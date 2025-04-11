А также заедете в соседний Харидвар: прокатитесь по канатной дороге к старинному храму и посетите священную купальню, где каждый вечер проводят колоритную индуистскую церемонию.
Главные места Ришикеша:
Водопад Патна. Вы полюбуетесь кристально чистыми струями воды, стекающими по каменистой местности, прорезая густой зелёный лес.
Пещера Мудреца. Считается, что ей около 3000 лет. В пещере установлен алтарь и горят свечи. Здесь занимаются духовными практиками садху: аскеты, святые и йоги. Я расскажу, почему они выбрали именно это место.
Мост Лакшманджула. Здесь брат бога Рамы Лакшмана пересёк Гангу и усмирил свой гнев. Вы увидите, что с одной стороны моста священная река шумная и быстротечная, с другой — спокойная.
Визитные карточки Харидвара:
Хар Ки Паури гхат. Старинная священная купальня. Согласно поверьям, Вишну пролил в этом месте небесный нектар и оставил отпечаток ступни. Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную индуистскую церемонию.
Храм Чанди Деви. Он расположен на высоте 2900 метров. Мы поднимемся к нему по канатной дороге через джунгли. Богиня Деви, которой посвящен храм, помогает индуистам контролировать ум и избавляться от тревожных мыслей.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA
- В цену входит трансфер из одного отеля. Если участники группы живут в разных местах, доплата за каждый следующий отель — $10
- Расстояние от Дели до Ришикеша — 250 км. Чтобы всё увидеть, нужно выехать в 5 утра.
- Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость — 300 рупий с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Выбирайте комфортную обувь, так как на нашем пути подъёмы и спуски с горы от водопада по тропинке
Когда как говориться «галопом по Европам» впечатление смазывается из за спешки и это огорчает.
Сама экскурсия, локации и ГИД отличные.