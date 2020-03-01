Индивидуальные экскурсии в Сплите

Таинственный дворец Диоклетиана Дворец Диоклетиана — настоящий «город в городе». Вы увидите его прекрасно сохранившийся нижний этаж, дворцовую площадь Перистиль, Золотые ворота и храм Юпитера. А еще самый древний действующий собор в мире — бывший мавзолей императора, превращенный в VII веке в христианский храм. Я расскажу, какие великие мастера принимали участие в возведении и украшении дворца и какое влияние он оказал на европейскую архитектуру.
История и легенды Сплита Завершив прогулку по дворцу Диоклетиана, вы нырнете в паутину улиц и площадей Старого города, наслаждаясь средневековой архитектурой и атмосферой. Я раскрою секреты римской провинции Далмация, существовавшей на побережье Адриатического моря, и объясню, как в Сплите появились хорваты. А также отвечу на все интересующие вас вопросы и поделюсь советами местного жителя.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): подвалы Диоклетиана — 7 евро, храм Юпитера — 2 евро, бывший мавзолей Диоклетиана — 5 евро.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид. Живу в Хорватии 10 лет, работаю в сфере туризма. Увлекаюсь историей Римской империи, обожаю древнее и средневековое культурное наследие, сохранившееся на территории Далмации. С удовольствием открою вам самые интересные места Сплита и Хорватии!
Погулять по уютным улочкам и услышать историю старинного приморского городка на обзорной экскурсии
Вы исследуете все знаковые места харизматичного Сплита, увидите античный дворец и почувствуете дыхание минувших цивилизаций. Я расскажу об этногенезе хорватов, отношениях Югославии с Советским Союзом, взлетах и падениях русскоговорящих бизнесменов в Сплите.
Исследовать древний город, искупаться в водопаде и узнать о повседневной жизни хорватов
Национальный парк Крка — идеальное место для знакомства с природными красотами Хорватии и её бытом. Здесь вы поплаваете у каскадного водопада, полюбуетесь видами и прикоснётесь к местной жизни прошлого и настоящего. А по пути в Крку прочувствуете очарование старинного города на берегу реки.
Пройти по следам хорватских пиратов и прокатиться по красивейшему каньону реки Цетины
Всего в получасе езды от Сплита расположился романтичный и миниатюрный городок Омиш с его древними улочками, вдохновляющими пейзажами реки Цетины и средневековыми легендами о пиратах. Вы проникнетесь духом приключений и историей Омиша, проедете по живописному каньону и выпьете чашечку кофе у знаменитых водяных мельниц.
Посетить одно из красивейших мест Европы и прикоснуться к сказочной дикой природе
Приглашаю отправиться в путешествие мечты: вы увидите 140 невероятных водопадов с кристально чистой водой, 16 волшебных бирюзовых озер, буково-хвойные леса и карстовые пещеры. А еще покатаетесь на лодочке и панорамном поезде, отыщете тайные живописные тропинки и услышите, как связан с этими местами Никола Тесла.
Исследовать дворец императора, узнать о создании герба страны и прикоснуться к её древнему прошлому
Хорватия славится не только морскими курортами, но и богатой историей. Предлагаю изучить античный период страны в двух городах — Сплите и Трогире. Вы побываете в дворце Диоклетиана и изучите его тайны. Увидите главный собор Трогира и услышите о судьбе защитника города. Занимательные факты и легенды откроются вам на экскурсии.