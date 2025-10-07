Мои заказы

Музеи и искусство Сплита

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Сплита в пиратский город Омиш
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетите дворец Диоклетиана, Кафедральный собор и храм Юпитера. Узнайте о римских методах строительства и языческих символах
Начало: На набережной
«Гид не несёт ответственности за изменения в расписании рабочего времени музея, кафедрального собора и баптистерия, а также стоимости входных билетов»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€95 за всё до 6 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Погрузитесь в историю Хорватии, посетив дворец Диоклетиана и собор Трогира. Узнайте о судьбе защитника города и насладитесь прогулкой по набережной
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    7 октября 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, рекомендуем.
  • С
    София
    7 октября 2025
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    5 звезд слишком мало для АнныМарии, если б могла поставить 10, то поставила! Лучший экскурсовод с которым мне довелось побывать
    читать дальше

    на экскурсии за последние пару лет, очень тактичная, знающая, приятная в общении. Мы провели один из лучших дней в Хорватии благодаря Анне! Огромное спасибо за время проведенное с нами, за советы, фотографии и сувенир. Если брать экскурсии в Хорватии, то только с Анной!

  • Л
    Леонид
    16 сентября 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Экскурсия превзошла все возможные ожидания. Лена обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Узнали много нового, получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Не пожалеете.
  • L
    Liza
    3 сентября 2025
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Анамария прекрасный и знающий гид, тур очень хорошо продуман. Она располагает сразу, с первых минут, с ней очень легко, и
    читать дальше

    комфортно, она интересный гид, отвечает на любые вопросы всегда с улыбкой. Была так добра, что возила наш багаж и довезли прямо к катамарану. Вкусный ланч по её совету превзошёл наши ожидания. Очень советуем Анамарию.

  • А
    Андрей
    27 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Сначала скептически относился к экскурсии из-за того, что из описания экскурсии сложилось впечатления фокуса исключительно на музее. Елена развеяла эти сомнения с первых секунд встречи и в последствии покорила нас как гид и как человек. Тепло, комфортно, профессионально. Рекомендую 🤌🏻
  • С
    Святослав
    24 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Елена — замечательный экскурсовод! Экскурсия была очень интересной и насыщенной, при этом учла мою усталость после ночного перелёта. С лёгкостью отвечала на все вопросы и даже рассказала о местах за пределами программы. С удовольствием порекомендую её друзьям и знакомым!
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Елена, спасибо Вам большое за увлекательную и содержательную экскурсию. Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного, а сама подача
    читать дальше

    материала была живой и захватывающей. Отдельное спасибо за внимание к деталям и умение создавать дружескую атмосферу. Время с Вами пролетело очень быстро и весело. Вы прекрасный гид и замечательный человек♥️

  • Т
    Татьяна
    15 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Всё было замечательно! Елена максимально заинтересовала нас историей Сплита. Показала самые интересные места, мы узнали захватывающие факты о правлении Диолектиана. Подтолкнула нас к дальнейшим экскурсиям и изучению истории Сплита. Очень благодарны Елене!
  • В
    Валентин
    6 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Экскурсия прошла незаметно, по времени даже перебрали отведённые 2 часа. Всё это время Елена увлечённо и очень интересно делилась знаниями
    читать дальше

    и интересными фактами по маршруту экскурсии. Мы были с ребёнком 5 лет, с ним Елена тоже работала и отвлекала интересными заданиями. Очень советую в Сплите пользоваться любезностью Елены в её готовности поведать о истории города и даче одного из римских императоров)
    Помимо основной темы экскурсии Елена щедро делилась информацией по другим городам и регионам Хорватии, что нам очень помогло в дальнейшем маршруте.
    Всем советую!

  • М
    Марина
    29 июля 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    На экскурсии я была со своей семьей. Мы очень рады, что эту экскурсию вела Елена. С первой минуты она увлекла
    читать дальше

    нас в историю возникновения и развития города Сплит. Мы по новому взглянули на знакомые с прошлого посещения места и узнали много интересного и впечатляющего. Ее захватывающее повествование было очень приятно и легко слушать.
    Еще Елена помогла нам с информацией по парковке, дала информацию, где можно вкусно поесть и какую достопремечательность можно увидеть из окна автомобиля, выезжая из города.
    Очень рекомендуем Елену как гида.

