Друзья, добро пожаловать в Джайпур, великолепную столицу Раджастана! Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по этой восточной жемчужине, где вы окунетесь в атмосферу ярких нарядов, увидите величественные крепости, роскошные дворцы и уникальные домики с резьбой по дереву. Погрузитесь в кипящую жизнь местных базаров, где каждый день словно праздник.

Описание

Джайпур – столица самого восточного и гостеприимного штата Раджастан. Яркие наряды, расписные стены, невероятные крепостные сооружения, резные дворцы и особняки хавели, кипящая жизнь базаров и постоянные праздники. Посещение этого города на долго останется в вашей памяти ярким событием. День 1Трансфер в Розовый город Джайпур — столицу интереснейшего штата Раджастан. Здесь вы посмотрите на Городской дворец, в котором и сегодня проживает семья Раджи Джайпура. Посмотрите на обсерваторию Джантар Мантар с огромными астрономическими измерительными приборами. Прогуляетесь или прокатитесь на велорикше по улицам Розового города с древними строениями, живыми базарами, снующими рикшами, гуляющими животными и всеми цветами раджастанской культуры и ежедневной жизни. Кроме того, сможете полюбоваться знаменитым фасадом Дворца Ветров. День 2После завтрака в отеле, мы отправимся к Амбер Форт с красивым дворцом Махараджи внутри. По желанию, к Форту можно будет подняться на слонах. Далее вы сможете пообедать, а затем мы с вами сделаем остановку около красивого озера, прогуляемся по набережной с видом на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде.