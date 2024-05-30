Билеты в Тадж-Махал

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в Тадж-Махал» в Дели на русском языке, цены от $193. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
10 июня в 15:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$198 за человека
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала
  • Ю
    Юрий
    19 мая 2024
    Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
    Из всех гидов, которым я написал по туру в Индии, Мосхин оказался самым внимательным и учел все пожелания. Буду рекомендовать друзьям и обращаться к нему дальше.
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
    Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт, заехать на местные производства
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    и купить себе или близким подарки. День насыщенный, начинается с поездки на поезде Дели - Агра ранним утром. И заканчивается обратной поездкой на поезде в Дели. Впрочем все написано в описании инструкции и все соответствует на 100 процентов. Все организовано достаточно четко. Порадовал комфортный автомобиль и холодильник для воды. Интересно рассказывал гид Саадик. Из минусов: жара, но все достаточно терпимо. Из рекомендаций: в особенно жаркие дни иметь запас влажных, охлажденных полотенец. Рекомендую эту экскурсию когда у вас есть время и когда вы сильно ограничены. Тадж Махал - великолепен!!!

    Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт
  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
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    до поезда и посадил на наши места, поэтому нам не нужно было заботиться ни о чем. В поезде кормят, есть кондиционер. В Арге нас встретил гид с водителем и начался мир погружения в сказку. Мы были поражены масштабами и архитектуры и человеческих нравов, на которых эта архитектура и была возведена. Форт впечатлил не меньше, хотя все знают Агру в основном по Тадж-Махалу. Гид Рохит подробно рассказал нам все исторические факты (это не было скучно), помогал с хорошими фото ракурсами. Так же в экскурсию входил обед. Хоть это и было хоть туристическое место для групп, но еда была превосходной и без ограничения. Заехали в местные мануфактуры. Очень понравились сувениры, сделанные по традиционному способу местных мастеров - цены приемлемые. Обратный пусть прошел так же с комфортом и безопасно. Рекомендуем Али и команду как хороших организаторов. Что можно улучшить. Программа коротковата, пришлось убивать время до поезда.

    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель
  • E
    Evgeniia
    31 марта 2024
    Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
    Для нас было организовано путешествие из Дели в Агру, чтобы увидеть Тадж Махал и Форт Агры! Нам были куплены билеты
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    на поезд, водитель от отеля довез до жд и посадил на поезд. Так что заблудиться точно не получилось бы! В Агре гид встретил и сразу отправились к одному из чудес света. Обзор внутри и снаружи! Обязательные фото и мчим к Форту. Внутрь Форта можно попасть, в отличии от Форта в Дели, куда не пускают. Так что стоит его посетить. Обратная дорога также была комфортной. Так что если вам нужно путешествие под ключ - обращайтесь к Мохсину, он все организует!

  • В
    Вадим
    25 января 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре нас встретил наш гид
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    - воспитанный, культурный и высокообразованнвй человек. Увидели Тадж-Махал и Форт, услышали все, что связано с этими местами. На обратном пути нас также встретили на вокзале и отвезли в отель. Отличная организация. Мы все очень довольны.

    Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В АгреЭкскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В АгреЭкскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Билеты в Тадж-Махал»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Билеты в Тадж-Махал" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 230. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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