  • А
    Анастасия
    19 июля 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Мы опоздали на паром, и у нас появилось 5 часов свободного времени в Сплите, решили попытать удачу и забронировать индивидуальную
    читать дальше

    экскурсию. Гид - Елена, моментально нам ответила и через пару часов мы гуляли по исторической части города, познавая и разгадывая уникальность этого места. Мы были удивлены многим фактам и влюблены в архитектуру и энергетику города, благодаря знаниям и кругозору Елены. Отличная подача информации, легкое ее восприятие, с юмором, загадками и огромной любовью к своей профессии!
    Merci Елена, мы в восторге!

  • А
    Алла
    29 июня 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Хочется выразить огромную благодарность Елене. Елена специалист с большой буквы! Она настолько увлечена городом, его историей, что невольно влюбляешься в
    читать дальше

    этот город во время ее рассказа. Экскурсия очень информативная, и при этом интересная и живая. У Елены нет "отработать по часам", вместо 2-х часов она показывала нам город 3 часа и рассказала и показала много мест, которые уже в экскурсию не входили. Если есть желание узнать город и его историю глубинно, а не наскоком, то экскурсовод лучше Елены вряд ли может быть.

  • T
    Tatiana
    2 мая 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Елена сумела за короткое время рассказать о богатой истории дворца Диоклетиана и затронуть важные аспекты древней истории региона. Экскурсия очень
    читать дальше

    информативная, со множеством подробностей. Елена вовлекала нас в разговор, заставляла думать и делать свои маленькие исторические открытия. Если вы ищете гида по Сплиту, то выбирайте Елену - знающего, образованного и обаятельного (это важно!) человека. Сожалею только об одном: два часа явно мало, хотелось бы больше!

  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2025
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Мое знакомство с Хорватией началось с теплой встречи с гидом Анамарией. Улыбчивая, отрытая, очень позитивная, Анамария сразу расположила к себе,
    читать дальше

    и мы общались, как давние знакомые! Пять часов экскурсий по прекрасным Сплиту и Трогиру пролетели незаметно. Очень много интересной информации об истории края и городов, любопытные детали о быте, кухне и национальных особенностях. Все это Анамария рассказывала с большой любовью, легко, с юмором, на прекрасном русском языке. Я влюбилась в красивый край Далмацию, надеюсь приехать сюда еще не раз! А друзьям обязательно посоветую прекрасного гида Анамарию!

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Мы были на экскурсии вдвоём с сыном (12 лет). Елена отлично доносит материал -так, что интересно взрослым и не скучно
    читать дальше

    детям. Присутствует элемент интерактивности. Мы перенеслись в Сплит 3 века, и нам понравился император Диоклетиан. Удачно было выбрано время-с утра-до основного потока туристов.

  • Ž
    Želimir
    9 апреля 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Огромная благодарность за экскурсию!
    Все понравилось!
    Было познавательно, интересно и содержательно! Столько фактов, деталей, а главное в лёгкой и доступной форме! Елена
    читать дальше

    грамотный гид, профессионал своего дела. Чувствуется глубокое знание города, его истории и традиций.
    Обязательно порекомендую Елену всем желающим посетить Сплит.
    Ещё раз большое спасибо за возможность влюбиться в город!

  • Е
    Елена
    22 сентября 2024
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Анамария - прекраснешный экскусовод и очень приятный в общении человек. Она смогла показать нам живописнейшие места и передать свою любовь к родному краю.
  • М
    Михаил
    10 сентября 2024
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Экскурсия удалась несмотря на «нелётную» погоду. Омиш и река Цетина - потрясающее место! Анамария - хороший гид и позитивный человек. Рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    23 июля 2024
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Экскурсия очень интересная и информативная. Прошла в очень дружественной обстановке в ходе которой мы с семьей узнали много нового и
    читать дальше

    интересного по истории не только г. Омиш,но и о г. Сплит и других городах Хорватии. Познакомились с бытом простых хорватов. Гид Anamarija предложила нам дополнительно частную прогулку по реке с остановкой в очень живописном месте,где мы смогли попробывать национальные блюда. Мы получили ответы на разнообразные вопросы,касающиеся не только самой экскурсии. Anamarija всестороннеразвитый человек,с которым очень интересно вести беседу,а так же имеет хорошее чувство юмора,что очень подкупает.
    Эта экскурсия оставила нам незабываемые впечатления о красе хорватской природы и ее истории-рекомендую.

  • А
    Андрей
    2 июля 2024
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Аннамария интересный рассказчик и собеседник, с хорошим чувством юмора! Маршрут нам также понравился, спасибо!

