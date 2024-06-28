1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
18 июля в 07:00
21 июля в 07:00
€100 за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Скрадину и заповеднику Крка
Погрузитесь в историю Скрадина и насладитесь природой заповедника Крка. Вкусный обед и этнографическая презентация ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
18 июля в 06:00
21 июля в 06:00
€374 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
18 июля в 07:00
21 июля в 07:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 июня 2024Большое спасибо Аннемарии! Познакомила нас с историей Сплита и Хорватии в целом. Было очень интересно! Так же Аннамария показала нам отличную смотровую площадку, где можно сделать великолепные фотографии с видом на весь Сплит.
- ЕЕкатерина22 июня 2024Отличная прогулка с Анной Марией. Я интроверт, но с гидом мне было максимально комфортно, будто со старой приятельницей встретились на
- ННаталья21 июня 2024Прекрасная гид! Не только сама экскурсия, она дала столько прекрасных рекомендаций, какие рестораны, пляжи, окрестности стоит посетить. Очень благодарна этой прекрасной даме
- ЖЖеня30 июня 2023Прекрасная экскурсия; понравилась всем, от мала до велика (от 6-летних до взрослых). Анамария отлично знает материал и увлекательно его подает;
- ААлександра27 октября 2021Хочется выразить огромную благодарность Anamarija за незабываемую экскурсию в Омиш и бесценные советы о том: что посмотреть, где поесть и
- ЕЕвгений11 сентября 2021Великолепно проведенный день в заповеднике. Бесподобная природа, кристальная вода и свежий воздух. Аннамария- прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Спасибо за приятное общение и море полезной информации!
- ИИлья17 августа 2021Прекрасное место, Аннамария - замечательный человек, умница, тактичная, обходительная. Мне, как человеку творческому, немного не хватило захватывающих историй и перепетий. Цена экскурсии по нашем меркам - не дешёвая. .
- VVioletta28 июля 2021Содержательная, интересная поездка с множеством впечатлений. Гид забрала нас прямо с апартаментов, что очень удобно. Дорога туда прошла за разговорами
- ААлександр8 июля 2021Экскурсия прошла великолепно. АннаМария замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Хорватии. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «На выходные»
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