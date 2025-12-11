отличными задними сиденьями, пока ехали в Агру выспались. Водитель очень хороший, говорит по английски, ехал непоиндийски комфортно, поддерживал лёгкий разговор, предлагал остановки, везде останавливался в удобном месте. В Агре нас встретил русскоговорящий экскурсовод, мы на месте скороектировали программу, сказали что нам интересно что нет. Рассказал много интересного, помогал с фотографированием. Попросили отвезти на обед в аутентичное место, было вкусно по индийский, за это отдельное спасибо. По экскурсии также всё хорошо, мы очень довольны, везде быстро проходили, почти нигде не ждали огромные очереди, очевидно экскурсовод там свой человек)). Цены везде как на сайтах. Организатор всегда был на связт. Рекомендую команду, у нас самые приятные впечатления! Большое спасибо!