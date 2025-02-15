На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу и узнаете о непростом прошлом портового города. Прогулка по местам съемок «Игры престолов»
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото-локации
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎬 Места съемок «Игры престолов»
- 🍷 Советы по местной кухне
- 🎁 Идеи для сувениров
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Улица Страдун
- Площадь Лужа
- Храм святого Власия
- Доминиканский монастырь
- Церковь святого Игнатия
- Старый порт Дубровника
- Кафедральный собор
- Княжеский дворец
Описание экскурсии
История Дубровника в сердце Старого города
Наш маршрут пройдет по историческому району, где сконцентрированы главные достопримечательности Дубровника. Мы встретимся у входа в Старый город, прогуляемся по старинной пешеходной улице Страдун и рассмотрим архитектурные доминанты главной площади Лужа — городскую ратушу, звонницу и белокаменный храм святого Власия. Свернув на узкие улочки к синагоге, мы поговорим об истории еврейской общины Дубровника. У доминиканского монастыря и ступеней церкви святого Игнатия отыщем хорошо знакомые локации сериала «Игра престолов». Кроме того, вы прогуляетесь по старому порту Дубровника, услышите историю Кафедрального собора и узнаете, кто и как управлял городом из Княжеского дворца.
Хорватские традиции и советы по покорению города
Вы не только познакомитесь с историей Дубровника, но и разберетесь в менталитете и нравах его горожан. Мы прогуляемся по жилым кварталам Старого города, наблюдая за бытом местных, поговорим о хорватских традициях и кулинарии. У небольшого магазинчика с галстуками вы узнаете, почему именно этот предмет одежды ассоциируется с хорватами. Рядом с памятником драматургу Марину Држичу загадаете желание. А еще мы посоветуем ресторанчики, где можно отведать хорватские блюда и вина, подскажем, какие сувениры привезти из Дубровника, и поделимся идеями для самостоятельных прогулок.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Дубровнике, и частым гостям города.
Организационные детали
- Вход на городские стены и подъем на фуникулёре не включены в экскурсию
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет гуляют бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно