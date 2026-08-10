Любляну называют одной из самых комфортных для жизни столиц Европы — и в нашем путешествии вы поймёте, почему. А ещё полюбуетесь ярко-бирюзовым озером с высоты средневекового замка. Я расскажу старинные рыцарские легенды и истории о жизни в Югославии. Поделюсь наблюдениями о балканских народах и странах, которые мало похожи друг на друга сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро Блед и средневековый замок

Поднимемся к крепости, которая почти 1000 лет возвышается над озером. Со смотровых площадок открываются виды на бирюзовую воду, остров с церковью и Юлийские Альпы. По желанию вы посетите музей, выпьете кофе на террасе и прогуляетесь вдоль берега.

Исторический центр Любляны

Увидим городскую ратушу, главную площадь, Тройной мост и знаменитый Мост драконов. Пройдём по набережной Любляницы среди старинных фасадов, кафе и зелёных аллей.

Люблянский замок

Поднимемся на фуникулёре к крепости и смотровой площадке с панорамой города и Альп, а затем вернёмся к реке и продолжим прогулку по центру.

Словенская кухня

Сделаем остановку в ресторане, где при желании можно попробовать блюда национальной кухни.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из вашего отеля в Загребе

10:15–12:00 — Бледский замок

13:00–14:00 — прогулка по историческому центру Любляны

14:00–15:30 — обед в ресторане национальной кухни

15:30 — прогулка к фуникулёру и подъём к Люблянскому замку

16:30 — спуск в центр и продолжение экскурсии по набережной

17:30–19:30 — возвращение в отель в Загребе

Организационные детали