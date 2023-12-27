Друзья, добро пожаловать в Джайпур, великолепную столицу Раджастана! Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по этой восточной жемчужине, где вы окунетесь в атмосферу ярких нарядов, увидите величественные крепости, роскошные дворцы и уникальные домики с резьбой по дереву. Погрузитесь в кипящую жизнь местных базаров, где каждый день словно праздник.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Форт Амер
- Городской Дворец
- Обсерватория Джантар Мантар
- Дворец Ветров (со стороны)
- Водный Дворец (со стороны)
- Храм обезъян (по возможности)
Описание
Джайпур – столица самого восточного и гостеприимного штата Раджастан. Яркие наряды, расписные стены, невероятные крепостные сооружения, резные дворцы и особняки хавели, кипящая жизнь базаров и постоянные праздники. Посещение этого города на долго останется в вашей памяти ярким событием. День 1Трансфер в Розовый город Джайпур — столицу интереснейшего штата Раджастан. Здесь вы посмотрите на Городской дворец, в котором и сегодня проживает семья Раджи Джайпура. Посмотрите на обсерваторию Джантар Мантар с огромными астрономическими измерительными приборами. Прогуляетесь или прокатитесь на велорикше по улицам Розового города с древними строениями, живыми базарами, снующими рикшами, гуляющими животными и всеми цветами раджастанской культуры и ежедневной жизни. Кроме того, сможете полюбоваться знаменитым фасадом Дворца Ветров. День 2После завтрака в отеле, мы отправимся к Амбер Форт с красивым дворцом Махараджи внутри. По желанию, к Форту можно будет подняться на слонах. Далее вы сможете пообедать, а затем мы с вами сделаем остановку около красивого озера, прогуляемся по набережной с видом на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки мениральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
- Что не входит
- Входные билеты в памятники
- Прокат на велорикши
- Все личные расходы
- Чаевые Гиду и Водителю
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча состоится В отелеЗавершение: В отеле Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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