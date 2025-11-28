Отправьтесь в увлекательное путешествие по Агре — посетите легендарный Тадж-Махал без очередей и исследуйте Форт Агры, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дополните день прогулкой по ремесленным лавкам и индийскому рынку или попробуйте блюда местной кухни.
Описание билетаТадж-Махал — символ вечной любви Начните день с посещения легендарного Тадж-Махала без ожидания в очередях. Полюбуйтесь беломраморным мавзолеем, внесённым в список семи новых чудес света. Здесь вы услышите историю любви Шаха Джахана и Мумтаз-Махал, сможете прогуляться по зеркальным прудам и садам, а также сделать красочные фотографии. Форт Агры — наследие Великих Моголов Следующая остановка — грандиозный Форт Агры, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его величественные дворцы и залы хранят тайны могольских императоров. С балконов открывается захватывающий вид на Тадж-Махал. Местные ремёсла и традиционная кухня По желанию можно заглянуть в ремесленные мастерские и лавки, чтобы увидеть искусство Pietra Dura — уникальную инкрустацию мрамора, использованную и при создании Тадж-Махала. Завершите день в местном ресторане за тарелкой пряного карри или классического индийского вегетарианского блюда. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, купальники, камера, солнцезащитный крем, вода, наличные.
- Не подходит для: люди с проблемами спины, люди с ограниченными физическими возможностями, люди с проблемами сердца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
