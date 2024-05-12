читать дальше 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Хариндра, спасибо, ты настоящий профи💪👍 Да и ещё, машина новая, чистая, водитель в белой рубашке, воды для такой погоды в машине в достатке! 🤝

Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось