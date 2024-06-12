Индуизм - одна из самых красочных и необычных религий в мире.На экскурсии по индуистским храмам Дели вы узнаете, почему у богов много рук и что означает точка на лбу.Посетите храм

Акшардхам, самый большой храмовый комплекс в мире, и узнайте, как он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В храме Лакшми-Нараян услышите интересные истории о двух богах. В храме Муругана узнаете о боге-воине, старшем сыне Шивы. В храме Калибари поймете, почему у богов несколько инкарнаций. В храме Кришны раскроете тайны кришнаитов и их распространения по миру. Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Акшардхам. Самый большой индуистский храмовый комплекс в мире. Вы полюбуетесь его изысканной резьбой, великолепными скульптурами, ухоженной территорией и фонтанами. Я раскрою, за что он вошел в Книгу рекордов Гиннесса и каковы правила молитвы индийских духовных учителей.

Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм середины 20 века, посвящённый двум богам. Вы услышите связанные с ними интересные истории.

Храм Муругана. Я расскажу о старшем сыне Шивы — боге-воине Муругане.

Храм Калибари. Вы узнаете, почему индийские боги имеют несколько инкарнаций и как Парвати превратилась в Кали.

Храм Кришны. Я раскрою, кто такие кришнаиты и как их организация распространилась по всему миру.

Организационные детали