Пять религий в Дели

Индивидуальная экскурсия в Дели

Посетить храмы разных конфессий и расшифровать их особенности с профессиональным гидом

В столичном Дели живут представители нескольких религий.

Вы посетите Пятничную мечеть, яркий индуистский храм Лакшми-Нараян, христианский собор Святого Сердца, сикхскую гурудвару и небольшой буддийский храм Бирлы. Понаблюдаете за ритуалами прихожан и узнаете множество интересных фактов о каждой конфессии.
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Ближайшие даты:
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Пятничная мечеть. Это самая большая мечеть Индии, ставшая визитной карточкой Старого Дели. Вы раскроете, когда, кем и при каких обстоятельствах она была построена.

Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм, возведённый в начале 20 века и посвящённый двум богам: Лакшми и Нараяну. Здесь вы узнаете основы индуизма: почему у местных богов много рук, что означает точка на лбу индуистов и что такое пуджа.

Храм Бирлы. Мы посетим небольшой уютный буддийский храм. Вы знали, что буддизм зародился в Индии? Именно здесь Гаутама передал миру четыре благородные истины. Мы поделимся их содержанием.

Собор Святого Сердца. Христианский храм, построенный англичанами в начале 20 века. Он стал ещё одним ярким примером религиозной толерантности Индии.

Гурудвара Бангла Сахиб. Часто путешественники интересуются, какую религию исповедуют индийцы в тюрбанах. Это сикхизм! Вы узнаете, как он появился, почему сикхи носят с собой кинжалы и другие интересные факты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Билеты в мечеть оплачиваются дополнительно — 350 рупий с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеСвятые местаНа весь деньМонастыри, церкви, храмыХрам сикхов Гурудвара Бангла Сахибмечеть Джама МасджидХрам Лакшми и НараянаСоборы и храмы

Похожие туры из Дели

Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
🚗 На машине
Групповая
5 часов
1 отзыв
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
Увидеть ключевые места города и прогуляться по улицам района Чандни Чоук на групповой экскурсии
у вашего отеля
2 дек
3 дек
4 дек
5 дек
$63 за человека
Дели: must-see места и город за кулисами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
59 отзывов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
$120 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Познакомиться с традициями, богатой историей и уникальной природой «столицы семи империй»
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
$120 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