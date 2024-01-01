В столице Индии, где переплетаются культуры и традиции, организована уникальная экскурсия «Пять религий в Дели».Вас ждет посещение самой большой мечети Индии - Пятничной мечети, индуистского храма Лакшми-Нараян, где вы узнаете

о пудже и символизме богов, небольшого буддийского храма Бирлы, собора Святого Сердца и сикхской гурудвары. Эта экскурсия позволит вам наблюдать за ритуалами, познакомиться с основами каждой религии и узнать множество интересных фактов о культурном и духовном наследии Дели

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пятничная мечеть. Это самая большая мечеть Индии, ставшая визитной карточкой Старого Дели. Вы раскроете, когда, кем и при каких обстоятельствах она была построена.

Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм, возведённый в начале 20 века и посвящённый двум богам Лакшми и Нараяну. Здесь вы узнаете основы индуизма: почему у местных богов много рук, что означает точка на лбу индуистов и что такое пуджа.

Храм Бирлы. Мы посетим небольшой уютный буддийский храм. Вы знали, что буддизм зародился в Индии? Именно здесь Гаутама передал миру четыре благородные истины. Мы поделимся их содержанием.

Собор Святого Сердца. Христианский храм, построенный англичанами в начале 20 века. Он стал ещё одним ярким примером религиозной толерантности Индии.

Гурудвара Бангла Сахиб. Часто путешественники интересуются, какую религию исповедуют индийцы в тюрбанах. Это сикхизм! Вы узнаете, как он появился, почему сикхи носят с собой кинжалы и другие интересные факты.

Организационные детали