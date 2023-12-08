Колониальная архитектура Дели

Индивидуальная экскурсия в Дели

Расшифровать шедевры исламской архитектуры в столице Индии в компании профессионального гида

Архитектура Дели похожа на пёстрое лоскутное одеяло, объединяющее традиции и культуру разных стран. На протяжение истории город переходил из рук в руки — каждый новый колонизатор влиял на его облик.

Мы покажем вам сохранившиеся памятники эпохи Великих Моголов и раскроем особенности уникальной индо-исламской архитектуры.
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
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11
дек
12
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Описание

Что вас ожидает

Минарет Кутб-Минар. Вы оцените этот грандиозный памятник средневековой архитектуры. А также расположенную рядом с ним загадочную Железную колонну 4 века. Только представьте: она почти не подверглась коррозии, хотя простояла 1500 лет под открытым небом.

Гробница Сафдарджанга. Мы покажем вам мраморный мавзолей, построенный для могольского премьер-министра. Вы рассмотрите в деталях его фасад со сложными узорами и погуляете по живописному саду.

Мавзолей Хумаюна. Вы увидите усыпальницу могольского падишаха Хумаюна 16 века. Мы раскроем, как она связана с Тамерланом и Бухарой.

Мечеть Джама-Масджид. Вы посетите самую большую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих.

Красный форт. Почти 200 лет он был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Мы раскроем его историю и архитектурные особенности.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Кутб-Минар — 600 рупий, гробница Сафдарджанга — 300 рупий, гробница Хумаюна — 600 рупий, мечеть Джама-Масджид — 350 рупий
  • Красный форт мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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