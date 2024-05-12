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5%
Индивидуальная
13 часов
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дели в Джайпур: Путешествие по розовому городу с посещением фортов и дворцов
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Завтра в 15:00
10 июня в 05:00
$192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария12 мая 2024Эта экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. Гид хорошо говорит на русском и много интересного рассказал. Не очень понравился водитель,
- ППавел9 мая 2024Нашим экскурсоводом был кулдип, рассказывал все с огромным интересом, помог купить сувениры и в целом было очень интересно Из минусов это только то, что много дороги за один день Но крайне рекомендую
- ППавел29 апреля 2024В день нашей экскурсии был праздник Холи и это внесло коррективы в наши экскурсионные планы. В позитивную сторону? - Скорее
- NNatalia20 февраля 2024Экскурсию начала искать менее чем за 12 часов до ее начала. Ребята на сайте отвечали мгновенно, все подробно рассказали, объяснили.
- ВВлад22 января 2024В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и вырос в этом месте
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Джайпур»
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