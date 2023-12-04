Туры по фортам Дели

Найдено 3 тура в категории «Форты» в Дели на русском языке, цены от $269. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Посмотрите на мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт»
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
«Увидите форт, бывший официальной резиденцией монгольских императоров, пройдётесь по колоритному рынку и попробуете вкусную национальную еду»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$269 за человека
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Начало: Дели, 08:00
«Вас также ждут главный символ страны — Тадж-Махал — и его маленькая копия, Красный форт и форт Амбер, мавзолеи, сады и дворцы — каждый со своей изюминкой»
13 июня в 08:00
$1 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    4 декабря 2023
    Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
    Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
    читать дальше

    вопросам - пунктуальный, вежливый, кстати, прекрасно говорит по-русски, и очень интересно рассказывает! Во все достопримечательности проходили без очереди - в общем, я крайне рекомендую, и сама планирую дальнейшие путешествия по Индии с Али.

  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2023
    Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
    Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Форты»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
  2. Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
  3. Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Форты" можно забронировать 3 тура от 269 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Форты», 2 ⭐ отзыва, цены от $269. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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