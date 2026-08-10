Погулять по уютной европейской столице и разобраться, почему страны бывшей Югославии такие разные
Любляну называют одной из самых комфортных для жизни столиц Европы — и в нашем путешествии вы поймёте, почему. А ещё полюбуетесь ярко-бирюзовым озером с высоты средневекового замка. Я расскажу старинные рыцарские легенды и истории о жизни в Югославии. Поделюсь наблюдениями о балканских народах и странах, которые мало похожи друг на друга сегодня.
Описание экскурсии
Озеро Блед и средневековый замок
Поднимемся к крепости, которая почти 1000 лет возвышается над озером. Со смотровых площадок открываются виды на бирюзовую воду, остров с церковью и Юлийские Альпы. По желанию вы посетите музей, выпьете кофе на террасе и прогуляетесь вдоль берега.
Исторический центр Любляны
Увидим городскую ратушу, главную площадь, Тройной мост и знаменитый Мост драконов. Пройдём по набережной Любляницы среди старинных фасадов, кафе и зелёных аллей.
Люблянский замок
Поднимемся на фуникулёре к крепости и смотровой площадке с панорамой города и Альп, а затем вернёмся к реке и продолжим прогулку по центру.
Словенская кухня
Сделаем остановку в ресторане, где при желании можно попробовать блюда национальной кухни.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из вашего отеля в Загребе 10:15–12:00 — Бледский замок 13:00–14:00 — прогулка по историческому центру Любляны 14:00–15:30 — обед в ресторане национальной кухни 15:30 — прогулка к фуникулёру и подъём к Люблянскому замку 16:30 — спуск в центр и продолжение экскурсии по набережной 17:30–19:30 — возвращение в отель в Загребе
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в Бледский замок — €19 за взрослого, €11,50 за студента, €7 за ребёнка 6–14 лет; фуникулёр в Любляне — €6 за взрослого туда и обратно, льготный билет — €4,50
Обед — по желанию, по меню, не входит в стоимость
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин Смирнов — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 387 туристов
Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50 стран, часто бывал в Хорватии, и вот уже много лет живу в Загребе.
Мне нравится эта страна и этот город, я стараюсь читать дальшеуменьшить
понимать местные обычаи и менталитет, учил язык в местном университете, много путешествую.
Работаю вместе с моей женой, гидом Екатериной — она будет рада провести экскурсию для вас, если я окажусь занят или в отъезде. Мы любим принимать гостей, с радостью покажем вам Загреб — уверены, что вам он понравится!
Входит в следующие категории Загреба
Похожие экскурсии на «Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна»