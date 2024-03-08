Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры
Отправляйтесь вместе с нами в путешествие по старинным городкам Матхура и Вриндаван из Агры.
Экскурсия с гидом включает в себя остановки в древних местах и у храмов, имеющих важное значение для индуизма, таких как храм Банке-Бихари, посвященный Кришне, храм Дваркадхиш, один из самых посещаемых храмов в Матхуре, Прем Мандир или Храм Любви, ИСККОН (Международное общество сознания Кришны), Кеси Гхат и другие.
Экскурсия с гидом включает в себя остановки в древних местах и у храмов, имеющих важное значение для индуизма, таких как храм Банке-Бихари, посвященный Кришне, храм Дваркадхиш, один из самых посещаемых храмов в Матхуре, Прем Мандир или Храм Любви, ИСККОН (Международное общество сознания Кришны), Кеси Гхат и другие.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $55
|Дополнение: обед со входом в достопримечательности
|$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Город Матхура
- Город Вриндаван
- Храм Банке-Бихари
- Храм Дваркадхиш
- Храм Прем Мандир или Храм Любви
- ИСККОН (Международное общество сознания Кришны)
- Кеси Гхат и др
Описание
Программа 7:00 – дорога Агра-Матхура на автомобиле, 60 км. Рано утром в 7:00 наш водитель заберет вас из отеля и отвезет прямо в Матхуру, 1 час езды. 9:30 – визит в Кришны Джанмастхан. Первым делом вы отправитесь в Храмовый комплекс Кришны Джанмастхан с вашим опытным гидом, который расскажет вам о Джанмастхане. 10:30 – посещение храма Мадан Мохан. После вы отправитесь в храм Мадан Мохан — индуистский храм, расположенный в Караули, в индийском штате Раджастхан. Храм расположен на берегу реки Бхадравати, притока реки Банас на холмах Аравали. 11:30 – посещение храма Говинд-дев. Далее будете переведены в храм Говинд Дев. Вайшнавский храм Говинд Дев Джи расположен в Джайпуре в индийском штате Раджастхан. Находится в комплексе Городского дворца. Мурти хорошо видно из Городского дворца. Храм посвящен Говинд Дев Джи (Господу Кришне). 12:30 – посещение храма Банке Бихари. Храм Банки Бихари во Вриндаване является одним из самых святых и известных храмов Кришны в Индии. 13:00 – обед. За время обзора храмов вы успеете утомиться и проголодаться, поэтому мы сделаем остановку на отдых и обед местном ресторане. 14:00 – посещение храма Прем Мандир. После обеда вы отправитесь в храм Прем Мандир — индуистский храм во Вриндаване. Он поддерживается Джагадгуру Крипалу Паришат, международным некоммерческим, образовательным, духовным и благотворительным фондом. 15:00 – посещение храма ИСККОН. Увидите Шри Кришна-Баларам Мандир — храм Гаудия-вайшнавов в священном городе Вриндаван. Это один из главных храмов ИСККОН в Индии и за рубежом. 16:00 – посещение Кеши Гхат. Кеши Гхат является основным местом купания в городе Вриндаван. Это немного восточнее Чир-гхата на берегу Ямуны. 17:00 – Возвращение в отель.
Ежедневно в 6:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Агра, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
- Частный эксклюзивный тур по Матхуре и Вриндавану из Агры (все включено) — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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