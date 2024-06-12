Индуизм - одна из самых красочных и необычных религий в мире.
На экскурсии по индуистским храмам Дели вы узнаете, почему у богов много рук и что означает точка на лбу.
Посетите храм
На экскурсии по индуистским храмам Дели вы узнаете, почему у богов много рук и что означает точка на лбу.
Посетите храм
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные знания о религии и культуре Индии
- 🚗 Комфортабельный транспорт с кондиционером
- 🏛 Посещение крупнейшего храмового комплекса в мире
- 🕉 Увлекательные истории о богах и ритуалах
- 📚 Профессиональные гиды с глубокими знаниями
Что можно увидеть
- Храм Акшардхам
- Храм Лакшми-Нараян
- Храм Муругана
- Храм Калибари
- Храм Кришны
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Храм Акшардхам. Самый большой индуистский храмовый комплекс в мире. Вы полюбуетесь его изысканной резьбой, великолепными скульптурами, ухоженной территорией и фонтанами. Я раскрою, за что он вошел в Книгу рекордов Гиннесса и каковы правила молитвы индийских духовных учителей.
Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм середины 20 века, посвящённый двум богам. Вы услышите связанные с ними интересные истории.
Храм Муругана. Я расскажу о старшем сыне Шивы — боге-воине Муругане.
Храм Калибари. Вы узнаете, почему индийские боги имеют несколько инкарнаций и как Парвати превратилась в Кали.
Храм Кришны. Я раскрою, кто такие кришнаиты и как их организация распространилась по всему миру.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Автомобили марки Suzuki и Toyota.
- Храм Акшардхам закрыт по понедельникам
- Экскурсию для вас проведу я иди другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.Задать вопрос
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