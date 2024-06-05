1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
«Вы посетите храм Акшархдам, занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Групповая
7 часов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
«Также вы осмотрите Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии, мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха, разберетесь в символике индуистского храма Бирли и оцените необычную красоту Акшардхама»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
7 часов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
«Здесь вы увидите мечеть Джами, Чандни Чоук, Храм птиц (с улицы), Красный форт (с улицы)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
«Посетите самый большой индуистский храмовый комплекс мира Акшардхам, открытый в 2005 году»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«увидите храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб и узнаете больше про сикхизм»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Индивидуальная
9 часов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
«Старый Дели, храм Лотоса и шоу фонтанов»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите Пятничную мечеть, яркий индуистский храм Лакшми-Нараян, христианский собор Святого Сердца, сикхскую гурудвару и небольшой буддийский храм Бирлы»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
«Это джайнский храм — я расскажу, каких принципов придерживаются последователи этой религии»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
«Храм Акшардхам — самый большой индуистский храмовый комплекс в мире»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Индивидуальная
7 часов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
«А еще увидите Соборную мечеть, которая считается самой главной в Старом Дели»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
«Это мощный храм, где вы ощутите необычную энергию и насладитесь живой музыкой»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
«храм, возведённый в честь бога Кришны и ежедневно привлекающий сотни людей своей необычной архитектурой»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
«Храм Бирла Мандир — мы посетим один из главных индуистских храмов Дели, посвященный богине Лакшми»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
«Изучите архитектурные элементы храма, характерные для южноиндийского зодчества»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
«С гидом вы изучите архитектурные элементы храма, характерные для южноиндийского зодчества»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
«Собор Святого Сердца — христианский храм, построенный англичанами в 20 веке»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
«Если останется время, побываете в храме Обезьян»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
«Богиня Деви, которой посвящен храм, помогает индуистам контролировать ум и избавляться от тревожных мыслей»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
«Самый большой индуистский храмовый комплекс в мире»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYury5 июня 2024Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
- ППавел27 мая 2024Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
- ТТатьяна27 мая 2024Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
- ЕЕлена25 мая 2024У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
- ВВладимир25 мая 2024Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
- ИИван12 мая 2024Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
- AAngelina12 мая 2024Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
- ААнтон12 мая 2024Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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