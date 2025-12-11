Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Дели

Найдено 7 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Дели на русском языке, цены от $98. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старый и Новый Дели за один день
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
Старый и Новый Дели за один день
Получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $98 за человека
Древний и современный Дели
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от $122 за всё до 50 чел.
Любовь с первого взгляда: Тадж-Махал и Красный форт
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Любовь с первого взгляда: Тадж-Махал и Красный форт
Увидеть важные символы Индии - в поездке из Дели в Агру
Сегодня в 12:00
13 дек в 07:00
от $206 за всё до 10 чел.
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
На машине
На поезде
13 часов
67 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
13 дек в 07:30
14 дек в 07:30
от $190 за человека
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
На машине
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Сегодня в 13:00
Завтра в 02:00
от $193 за человека
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
14 дек в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Исследуя чудеса Агры: в Тадж-Махал и Красный форт - из Дели
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Исследуя чудеса Агры: в Тадж-Махал и Красный форт - из Дели
Путешествие в Агра начинается с комфортного трансфера из Дели. Узнайте о любви и величии в Тадж-Махале и Красном форте, попробуйте индийскую кухню
Начало: В вашем отеле в Дели
13 дек в 07:00
14 дек в 07:00
$220 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Старый и Новый Дели за один день
  2. Древний и современный Дели
  3. Любовь с первого взгляда: Тадж-Махал и Красный форт
  4. Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
  5. Из Дели - в «розовый город» Джайпур
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
  3. Агра-форт
  4. Храм Лотоса
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
Сколько стоит экскурсия по Дели в декабре 2025
Сейчас в Дели в категории "Для иностранцев" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 98 до 220. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год для иностранцев, 133 ⭐ отзыва, цены от $98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль