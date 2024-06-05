1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер в Дели: путешествие к Тадж-Махалу и Аграскому Форту
Предлагаем уникальный трансфер в Дели для посещения Тадж-Махала, символа вечной любви, и Аграского Форта, величественной резиденции императоров
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дели - город неповторимого колорита: индивидуальная экскурсия
Дели - город контрастов и многогранной культуры, приглашает вас в незабываемое путешествие
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер в Агру: Тадж Махал и его сокровища - Путешествие мечты
Позвольте себе роскошь индивидуального трансфера в Агру. Откройте для себя Тадж Махал и другие уникальные места с частным гидом
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
10 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вриндаван: город бога Кришны и пяти тысяч храмов за один день
Погрузитесь в атмосферу древнего Вриндавана, где каждый уголок наполнен историями о боге Кришне. Вас ждет путешествие по священным местам и храмам
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYury5 июня 2024Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
- ТТатьяна27 мая 2024Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
- ЕЕлена25 мая 2024У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
- ИИван12 мая 2024Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
- ААлена12 мая 2024Отличная экскурсия! Гид Суджин прекрасно знает русский язык, интересно рассказывает историю и шикарно фотографирует!!! Спасибо)
- ММария12 мая 2024Отличная экскурсия, супер гид и внимательный водитель. Постоянно следил, чтобы нам было комфортно и давал воду. Обязательно стоит посетить это чудо света!
- ННика10 мая 2024Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
- ССауле4 мая 2024Все четко организовано:трансфер вовремя, профессиональный гид, хороший завтрак. Учитываются все пожелания кроме одного: когда очень просишь не завозить в сувенирные и прочие лавки говорят хорошо, но все равно завозят/заводят. Вот это прям очень бесит! Поработайте пжл над этим!
- ТТатьяна12 апреля 2024Мы были в Сикхском храме, смотрели железную колонну, которая не ржавеет несколько тысячелетий, и многие другие достопримечательности города. Прекрасный информированный
- ООлег30 марта 2024Больше всего впечатлений оставили рынок и трущобы.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Необычные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 99 до 320. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 107 ⭐ отзывов, цены от $99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август