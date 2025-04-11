Из Дели - в Ришикеш и Харидвар

Посетить мировую столицу йоги и один из семи священных городов Индии на автопешеходной экскурсии
Приглашаю отправиться в предгорья Гималаев, к истокам великой реки Ганг. Вы побываете в живописном Ришикеше, где собираются йоги и духовные искатели со всего мира.

А также заедете в соседний Харидвар: прокатитесь по канатной дороге к старинному храму и посетите священную купальню, где каждый вечер проводят колоритную индуистскую церемонию.
4.7
10 отзывов
Описание экскурсии

Главные места Ришикеша:

Водопад Патна. Вы полюбуетесь кристально чистыми струями воды, стекающими по каменистой местности, прорезая густой зелёный лес.

Пещера Мудреца. Считается, что ей около 3000 лет. В пещере установлен алтарь и горят свечи. Здесь занимаются духовными практиками садху: аскеты, святые и йоги. Я расскажу, почему они выбрали именно это место.

Мост Лакшманджула. Здесь брат бога Рамы Лакшмана пересёк Гангу и усмирил свой гнев. Вы увидите, что с одной стороны моста священная река шумная и быстротечная, с другой — спокойная.

Визитные карточки Харидвара:

Хар Ки Паури гхат. Старинная священная купальня. Согласно поверьям, Вишну пролил в этом месте небесный нектар и оставил отпечаток ступни. Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную индуистскую церемонию.

Храм Чанди Деви. Он расположен на высоте 2900 метров. Мы поднимемся к нему по канатной дороге через джунгли. Богиня Деви, которой посвящен храм, помогает индуистам контролировать ум и избавляться от тревожных мыслей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA
  • В цену входит трансфер из одного отеля. Если участники группы живут в разных местах, доплата за каждый следующий отель — $10
  • Расстояние от Дели до Ришикеша — 250 км. Чтобы всё увидеть, нужно выехать в 5 утра.
  • Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость — 300 рупий с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Выбирайте комфортную обувь, так как на нашем пути подъёмы и спуски с горы от водопада по тропинке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акаш
Акаш — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 75 туристов
Меня зовут Акаш. Я профессиональный русскоговорящий гид, организатор туров и переводчик в Индии с большим опытом работы. Живу в Дели. Моя команда — это индийские гиды с высшим образованием в
области русского языка, истории или туризма. Увлечённые работой, патриоты своей страны, они помогут понять культуру и наследие Индии, соединяя западный прагматизм с индийской духовностью, при этом отличаясь безупречными манерами и профессионализмом, обеспечивая комфортное и уважительное общение. Помогу взглянуть на Индию сердцем и глазами местных жителей. Со мной и моей командой вы узнаете много интересного про реальную жизнь в Индии, её культуру, искусство и современность!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
1
2
1
Иван
Нам очень понравилась экскурсия! Нашим Гидом был Акаш. Заранее связался с нами, рассказал во сколько приедет водитель и заберет из отеля. Предупредил, что на экскурсии есть небольшой горный маршрут и
нам необходимо взять с собой удобную обувь (кроссовки). Забрали в 5 утра из отеля, по пути немного вздремнули, в машине достаточно комфортно, далее в индийском кафе позавтракали и продолжили путь к предгорьям Гималаев. Поднялись на фуникулере к индуистскому храму, было очень колоритно окунуться в атмосферу индуизма. Далее в городе Харидваре посмотрели на купание тысяч людей в священной реке Ганге. Ничего подобного никогда еще не видели. Потом, уже проехав город Ришикеш и поднявшись на первые высоты Гималаев, приехали к истокам реки Ганга, где еще никто не успел искупаться, там вода очень чистая. Под бурлящий шум горной воды сделали небольшой пикник из фруктов на берегу реки. Погревшись на солнце, я все-таки решил искупаться в холодной горной воде. Далее поднялись по небольшим джунглям к живописному водопаду. Лайфхак для русских – по пути от водопада 10 минутах есть магазин VineShop, где можно наконец-таки купить холодного пивка, а лучше чего-нибудь по-крепче, чтобы путешествие было еще более приятным. Из-за нехватки времени заскочили в местный БургерКинг, кстати где очень все цивильно и чисто, взяли бургеры с курочкой и бараниной, картофелем фри и пошли гулять по городу Ришикеш между одним и другим берегом реки, через большие вантовые мосты, аля Сан-Франциско. Все очень атмосферно. Под вечер попали на праздник монахов индуистов. Когда возвращались через мост к месту посадки в авто, вдалеке лицезрели большой огонь на берегу, это был ритуал кремации. В итоге невероятное множество положительных эмоций от экскурсии. В связи с тем, что мы были ограничены во времени, мы взяли однодневную экскурсию, но если Вам время позволяет лучше брать на 2 дня с ночевкой, чтобы спокойно все посмотреть, позаниматься йогой и еще, например, спуститься по реке Ганг (там распространен рафтинг). Всем рекомендуем данного гида – Акаша, и экскурсию. В следующий раз обязательно поедем, но уже на несколько дней!

Евгения
Впечатлений масса, но это не для всех и если ехать то надо больше времени, точно не за один день с Дели туда-обратно, что бы замедлится, принять, понять и насладиться!
Когда как говориться «галопом по Европам» впечатление смазывается из за спешки и это огорчает.
Сама экскурсия, локации и ГИД отличные.
АЛЕКСЕЙ
Отличная экскурсия! Оставила незабываемые впечатления! Природа предгорья Гималаев: река Ганг, джунгли, водопад. Увидели мартышек, бабуинов, павлинов, кабанов. Ришикеш очень калоритный и живописный город. Гид провел по интересным местам: рынок (есть,
что преобрести на память), храмы, мосты через реку Ганг. В Харидваре поднялись по канатной дороге к храму богини Деви и на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид! Экскурсию стоит посетить и увидеть собственными глазами. Прочувствовать! Огромное спасибо гиду Акашу за организацию, за интересные рассказы про традиции Индии и про страну в целом. Акаш, сразу видно, любит своё дело и делится этим. Однозначно рекомендуем эту экскурсию!

Д
Лучшая экскурсия которую бронировали в этом путешествии! Акаш чудесный гид и рассказчик, учел все наши просьбы и выполнил все желания по ходу проведения экскурсии. Рекомендую! Вы увидите Индию с другой стороны.
М
Большое спасибо Акашу за экскурсию в Ришикеш. Всё прошло отлично, начиная с момента бронирования экскурсии на сайте до завершения. Акаш очень интересный рассказчик, прекрасно говорит на русском. Дал много полезной информации, машина понравилась была чистая комфортная. Места действительно очень красивые и стоящие к просмотру. Рекомендую этого гида и экскурсию. Желаю вам успехов в работе
О
Спасибо большое Акашу за экскурсию в Ришикеш. Всё прошло отлично. Ришикеш-это возможность увидеть совершенно другую Индию. Прекрасная природа, священные места, удивительные люди. Акаш прекрасно рассказывает о истории, культуре, религии Индии.
С ним смотришь на Индию иначе, многое становится понятным. Очень хороший русский язык, даже не скажешь, что он для него не родной. Комфортная машина, грамотно спланированный маршрут. Рекомендуем эту экскурсию и гида Акаша.

