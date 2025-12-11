Индивидуальная
Старый и Новый Дели за один день
Получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $98 за человека
Индивидуальная
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от $122 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Любовь с первого взгляда: Тадж-Махал и Красный форт
Увидеть важные символы Индии - в поездке из Дели в Агру
Сегодня в 12:00
13 дек в 07:00
от $206 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
13 дек в 07:30
14 дек в 07:30
от $190 за человека
Индивидуальная
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Сегодня в 13:00
Завтра в 02:00
от $193 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
14 дек в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Исследуя чудеса Агры: в Тадж-Махал и Красный форт - из Дели
Путешествие в Агра начинается с комфортного трансфера из Дели. Узнайте о любви и величии в Тадж-Махале и Красном форте, попробуйте индийскую кухню
Начало: В вашем отеле в Дели
13 дек в 07:00
14 дек в 07:00
$220 за всё до 2 чел.
