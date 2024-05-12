Джайпур – экскурсии в Дели

Найдено 4 экскурсии в категории «Джайпур» в Дели на русском языке, цены от $192, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Из Дели в Джайпур: Путешествие по розовому городу с посещением фортов и дворцов
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Завтра в 15:00
10 июня в 05:00
$192 за всё до 2 чел.
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    Эта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказал. Не очень понравился водитель,
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    было ощущение, что ему бы скорее доехать, а то что мы взлетали на всех ухабах, его не особо волновало. И еще обратите внимание, что не смотря на то, что указано, что экскурсия индивидуальная, к вам могут подсоединить еще людей (у нас было плюс два человека), о чем сообщают за день. Поэтому уточняйте стоимость с учетом группы

    Эта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказалЭта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказал
  • П
    Павел
    9 мая 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    Нашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересно Из минусов это только то, что много дороги за один день Но крайне рекомендую
    Нашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересноНашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересно
  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Из Дели - в «розовый город» Джайпур
    В день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. В позитивную сторону? - Скорее
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    всего да. Да, мы не посетили некоторые достопримечательности, осмотрев их только снаружи, но зато мы мы смогли в полной мере ощутить празднования Холи. Это супер позитивный опыт и эмоции! Так же понравилась деревня слонов - это тоже редкие и ценные эмоции! Что могло быть лучше? Дорога - она очень долгая и утомительная, но водитель старался, чтобы все прошло безопасно и комфортно. Раджастхан и Джайпур прекрасны! Путешествуйте с командой Али!

    В день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. ВВ день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. В
  • N
    Natalia
    20 февраля 2024
    Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
    Экскурсию начала искать менее чем за 12 часов до ее начала. Ребята на сайте отвечали мгновенно, все подробно рассказали, объяснили.
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    Вошли в наше положение и начало экскурсии было в 5 утра, чтобы успеть до нашего вечернего вылета больше увидеть в Дели. Машина подъехала чистая, комфортная, водитель приветливый и приятный молодой человек. Гид замечательно все рассказал, показал. Говорил с акцентом, но все понятно. За несколько часов показал нам город. Мы довольны! Рекомендуем данную компанию и организатора Мосхина.

  • В
    Влад
    22 января 2024
    Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
    В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и вырос в этом месте
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    и видно, что он его искренне любит — с ним интересно. Лучше всего гулять с гидом по городу пешком. Русский язык знает не идеально, но достаточно для передачи базовой информации. Если знаете английский, то проблем вообще не будет. Организаторам надо уточнить расписание, потому что дорога на машине занимает больше времени, чем заявлено. Нужно терпение и лучше туда ехать с ночевкой, но для тех, у кого есть только один день, программа подходит. Водитель не рассказал, что есть более дорогая и быстрая дорога за отдельную плату — обратно ехали по ней. Я был первым туристом по этой программе. Думаю, что ее доработают.

    В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился иВ целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился иВ целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Джайпур»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Джайпур" можно забронировать 4 экскурсии от 192 до 375 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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