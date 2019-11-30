Что вас ожидает

Визитные карточки — достояние прекрасного Дели

Есть в городе достопримечательности, без которых просто невозможно представить богатства Дели. И увидеть их нужно не для галочки, а потому что в этих постройках хранятся воспоминания наших предков о том, какой была Индия раньше и какие события повидала за свою бурную жизнь. Я же постараюсь не нагружать вас сложными именами, запутанными историко-мифологическими сведениями и датами, но обязательно расскажу о каждом памятнике интересные и запоминающееся факты.

Знаковые храмы и мечети Дели

Вы посетите храм Акшархдам, занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Я расскажу о великом учителе Нараяне и древнем предании об изменениях в системе сакральных знаний. Вечером вы сможете вернуться к красивому шоу фонтанов. Возле знаменитого сикхского храма, гурудвары Бангла Сахиб, поговорим об основателе религии, Нанаке, и ключевых принципах, отличавших сикхизм от других вероисповеданий. Кроме того, вы побываете в храме Лакшми-Нараяны, открытом по настоянию Махатмы Ганди для людей любой касты. И, конечно, я познакомлю с историей строительства средневековой мечети Джама Масджид, где может одновременно молиться до 25 тысяч человек!

Величественные памятники прошлого и современности

На территории Красного форта вы узнаете о могущественной империи Великих Моголов и сооружении, возведенном на пике ее расцвета. А чуть позже увидите здание Парламента, Ворота Индии, построенные по образцу Триумфальной Арки в Париже в память об индийских воинах, погибших в Первой Мировой войне. И Президентский Дворец, интересный сочетанием западных и восточных архитектурных традиций. Кроме того, я покажу прачечную Дхоби Гхат, где объясню, почему здесь стирают только мужчины. И отвезу к потрясающему воображение памятнику 14 века — колодцу Аграсен Ки Баоли.

Колорит Старого города и беседы об Индии

На крупнейшем рынке специй в Северной Индии вы не только сделаете яркие снимки, но сможете в полной мере ощутить мир ароматов Дели. Прокатитесь на велорикше, чтобы лучше почувствовать ритм города и попробовать влиться в поток дорожного хаоса. А по пути я расскажу об отношении к традициям и религии, о символике сари и связанных с одеждой поверьях, поговорим о стереотипных представлениях о стране и реальном положении дел — вы узнаете, как на самом деле устроена наша социальная система и в чем причины столь резких контрастов в уровнях благосостояния граждан.

Кухня — неопасная и очень вкусная!

В Индии вопрос безопасного питания возникает сам собой. Не волнуйтесь, во время экскурсии я подскажу проверенные и качественные заведения, где вы сможете познакомиться с лучшими блюдами индийской кухни, не опасаясь последствий. Среди таких кафе будет и место, где готовят лучшие лепешки во всем Дели, за которыми приходят звезды Болливуда, политики и даже сам премьер-министр!