Это была незапланированная поездка, нас было 13 чел, но мы все были счастливы посетить чудесную Грузию! За 8 дней тура
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    мы пережили массу эмоций-от ледяного шквалистого ветра в Казбеги до тепла и солнца Тбилиси, безумно-красивых видов военно-грузинской дороги с невероятным заснеженным Казбеком до цветущей Алазанской долины. За всё это хочу сказать большое спасибо организаторам Владе и Мераби. Спасибо за прекрасную, насыщенную программу, за ломящиеся от вкусностей столы, за сотню поднятых бокалов и прекрасных тостов, за тысячу фотографий, за нашего гида Мераби и всех людей, кто угощал, обучал, рассказывал о своем любимом деле и за отличное настроение! Вернемся снова и всем рекомендуем.

  • Л
    Людмила
    15 января 2024
    Вся Грузия за неделю - тур на 8 дней / 7 ночей
    Путешествие в солнечную Грузию оставило в нашей душе только теплые чувства и приятные воспоминания! Ваша программа была очень насыщенной. 8
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    дней поездки пролетели, как один!!! Не успели очнуться, а надо уже улетать. А еще невероятно приятно получать подарки в ДР! За это отдельное СПАСИБО!!! Теперь будут у нас дома стоять на самом видном месте. Хочу еще выделить работу Ваших сотрудников Эллы и Кахи. Мы почти сроднились за эти несколько дней 😂. Элла невероятно интересно рассказывает, открыли для себя множество фактов, о которых не знали ранее. А Каха - приятный и спокойный мужчина, прекрасный водитель. Так что, всем своим друзьям будем вас рекомендовать!!! Не могу не отметить Ваш отменный вкус, Владлена. Во всем чувствуется рука хозяйки 😊!!! Желаю Вам и Вашей с Мераби туристической деятельности, успехов и процветания!!!

  • А
    Анна
    23 декабря 2023
    Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие
    "В ноябре из Риги решили отправиться в Грузию пробовать хинкали!!! Мераби и его команда показали мне Грузию, в которую я
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    влюбилась навеки!!! и конечно же в хинкали😊 Всё прошло незабываемо и «с душой»: начиная передвижениями и проживанием в отеле, заканчивая экскурсиями и остановками в лучших ресторанах Тбилиси и других городах, которые мы смогли посетить! Это были чудесные дни в Грузии, полные интересных рассказов, сказочных пейзажей и очень вкусной едой и вином. Мцхета – древняя столица Грузии, Кахетия - яркий виноградный край и великолепный монастырь Ананури на берегу изумрудных вод Жинвальского водохранилища, Старый Тбилиси – мечтаю снова туда вернуться! Каждая страна впечатляет и людьми, которые в ней живут! За это огромная благодарность нашему гиду, человеку, который живет Грузией и открыл ее нам! Благодаря ему за многие годы путешествий, мы почувствовали себя не туристами, а именно гостями. Гостеприимство и открытость грузин — это не миф и не стереотип. Мы ощутили это везде, гдепобывали, в гостиницах, ресторанах, просто на улице. Конечно же. 4 дня нам было не достаточно, мы брали еще экскурсии и ночи в отеле, у Мераби отличные тарифы, что не может не радовать! Сакартвелос гаумарджос! Дай Бог вам процветания и радости!!!"

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Авторские»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вся Грузия за неделю - тур на 8 дней / 7 ночей
  2. Гурман тур «Пальчики оближешь» - гастрономическое путешествие
  3. Винная перезаГРУЗИЯ
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Монастырь Джвари
  7. Серные бани
  8. Крепость Нарикала
  9. Уплисцихе
  10. Мост мира
Сколько стоит тур в Тбилиси в марте 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 575 до 1100. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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