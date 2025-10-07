Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетите дворец Диоклетиана, Кафедральный собор и храм Юпитера. Узнайте о римских методах строительства и языческих символах
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€95 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Погрузитесь в историю Хорватии, посетив дворец Диоклетиана и собор Трогира. Узнайте о судьбе защитника города и насладитесь прогулкой по набережной
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина7 октября 2025Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, рекомендуем.
- ССофия7 октября 20255 звезд слишком мало для АнныМарии, если б могла поставить 10, то поставила! Лучший экскурсовод с которым мне довелось побывать
- ЛЛеонид16 сентября 2025Экскурсия превзошла все возможные ожидания. Лена обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Узнали много нового, получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Не пожалеете.
- LLiza3 сентября 2025Анамария прекрасный и знающий гид, тур очень хорошо продуман. Она располагает сразу, с первых минут, с ней очень легко, и
- ААндрей27 августа 2025Сначала скептически относился к экскурсии из-за того, что из описания экскурсии сложилось впечатления фокуса исключительно на музее. Елена развеяла эти сомнения с первых секунд встречи и в последствии покорила нас как гид и как человек. Тепло, комфортно, профессионально. Рекомендую 🤌🏻
- ССвятослав24 августа 2025Елена — замечательный экскурсовод! Экскурсия была очень интересной и насыщенной, при этом учла мою усталость после ночного перелёта. С лёгкостью отвечала на все вопросы и даже рассказала о местах за пределами программы. С удовольствием порекомендую её друзьям и знакомым!
- ТТатьяна18 августа 2025Елена, спасибо Вам большое за увлекательную и содержательную экскурсию. Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного, а сама подача
- ТТатьяна15 августа 2025Всё было замечательно! Елена максимально заинтересовала нас историей Сплита. Показала самые интересные места, мы узнали захватывающие факты о правлении Диолектиана. Подтолкнула нас к дальнейшим экскурсиям и изучению истории Сплита. Очень благодарны Елене!
- ВВалентин6 августа 2025Экскурсия прошла незаметно, по времени даже перебрали отведённые 2 часа. Всё это время Елена увлечённо и очень интересно делилась знаниями
- ММарина29 июля 2025На экскурсии я была со своей семьей. Мы очень рады, что эту экскурсию вела Елена. С первой минуты она увлекла
- ААнастасия19 июля 2025Мы опоздали на паром, и у нас появилось 5 часов свободного времени в Сплите, решили попытать удачу и забронировать индивидуальную
- ААлла29 июня 2025Хочется выразить огромную благодарность Елене. Елена специалист с большой буквы! Она настолько увлечена городом, его историей, что невольно влюбляешься в
- TTatiana2 мая 2025Елена сумела за короткое время рассказать о богатой истории дворца Диоклетиана и затронуть важные аспекты древней истории региона. Экскурсия очень
- ЮЮлия28 апреля 2025Мое знакомство с Хорватией началось с теплой встречи с гидом Анамарией. Улыбчивая, отрытая, очень позитивная, Анамария сразу расположила к себе,
- ННаталья24 апреля 2025Мы были на экскурсии вдвоём с сыном (12 лет). Елена отлично доносит материал -так, что интересно взрослым и не скучно
- ŽŽelimir9 апреля 2025Огромная благодарность за экскурсию!
Все понравилось!
Было познавательно, интересно и содержательно! Столько фактов, деталей, а главное в лёгкой и доступной форме! Елена
- ЕЕлена22 сентября 2024Анамария - прекраснешный экскусовод и очень приятный в общении человек. Она смогла показать нам живописнейшие места и передать свою любовь к родному краю.
- ММихаил10 сентября 2024Экскурсия удалась несмотря на «нелётную» погоду. Омиш и река Цетина - потрясающее место! Анамария - хороший гид и позитивный человек. Рекомендую!
- ЮЮрий23 июля 2024Экскурсия очень интересная и информативная. Прошла в очень дружественной обстановке в ходе которой мы с семьей узнали много нового и
- ААндрей2 июля 2024Аннамария интересный рассказчик и собеседник, с хорошим чувством юмора! Маршрут нам также понравился, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сплите
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сплите
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в декабре 2025
Сейчас в Сплите в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 280. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сплите (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 35 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль