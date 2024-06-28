Экскурсии выходного дня в Сплите

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сплите на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплит - город римлян и славян
Пешая
69 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
18 июля в 07:00
21 июля в 07:00
100 за всё до 10 чел.
В заповедник Крка из Сплита
На машине
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Скрадину и заповеднику Крка
Погрузитесь в историю Скрадина и насладитесь природой заповедника Крка. Вкусный обед и этнографическая презентация ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
18 июля в 06:00
21 июля в 06:00
374 за всё до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш
На машине
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
18 июля в 07:00
21 июля в 07:00
260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 июня 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Большое спасибо Аннемарии! Познакомила нас с историей Сплита и Хорватии в целом. Было очень интересно! Так же Аннамария показала нам отличную смотровую площадку, где можно сделать великолепные фотографии с видом на весь Сплит.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Отличная прогулка с Анной Марией. Я интроверт, но с гидом мне было максимально комфортно, будто со старой приятельницей встретились на
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    познавательную прогулку. Я не любитель историй про старые камни, но Анна Мария сможет своими рассказами заинтересовать любого:) видно, что человек на своём месте и занимается тем, что ей нравится. А это главное в работе. Когда нравится тебе, это обязательно считают и другие люди, а значит и им будет автоматически интересно:) спасибо и привет из Молдовы🥰

  • Н
    Наталья
    21 июня 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Прекрасная гид! Не только сама экскурсия, она дала столько прекрасных рекомендаций, какие рестораны, пляжи, окрестности стоит посетить. Очень благодарна этой прекрасной даме
  • Ж
    Женя
    30 июня 2023
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Прекрасная экскурсия; понравилась всем, от мала до велика (от 6-летних до взрослых). Анамария отлично знает материал и увлекательно его подает;
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    умеет найти контакт со всеми. Также Анамария легко меняет планы, если надо; предлагает места, куда пойти в городе. Сам Омиш невероятен, комбинация гор, моря и реки очень редкая. Очень советую поехать вместе с Анамарией!

  • А
    Александра
    27 октября 2021
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Хочется выразить огромную благодарность Anamarija за незабываемую экскурсию в Омиш и бесценные советы о том: что посмотреть, где поесть и
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    побывать за время нашего недолгого отпуска в Сплите. Благодаря Аnamarija мы вернулись из Хорватии с желанием вернуться снова)). Anamarija - профессионал, красивая женщина, позитивный,душевный и тёплый человек! Однозначная рекомендация для тех, кто хочет узнать Хорватию с лучшей стороны. С благодарностью, Александра и Шамиль

  • Е
    Евгений
    11 сентября 2021
    В заповедник Крка из Сплита
    Великолепно проведенный день в заповеднике. Бесподобная природа, кристальная вода и свежий воздух. Аннамария- прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Спасибо за приятное общение и море полезной информации!
  • И
    Илья
    17 августа 2021
    В заповедник Крка из Сплита
    Прекрасное место, Аннамария - замечательный человек, умница, тактичная, обходительная. Мне, как человеку творческому, немного не хватило захватывающих историй и перепетий. Цена экскурсии по нашем меркам - не дешёвая. .
  • V
    Violetta
    28 июля 2021
    В заповедник Крка из Сплита
    Содержательная, интересная поездка с множеством впечатлений. Гид забрала нас прямо с апартаментов, что очень удобно. Дорога туда прошла за разговорами
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    с Анной так быстро, что мы не заметили прошедший час. Конечно сам заповедник восхищает своим великолепием натуральной не тронутой человеком природой, а запахами трав и деревьев невозможно надышаться. Совет: возьмите с собой что нибудь, чтобы кормить рыб, которая стоит в воде косяками и ждёт подкормки.

  • А
    Александр
    8 июля 2021
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Экскурсия прошла великолепно. АннаМария замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Хорватии. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Сплиту в июле 2024
Сейчас в Сплите в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 374. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сплите (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 82 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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