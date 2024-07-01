1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июля 2024У нас было запланировано в Дели 4 дня. По приезду зашли на трипадвайзер, увидели, что есть обзорная экскурсия в Дели
- ММарина25 июня 2024Благодарю за замечательную поездку. 8 часов пролетели очень быстро и интересно. Открыла для себя новые знания о различных направлениях религий
- ООльга23 июня 2024Мы провели насыщенный интересный день в Дели на экскурсии с гидом Панкадж (Паша, хорошо говорит по-русски, учился в Нижнем Новогороде),
- ССтанислав1 мая 2024Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇
- NNikolay19 февраля 2024Отличный гид. Пунктуальный, всегда был на связи, быстро отвечал. Отличный собеседник. Очень понравилось. Спасибо Хариндра за экскурсию!
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июле 2024
Сейчас в Дели в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 285. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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