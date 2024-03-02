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влюбилась навеки!!! и конечно же в хинкали😊 Всё прошло незабываемо и «с душой»: начиная передвижениями и проживанием в отеле, заканчивая экскурсиями и остановками в лучших ресторанах Тбилиси и других городах, которые мы смогли посетить! Это были чудесные дни в Грузии, полные интересных рассказов, сказочных пейзажей и очень вкусной едой и вином. Мцхета – древняя столица Грузии, Кахетия - яркий виноградный край и великолепный монастырь Ананури на берегу изумрудных вод Жинвальского водохранилища, Старый Тбилиси – мечтаю снова туда вернуться! Каждая страна впечатляет и людьми, которые в ней живут! За это огромная благодарность нашему гиду, человеку, который живет Грузией и открыл ее нам! Благодаря ему за многие годы путешествий, мы почувствовали себя не туристами, а именно гостями. Гостеприимство и открытость грузин — это не миф и не стереотип. Мы ощутили это везде, гдепобывали, в гостиницах, ресторанах, просто на улице. Конечно же. 4 дня нам было не достаточно, мы брали еще экскурсии и ночи в отеле, у Мераби отличные тарифы, что не может не радовать! Сакартвелос гаумарджос! Дай Бог вам процветания и радости!!!"