Индивидуальные экскурсии в Сплите

Что вас ожидает

Таинственный дворец Диоклетиана

Дворец Диоклетиана — настоящий «город в городе». Вы увидите его прекрасно сохранившийся нижний этаж, дворцовую площадь Перистиль, Золотые ворота и храм Юпитера. А еще самый древний действующий собор в мире — бывший мавзолей императора, превращенный в VII веке в христианский храм. Я расскажу, какие великие мастера принимали участие в возведении и украшении дворца и какое влияние он оказал на европейскую архитектуру.

История и легенды Сплита

Завершив прогулку по дворцу Диоклетиана, вы нырнете в паутину улиц и площадей Старого города, наслаждаясь средневековой архитектурой и атмосферой. Я раскрою секреты римской провинции Далмация, существовавшей на побережье Адриатического моря, и объясню, как в Сплите появились хорваты. А также отвечу на все интересующие вас вопросы и поделюсь советами местного жителя.