Индивидуальные экскурсии в Сплите

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  3. Сплит — от Римской империи до наших дней

Погрузиться в атмосферу средневекового города и увидеть его главные достопримечательности

Ekaterina
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Ekaterina – ваш гид
Вы посетите сердце Сплита — дворец римского императора Диоклетиана — и узнаете, почему он был построен именно в этом месте.

Пройдете по лабиринту старинных улиц и площадей и услышите, какие империи владели Сплитом на протяжении истории и чем живет город сегодня.
85 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Сплитской Риве
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Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней

Что вас ожидает

Таинственный дворец Диоклетиана
Дворец Диоклетиана — настоящий «город в городе». Вы увидите его прекрасно сохранившийся нижний этаж, дворцовую площадь Перистиль, Золотые ворота и храм Юпитера. А еще самый древний действующий собор в мире — бывший мавзолей императора, превращенный в VII веке в христианский храм. Я расскажу, какие великие мастера принимали участие в возведении и украшении дворца и какое влияние он оказал на европейскую архитектуру.

История и легенды Сплита
Завершив прогулку по дворцу Диоклетиана, вы нырнете в паутину улиц и площадей Старого города, наслаждаясь средневековой архитектурой и атмосферой. Я раскрою секреты римской провинции Далмация, существовавшей на побережье Адриатического моря, и объясню, как в Сплите появились хорваты. А также отвечу на все интересующие вас вопросы и поделюсь советами местного жителя.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): подвалы Диоклетиана — 7 евро, храм Юпитера — 2 евро, бывший мавзолей Диоклетиана — 5 евро.

Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней
Сплит — от Римской империи до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Сплитской Риве.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ekaterina
Ekaterina
Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид. Живу в Хорватии 10 лет, работаю в сфере туризма. Увлекаюсь историей Римской империи, обожаю древнее и средневековое культурное наследие, сохранившееся на территории Далмации. С удовольствием открою вам самые интересные места Сплита и Хорватии!
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