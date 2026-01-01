-
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Ещё заедем на живописное озеро Пушкар»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$829
$1036 за человека
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от ваших рейсов
«За 12 дней успеем увидеть главные достопримечательности Старого и Нового Дели, побывать в пустыне, где обитают двугорбые верблюды, а ещё переночевать в оборудованном палаточном лагере на берегу высокогорного озера»
21 июн в 08:00
5 июл в 08:00
$1400 за человека
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$899 за человека
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Познакомиться с достопримечательностями, узнать их историю и полюбоваться озером Пичола
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
«Насладитесь панорамами главного озера Удайпура и прокатитесь по нему на лодке, любуясь окружающими горами и старинными зданиями, расположенными по его берегам»
29 янв в 08:00
6 фев в 08:00
$1070 за всё до 2 чел.
-
15%
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$1530
$1799 за человека
Другая Индия - Ладакх: озеро Пангонг, тайны Малого Тибета и жизнь местных
Пообщаться с кочевниками Чангтанга, заглянуть в монастыри и переночевать на берегу жемчужины региона
Начало: Дели, встреча в аэропорту под рейс прилёта
«На берегу озера Пангонг вы поймёте, как тишина может звучать громче слов, а в монастырях Алчи и Тиксей — как выглядит время, застывшее в архитектуре и ритуалах»
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
$1870 за человека
