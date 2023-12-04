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Авторский тур
5 дней
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Посмотрите на мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт»
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
Авторский тур
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
«Увидите форт, бывший официальной резиденцией монгольских императоров, пройдётесь по колоритному рынку и попробуете вкусную национальную еду»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$269 за человека
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Начало: Дели, 08:00
«Вас также ждут главный символ страны — Тадж-Махал — и его маленькая копия, Красный форт и форт Амбер, мавзолеи, сады и дворцы — каждый со своей изюминкой»
13 июня в 08:00
$1 000 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталья4 декабря 2023Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
- ЮЮлия6 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Форты»
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