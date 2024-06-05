Необычные экскурсии по Дели

Найдено 14 экскурсий в категории «Необычные» в Дели на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели: must-see места и город за кулисами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Пять религий в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Удивительная обзорная экскурсия по Дели
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Поездка к Тадж Махалу из Дели
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальный трансфер в Дели: путешествие к Тадж-Махалу и Аграскому Форту
Предлагаем уникальный трансфер в Дели для посещения Тадж-Махала, символа вечной любви, и Аграского Форта, величественной резиденции императоров
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Рассвет у Тадж Махала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
$189 за всё до 2 чел.
Дели - город неповторимого колорита
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Дели - город неповторимого колорита: индивидуальная экскурсия
Дели - город контрастов и многогранной культуры, приглашает вас в незабываемое путешествие
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Тадж Махал и сокровища Агры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальный трансфер в Агру: Тадж Махал и его сокровища - Путешествие мечты
Позвольте себе роскошь индивидуального трансфера в Агру. Откройте для себя Тадж Махал и другие уникальные места с частным гидом
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
10 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Индивидуальная
10 часов
Вриндаван: город бога Кришны и пяти тысяч храмов за один день
Погрузитесь в атмосферу древнего Вриндавана, где каждый уголок наполнен историями о боге Кришне. Вас ждет путешествие по священным местам и храмам
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Тайны индуизма в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Неизведанный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yury
    5 июня 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
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    были максимально интересными и познавательными. Он отлично знает все места, чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Также всегда выбирал хорошие проверенные рестораны местной кухни, подсказывал как правильнее себя вести в той или иной ситуации, объяснял особенности местного быта. Проблем на протяжении маршрута не возникало вообще. Маршрут можно было немного корректировать в зависимости от предпочтений и самочувствия, все достаточно гибко. Все очень понравилось, всем рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
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    очень много, но не перегружал информацией. Экскурсия была сбалансирована и было время на отдых от жары (+46) в прекрасном месте (исключительно вкусная еда и уютный интерьер). Очень благодарны Мухаммаду за приятное дружеское общение и грамотно построенное путешествие по Дели. Рекомендуем друзьям.

  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
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    как договаривались, на автомобиле с кондиционером. При температуре воздуха + 41 градус, самое комфортное место, конечно, авто с прохладным климатконтролем. Зв время экскурсии мы посетили все запланированное объекты. Было интересно и необычно. Дели - город контрастов, посмотреть на жизнь города с разных сторон очень любопытно. Обед отличный в чистом и красивом ресторане с национальными блюдами. Рассказ гида был содержательным, узнала многое, о чем ранее не знала. Мухаммад, благодарю за отлично проведённый день!

  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
    Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
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    🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Хариндра, спасибо, ты настоящий профи💪👍 Да и ещё, машина новая, чистая, водитель в белой рубашке, воды для такой погоды в машине в достатке! 🤝

    Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам
  • А
    Алена
    12 мая 2024
    Поездка к Тадж Махалу из Дели
    Отличная экскурсия! Гид Суджин прекрасно знает русский язык, интересно рассказывает историю и шикарно фотографирует!!! Спасибо)
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Поездка к Тадж Махалу из Дели
    Отличная экскурсия, супер гид и внимательный водитель. Постоянно следил, чтобы нам было комфортно и давал воду. Обязательно стоит посетить это чудо света!
  • Н
    Ника
    10 мая 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
  • С
    Сауле
    4 мая 2024
    Рассвет у Тадж Махала
    Все четко организовано:трансфер вовремя, профессиональный гид, хороший завтрак. Учитываются все пожелания кроме одного: когда очень просишь не завозить в сувенирные и прочие лавки говорят хорошо, но все равно завозят/заводят. Вот это прям очень бесит! Поработайте пжл над этим!
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Удивительная обзорная экскурсия по Дели
    Мы были в Сикхском храме, смотрели железную колонну, которая не ржавеет несколько тысячелетий, и многие другие достопримечательности города. Прекрасный информированный
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    гид, любезный, вежливый очень милый акцент, всем рекомендую. Сначала мы планировали быть на экскурсии вдвоем, потом планы изменились, и к нам присоединился третий человек - организаторы все решили очень оперативно.

  • О
    Олег
    30 марта 2024
    Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
    Больше всего впечатлений оставили рынок и трущобы.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Необычные»

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  3. Дели: когда главное уже посмотрели
  4. Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
  5. Удивительная обзорная экскурсия по Дели
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Необычные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 99 до 320. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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