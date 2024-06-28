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познавательную прогулку. Я не любитель историй про старые камни, но Анна Мария сможет своими рассказами заинтересовать любого:) видно, что человек на своём месте и занимается тем, что ей нравится. А это главное в работе. Когда нравится тебе, это обязательно считают и другие люди, а значит и им будет автоматически интересно:) спасибо и привет из Молдовы🥰