Личное свидание с Дубровником

Откройте для себя сердце Дубровника на индивидуальной прогулке. Узнайте о местных традициях и культуре, посетите знаковые места съемок «Игры престолов»
Сложно представить, сколько историй скрывается за стенами Старого города Дубровника.

На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу и узнаете о непростом прошлом портового города. Прогулка по местам съемок «Игры престолов»
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добавит особый колорит.

Путешествие включает посещение улицы Страдун, площади Лужа, храма святого Власия и других достопримечательностей.

Кроме того, вы узнаете о традициях и повседневной жизни хорватов, получите советы по местной кухне и сувенирам

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото-локации
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🎬 Места съемок «Игры престолов»
  • 🍷 Советы по местной кухне
  • 🎁 Идеи для сувениров
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Личное свидание с Дубровником
Личное свидание с Дубровником
Личное свидание с Дубровником
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Улица Страдун
  • Площадь Лужа
  • Храм святого Власия
  • Доминиканский монастырь
  • Церковь святого Игнатия
  • Старый порт Дубровника
  • Кафедральный собор
  • Княжеский дворец

Описание экскурсии

История Дубровника в сердце Старого города

Наш маршрут пройдет по историческому району, где сконцентрированы главные достопримечательности Дубровника. Мы встретимся у входа в Старый город, прогуляемся по старинной пешеходной улице Страдун и рассмотрим архитектурные доминанты главной площади Лужа — городскую ратушу, звонницу и белокаменный храм святого Власия. Свернув на узкие улочки к синагоге, мы поговорим об истории еврейской общины Дубровника. У доминиканского монастыря и ступеней церкви святого Игнатия отыщем хорошо знакомые локации сериала «Игра престолов». Кроме того, вы прогуляетесь по старому порту Дубровника, услышите историю Кафедрального собора и узнаете, кто и как управлял городом из Княжеского дворца.

Хорватские традиции и советы по покорению города

Вы не только познакомитесь с историей Дубровника, но и разберетесь в менталитете и нравах его горожан. Мы прогуляемся по жилым кварталам Старого города, наблюдая за бытом местных, поговорим о хорватских традициях и кулинарии. У небольшого магазинчика с галстуками вы узнаете, почему именно этот предмет одежды ассоциируется с хорватами. Рядом с памятником драматургу Марину Држичу загадаете желание. А еще мы посоветуем ресторанчики, где можно отведать хорватские блюда и вина, подскажем, какие сувениры привезти из Дубровника, и поделимся идеями для самостоятельных прогулок.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Дубровнике, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Вход на городские стены и подъем на фуникулёре не включены в экскурсию
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет гуляют бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пиле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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