Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено)
Индивидуальная экскурсия в Дели

Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры

Отправляйтесь вместе с нами в путешествие по старинным городкам Матхура и Вриндаван из Агры.

Экскурсия с гидом включает в себя остановки в древних местах и у храмов, имеющих важное значение для индуизма, таких как храм Банке-Бихари, посвященный Кришне, храм Дваркадхиш, один из самых посещаемых храмов в Матхуре, Прем Мандир или Храм Любви, ИСККОН (Международное общество сознания Кришны), Кеси Гхат и другие.
Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено)
Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено)
Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено)
Ближайшие даты:
8
мар
9
мар
10
мар
11
мар
12
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот $55
Дополнение: обед со входом в достопримечательности$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Город Матхура
  • Город Вриндаван
  • Храм Банке-Бихари
  • Храм Дваркадхиш
  • Храм Прем Мандир или Храм Любви
  • ИСККОН (Международное общество сознания Кришны)
  • Кеси Гхат и др

Описание

Программа 7:00 – дорога Агра-Матхура на автомобиле, 60 км. Рано утром в 7:00 наш водитель заберет вас из отеля и отвезет прямо в Матхуру, 1 час езды. 9:30 – визит в Кришны Джанмастхан. Первым делом вы отправитесь в Храмовый комплекс Кришны Джанмастхан с вашим опытным гидом, который расскажет вам о Джанмастхане. 10:30 – посещение храма Мадан Мохан. После вы отправитесь в храм Мадан Мохан — индуистский храм, расположенный в Караули, в индийском штате Раджастхан. Храм расположен на берегу реки Бхадравати, притока реки Банас на холмах Аравали. 11:30 – посещение храма Говинд-дев. Далее будете переведены в храм Говинд Дев. Вайшнавский храм Говинд Дев Джи расположен в Джайпуре в индийском штате Раджастхан. Находится в комплексе Городского дворца. Мурти хорошо видно из Городского дворца. Храм посвящен Говинд Дев Джи (Господу Кришне). 12:30 – посещение храма Банке Бихари. Храм Банки Бихари во Вриндаване является одним из самых святых и известных храмов Кришны в Индии. 13:00 – обед. За время обзора храмов вы успеете утомиться и проголодаться, поэтому мы сделаем остановку на отдых и обед местном ресторане. 14:00 – посещение храма Прем Мандир. После обеда вы отправитесь в храм Прем Мандир — индуистский храм во Вриндаване. Он поддерживается Джагадгуру Крипалу Паришат, международным некоммерческим, образовательным, духовным и благотворительным фондом. 15:00 – посещение храма ИСККОН. Увидите Шри Кришна-Баларам Мандир — храм Гаудия-вайшнавов в священном городе Вриндаван. Это один из главных храмов ИСККОН в Индии и за рубежом. 16:00 – посещение Кеши Гхат. Кеши Гхат является основным местом купания в городе Вриндаван. Это немного восточнее Чир-гхата на берегу Ямуны. 17:00 – Возвращение в отель.

Ежедневно в 6:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Агра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.
  • Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено) — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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