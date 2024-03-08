Экскурсия по Джайпуру из Агры на автомобиле (все включено)
Индивидуальная экскурсия в Дели

Экскурсия по Джайпуру из Агры на автомобиле

Откройте для себя королевское наследие Джайпура и погрузитесь в его богатую историю в рамках нашей насыщенной частной экскурсии по городу.

Вы услышите захватывающие истории о великолепном форте Амбер, полюбуетесь замысловатой архитектурой Хава-Махала, почувствуйте отголоски королевской власти в Городском дворце, насладитесь безмятежной красотой дворца на воде Джал-Махала и необычайной обсерваторией Джантар-Мантара.
Экскурсия по Джайпуру из Агры на автомобиле (все включено)
Экскурсия по Джайпуру из Агры на автомобиле (все включено)
Экскурсия по Джайпуру из Агры на автомобиле (все включено)
Ближайшие даты:
8
мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет$149
Дополнение: обед со входом в достопримечательности$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Форт Амбер
  • Дворец Ветров Хава-Махала
  • Городской дворец Джайпура
  • Дворец на воде Джал-Махала
  • Обсерватория Джантар-Мантара

Описание

Программа 5:00 – дорога Агра-Джайпур на автомобиле, 235 км. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Джайпур, 4 часа езды. 9:00 – посещение форта Амбер. Встретившись с вашим гидом и водителем в Джайпуре, вы направитесь к форту Амбер в городе Амер. Здесь вы сможете сделать массу эффектных фотоснимков. 11:00 – завтрак. После сделаем остановку на отдых и перекус, вы сможете отведать деликатесы Раджпутани в местном ресторане. 12:00 – посещение Хава Махала. После этого отправитесь в невероятный «Дворец Ветров», известный как Хава-Махала. 13:00 – обед. Отправитесь прочувствовать настоящий индийский колорит в индийском ресторане с разнообразной кухней. 14:00 – посещение Городского дворца, Джантар-Мантара, Джал-Махала. После обеденного перерыва вы отправитесь к королевскому городскому дворцу, а затем увидите памятник архитектуры начала XVIII века (астрономическую обсерваторию), также известную как Джантар Мантар и Джал Махал. 16:30 – посещение местного базара. Розовый город славится драгоценными камнями и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какие-либо сувениры, вы сможете посетить местные базары Джайпура. 17:00 – возвращение в отель.

Ежедневно в 5:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Агра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.
  • Экскурсия по Джайпуру из Агры на машине (все включено) — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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