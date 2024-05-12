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и видно, что он его искренне любит — с ним интересно. Лучше всего гулять с гидом по городу пешком. Русский язык знает не идеально, но достаточно для передачи базовой информации. Если знаете английский, то проблем вообще не будет. Организаторам надо уточнить расписание, потому что дорога на машине занимает больше времени, чем заявлено. Нужно терпение и лучше туда ехать с ночевкой, но для тех, у кого есть только один день, программа подходит. Водитель не рассказал, что есть более дорогая и быстрая дорога за отдельную плату — обратно ехали по ней. Я был первым туристом по этой программе. Думаю, что ее доработают.