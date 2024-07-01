Экскурсии выходного дня в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Дели на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Два Тадж-Махала за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Храмы священного Вриндавана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
$285 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Дели - сердце Индии
    У нас было запланировано в Дели 4 дня. По приезду зашли на трипадвайзер, увидели, что есть обзорная экскурсия в Дели
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    и сразу заказали. С нима связались быстро, по индийскому номеру. Симку мы купили в аэропорту, по прилёту. Но, нужен какой-то индийский абонент, который подтвердит код, для активации вашей симки, по-другому вы её не оформите тут… Вообщем, с нами связались по номеру и через пару часов приехал водитель к гостинице, а потом, по пути мы забрали самого гида. Экскурсия шла порядка 7-8 часов если взять всё время от гостиницы. Этого вполне достаточно, т к много мест и информации. В конце экскурсии нам предложили обед в ресторане. Хоть и сказали, что не надо острое, всё-равно сделали очень острую еду. Отдали почти 3 тыс, но есть такое не смогли. Порции очень большие, можно одну на двоих брать и не ошибётесь. Так везде, кстати. Кормят на убой…. И ещё добавлю, раз отзыв увидят много туристов, ребята не берите отели в районе старого Дели, это полный пипец. Это если кратко… Сэкономить - это хорошо, но не в этом случае, поверьте. Мы сбежали после одной ночи в Гималаи, в прямом смысле. А гиду нашему Кумару огромная благодарность. Он помог скрасить это недоразумение с проживанием своей программой. Говорит достаточно хорошо по-русски, помог с билетами на автобус в горы, на ресепшн разрулить преждевременный выезд и при покупках в магазинах. Всё нам переводил, хотя это не была экскурсионная программа и не входило в его обязанности, как таковые. Делал нам классные фото, подсказывал хорошие локации,… Можем смело рекомендовать данный сайт и Кумара, как гида. Нам всё понравилось. Самостоятельно это было бы гораздо сложнее организовать в Дели, это 100 процентов….

  • М
    Марина
    25 июня 2024
    Дели - сердце Индии
    Благодарю за замечательную поездку. 8 часов пролетели очень быстро и интересно. Открыла для себя новые знания о различных направлениях религий
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    мира. По другому посмотрела на историю Индии и новый уклад жизни в связи с приходом интернета в страну. Все было круто. Отдельно благодарю за помощь в покупке чая и фруктов. А так же огромное спасибо водителю, что на протяжении всей экскурсии заботился о том, чтобы в машине была холодная вода. Очень жарко, выпивали всю воду, но возвращаясь с очередного объекта обнаруживали прохладную бутылочку воды. Было очень приятно. Всем рекомендую команду Shubhamа

  • О
    Ольга
    23 июня 2024
    Дели - сердце Индии
    Мы провели насыщенный интересный день в Дели на экскурсии с гидом Панкадж (Паша, хорошо говорит по-русски, учился в Нижнем Новогороде),
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    узнали много нового, увидели все главные достопримечательности. Маршрут составлен грамотно, несмотря на жару было комфортно, достаточно времени передохнуть в чистой машине под кондиционером между местами выхода. Дели - огромный город и тут много мест, которые действительно стоит посетить, а находятся они не рядом. Увидеть все за один день самостоятельно без гида не реально. И есть такие места, как например старый город, куда лучше и не ездить самим. А с гидом нам было безопасно, уверенно и очень интересно. Спасибо Паше большое!

    Мы провели насыщенный интересный день в Дели на экскурсии с гидом Панкадж (Паша, хорошо говорит по-русскиМы провели насыщенный интересный день в Дели на экскурсии с гидом Панкадж (Паша, хорошо говорит по-русски
  • С
    Станислав
    1 мая 2024
    Два Тадж-Махала за один день
    Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇
  • N
    Nikolay
    19 февраля 2024
    Два Тадж-Махала за один день
    Отличный гид. Пунктуальный, всегда был на связи, быстро отвечал. Отличный собеседник. Очень понравилось. Спасибо Хариндра за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июле 2024
Сейчас в Дели в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 285. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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