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Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов

Surjeet
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Surjeet – ваш гид
Культурное, языковое и этническое разнообразие Дели вовсе не удивительно: какой еще могла быть столица невероятной Индии! Хаотичный ритм, базарный шум и миллионы красок на фоне невозмутимых храмов и многотысячелетних традиций рождают совершенно особое ощущение времени.

И моя задача — сделать это переживание путеводной звездой в вашем путешествии.
$90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами

Что вас ожидает

Визитные карточки — достояние прекрасного Дели
Есть в городе достопримечательности, без которых просто невозможно представить богатства Дели. И увидеть их нужно не для галочки, а потому что в этих постройках хранятся воспоминания наших предков о том, какой была Индия раньше и какие события повидала за свою бурную жизнь. Я же постараюсь не нагружать вас сложными именами, запутанными историко-мифологическими сведениями и датами, но обязательно расскажу о каждом памятнике интересные и запоминающееся факты.

Знаковые храмы и мечети Дели
Вы посетите храм Акшархдам, занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Я расскажу о великом учителе Нараяне и древнем предании об изменениях в системе сакральных знаний. Вечером вы сможете вернуться к красивому шоу фонтанов. Возле знаменитого сикхского храма, гурудвары Бангла Сахиб, поговорим об основателе религии, Нанаке, и ключевых принципах, отличавших сикхизм от других вероисповеданий. Кроме того, вы побываете в храме Лакшми-Нараяны, открытом по настоянию Махатмы Ганди для людей любой касты. И, конечно, я познакомлю с историей строительства средневековой мечети Джама Масджид, где может одновременно молиться до 25 тысяч человек!

Величественные памятники прошлого и современности
На территории Красного форта вы узнаете о могущественной империи Великих Моголов и сооружении, возведенном на пике ее расцвета. А чуть позже увидите здание Парламента, Ворота Индии, построенные по образцу Триумфальной Арки в Париже в память об индийских воинах, погибших в Первой Мировой войне. И Президентский Дворец, интересный сочетанием западных и восточных архитектурных традиций. Кроме того, я покажу прачечную Дхоби Гхат, где объясню, почему здесь стирают только мужчины. И отвезу к потрясающему воображение памятнику 14 века — колодцу Аграсен Ки Баоли.

Колорит Старого города и беседы об Индии
На крупнейшем рынке специй в Северной Индии вы не только сделаете яркие снимки, но сможете в полной мере ощутить мир ароматов Дели. Прокатитесь на велорикше, чтобы лучше почувствовать ритм города и попробовать влиться в поток дорожного хаоса. А по пути я расскажу об отношении к традициям и религии, о символике сари и связанных с одеждой поверьях, поговорим о стереотипных представлениях о стране и реальном положении дел — вы узнаете, как на самом деле устроена наша социальная система и в чем причины столь резких контрастов в уровнях благосостояния граждан.

Кухня — неопасная и очень вкусная!
В Индии вопрос безопасного питания возникает сам собой. Не волнуйтесь, во время экскурсии я подскажу проверенные и качественные заведения, где вы сможете познакомиться с лучшими блюдами индийской кухни, не опасаясь последствий. Среди таких кафе будет и место, где готовят лучшие лепешки во всем Дели, за которыми приходят звезды Болливуда, политики и даже сам премьер-министр!

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия. Передвигаться будем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. В Старом городе можно гулять пешком, проехать на велорикше или продолжить путешествие на автомобиле — детали можно обговорить заранее.
  • Отдельно оплачивается питание и напитки.
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами
Дели: must-see места и город за кулисами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Surjeet
Surjeet
Привет из сказочной Индии! Меня зовут Сурджит. Я работаю в туризме более 8 лет, имею лицензию гида. Я очень люблю свою страну и горжусь тем, что могу поделиться с вами этой любовью. Вы познакомитесь с тысячелетними памятниками, природными заповедниками, древней историей, вкусной индийской кухней... А самое главное, ощутите искреннее дружелюбие людей моей удивительной страны. Я также могу помочь с бронированием отеля и организовать трансфер. Работаю с группами и индивидуальными путешественниками. Всегда стараюсь провести экскурсию так, чтобы гости влюбились в город! До встречи в Дели!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 ноября 2019
Мне очень понравилась экскурсия и наш гид Сурджит.
Экскурсия была содержательная и интересная, а главное, что Суржит дал много интересной и объемной информации. Очень организованный гид, внимательный, гибкий и скромный.
из трех гидов, что у нас были в Индии, этот единственный по праву может называться профессиональным гидом).

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