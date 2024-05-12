1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван12 мая 2024Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
- ООлег30 марта 2024Больше всего впечатлений оставили рынок и трущобы.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 320. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 2 ⭐ отзыва, цены от $135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август