Описание

Программа 5:00 – дорога Агра-Джайпур на автомобиле, 235 км. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Джайпур, 4 часа езды. 9:00 – посещение форта Амбер. Встретившись с вашим гидом и водителем в Джайпуре, вы направитесь к форту Амбер в городе Амер. Здесь вы сможете сделать массу эффектных фотоснимков. 11:00 – завтрак. После сделаем остановку на отдых и перекус, вы сможете отведать деликатесы Раджпутани в местном ресторане. 12:00 – посещение Хава Махала. После этого отправитесь в невероятный «Дворец Ветров», известный как Хава-Махала. 13:00 – обед. Отправитесь прочувствовать настоящий индийский колорит в индийском ресторане с разнообразной кухней. 14:00 – посещение Городского дворца, Джантар-Мантара, Джал-Махала. После обеденного перерыва вы отправитесь к королевскому городскому дворцу, а затем увидите памятник архитектуры начала XVIII века (астрономическую обсерваторию), также известную как Джантар Мантар и Джал Махал. 16:30 – посещение местного базара. Розовый город славится драгоценными камнями и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какие-либо сувениры, вы сможете посетить местные базары Джайпура. 17:00 – возвращение в отель.