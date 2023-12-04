Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым

вопросам - пунктуальный, вежливый, кстати, прекрасно говорит по-русски, и очень интересно рассказывает! Во все достопримечательности проходили без очереди - в общем, я крайне рекомендую, и сама планирую дальнейшие путешествия по Индии с Али.

Ю Юлия

Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.