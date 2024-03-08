Отправляйтесь вместе с нами в путешествие по старинным городкам Матхура и Вриндаван из Агры. Экскурсия с гидом включает в себя остановки в древних местах и у храмов, имеющих важное значение для индуизма, таких как храм Банке-Бихари, посвященный Кришне, храм Дваркадхиш, один из самых посещаемых храмов в Матхуре, Прем Мандир или Храм Любви, ИСККОН (Международное общество сознания Кришны), Кеси Гхат и другие.

Описание

Программа 7:00 – дорога Агра-Матхура на автомобиле, 60 км. Рано утром в 7:00 наш водитель заберет вас из отеля и отвезет прямо в Матхуру, 1 час езды. 9:30 – визит в Кришны Джанмастхан. Первым делом вы отправитесь в Храмовый комплекс Кришны Джанмастхан с вашим опытным гидом, который расскажет вам о Джанмастхане. 10:30 – посещение храма Мадан Мохан. После вы отправитесь в храм Мадан Мохан — индуистский храм, расположенный в Караули, в индийском штате Раджастхан. Храм расположен на берегу реки Бхадравати, притока реки Банас на холмах Аравали. 11:30 – посещение храма Говинд-дев. Далее будете переведены в храм Говинд Дев. Вайшнавский храм Говинд Дев Джи расположен в Джайпуре в индийском штате Раджастхан. Находится в комплексе Городского дворца. Мурти хорошо видно из Городского дворца. Храм посвящен Говинд Дев Джи (Господу Кришне). 12:30 – посещение храма Банке Бихари. Храм Банки Бихари во Вриндаване является одним из самых святых и известных храмов Кришны в Индии. 13:00 – обед. За время обзора храмов вы успеете утомиться и проголодаться, поэтому мы сделаем остановку на отдых и обед местном ресторане. 14:00 – посещение храма Прем Мандир. После обеда вы отправитесь в храм Прем Мандир — индуистский храм во Вриндаване. Он поддерживается Джагадгуру Крипалу Паришат, международным некоммерческим, образовательным, духовным и благотворительным фондом. 15:00 – посещение храма ИСККОН. Увидите Шри Кришна-Баларам Мандир — храм Гаудия-вайшнавов в священном городе Вриндаван. Это один из главных храмов ИСККОН в Индии и за рубежом. 16:00 – посещение Кеши Гхат. Кеши Гхат является основным местом купания в городе Вриндаван. Это немного восточнее Чир-гхата на берегу Ямуны. 17:00 – Возвращение в отель.