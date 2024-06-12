Тайны индуизма в Дели

Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Индуизм - одна из самых красочных и необычных религий в мире.

На экскурсии по индуистским храмам Дели вы узнаете, почему у богов много рук и что означает точка на лбу.

Посетите храм
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Акшардхам, самый большой храмовый комплекс в мире, и узнайте, как он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В храме Лакшми-Нараян услышите интересные истории о двух богах. В храме Муругана узнаете о боге-воине, старшем сыне Шивы. В храме Калибари поймете, почему у богов несколько инкарнаций. В храме Кришны раскроете тайны кришнаитов и их распространения по миру. Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные знания о религии и культуре Индии
  2. 🚗 Комфортабельный транспорт с кондиционером
  3. 🏛 Посещение крупнейшего храмового комплекса в мире
  4. 🕉 Увлекательные истории о богах и ритуалах
  5. 📚 Профессиональные гиды с глубокими знаниями

Что можно увидеть

  • Храм Акшардхам
  • Храм Лакшми-Нараян
  • Храм Муругана
  • Храм Калибари
  • Храм Кришны
Тайны индуизма в Дели
Тайны индуизма в Дели
Тайны индуизма в Дели
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Акшардхам. Самый большой индуистский храмовый комплекс в мире. Вы полюбуетесь его изысканной резьбой, великолепными скульптурами, ухоженной территорией и фонтанами. Я раскрою, за что он вошел в Книгу рекордов Гиннесса и каковы правила молитвы индийских духовных учителей.

Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм середины 20 века, посвящённый двум богам. Вы услышите связанные с ними интересные истории.

Храм Муругана. Я расскажу о старшем сыне Шивы — боге-воине Муругане.

Храм Калибари. Вы узнаете, почему индийские боги имеют несколько инкарнаций и как Парвати превратилась в Кали.

Храм Кришны. Я раскрою, кто такие кришнаиты и как их организация распространилась по всему миру.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Автомобили марки Suzuki и Toyota.
  • Храм Акшардхам закрыт по понедельникам
  • Экскурсию для вас проведу я иди другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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