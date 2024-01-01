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Пять религий в Дели

Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
В столице Индии, где переплетаются культуры и традиции, организована уникальная экскурсия «Пять религий в Дели».

Вас ждет посещение самой большой мечети Индии - Пятничной мечети, индуистского храма Лакшми-Нараян, где вы узнаете
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о пудже и символизме богов, небольшого буддийского храма Бирлы, собора Святого Сердца и сикхской гурудвары.

Эта экскурсия позволит вам наблюдать за ритуалами, познакомиться с основами каждой религии и узнать множество интересных фактов о культурном и духовном наследии Дели

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение крупнейшей мечети Индии
  • 🏛️ Углубление в индуистские традиции
  • 🕍 Открытие христианского наследия
  • 🕉️ Погружение в буддийскую философию
  • 🗡️ Знакомство с сикхской культурой
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели
Пять религий в Дели

Что можно увидеть

  • Пятничная мечеть
  • Храм Лакшми-Нараян
  • Храм Бирлы
  • Собор Святого Сердца
  • Гурудвара Бангла Сахиб

Описание экскурсии

Пятничная мечеть. Это самая большая мечеть Индии, ставшая визитной карточкой Старого Дели. Вы раскроете, когда, кем и при каких обстоятельствах она была построена.

Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм, возведённый в начале 20 века и посвящённый двум богам Лакшми и Нараяну. Здесь вы узнаете основы индуизма: почему у местных богов много рук, что означает точка на лбу индуистов и что такое пуджа.

Храм Бирлы. Мы посетим небольшой уютный буддийский храм. Вы знали, что буддизм зародился в Индии? Именно здесь Гаутама передал миру четыре благородные истины. Мы поделимся их содержанием.

Собор Святого Сердца. Христианский храм, построенный англичанами в начале 20 века. Он стал ещё одним ярким примером религиозной толерантности Индии.

Гурудвара Бангла Сахиб. Часто путешественники интересуются, какую религию исповедуют индийцы в тюрбанах. Это сикхизм! Вы узнаете, как он появился, почему сикхи носят с собой кинжалы и другие интересные факты.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Билеты в мечеть оплачиваются дополнительно — 350 рупий с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 588 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Татьяна
Не упустите возможность доставить себе удовольствие комфортно и безопасно познакомиться с Дели! Была в Дели транзитом 01.01.2024г., благодаря Хариндре интересно и познавательно провела время в городе. Экскурсия на хорошем русском
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от местного жителя, душевные рассказы об Индии и достопримечательностях от древних до настоящих времён, входы без очередей, ответы на вопросы как по теме экскурсии, так и возникающие по ходу. Чистый автомобиль, аккуратный водитель - приятный бонус! Встретили, проводили - очень понравилось.

Не упустите возможность доставить себе удовольствие комфортно и безопасно познакомиться с Дели! Была в Дели транзитом
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