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Колониальная архитектура Дели

Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Архитектура Дели - это пёстрое лоскутное одеяло, объединяющее традиции и культуру разных стран. На протяжении истории город переходил из рук в руки, и каждый новый колонизатор влиял на его облик.

Во
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время экскурсии вы увидите минарет Кутб-Минар, гробницу Сафдарджанга, мавзолей Хумаюна и мечеть Джама-Масджид. Также сможете полюбоваться Красным фортом. Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Экскурсию проведёт профессиональный гид

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение уникальных исторических памятников
  • 🚗 Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • 🏛 Профессиональный гид
  • 📜 Увлекательные истории и факты
  • 🌳 Прогулка по живописным садам
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели
Колониальная архитектура Дели

Что можно увидеть

  • Минарет Кутб-Минар
  • Гробница Сафдарджанга
  • Мавзолей Хумаюна
  • Мечеть Джама-Масджид
  • Красный форт

Описание экскурсии

Минарет Кутб-Минар. Вы оцените этот грандиозный памятник средневековой архитектуры. А также расположенную рядом с ним загадочную Железную колонну 4 века. Только представьте: она почти не подверглась коррозии, хотя простояла 1500 лет под открытым небом.

Гробница Сафдарджанга. Мы покажем вам мраморный мавзолей, построенный для могольского премьер-министра. Вы рассмотрите в деталях его фасад со сложными узорами и погуляете по живописному саду.

Мавзолей Хумаюна. Вы увидите усыпальницу могольского падишаха Хумаюна 16 века. Мы раскроем, как она связана с Тамерланом и Бухарой.

Мечеть Джама-Масджид. Вы посетите самую большую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих.

Красный форт. Почти 200 лет он был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Мы раскроем его историю и архитектурные особенности.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Кутб-Минар — 600 рупий, гробница Сафдарджанга — 300 рупий, гробница Хумаюна — 600 рупий, мечеть Джама-Масджид — 350 рупий
  • Красный форт мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 588 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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О
Намастэ, Трипстеру Индии🤗 Большое спасибо за вашу прекрасную работу! Очень благодарна Навину, который провел экскурсию по Дели, и просто сделал мой день прекрасным! Навин, очень спокойный, приятный, интеллигентный и отлично
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знающий историю своей страны. За положенные часы экскурсии мне удалось осмотреть, погулять и прочувствовать все задуманные мною места Дели. К большому плюсу относятся личные человеческие качества Навина, его помощь мне в организации моего досуга, что не входило в стоимость и было оказано от души! Еще раз благодарю Навина и команды Трипстера за прекрасно проведенный день в Дели🙏❤️

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Ирина
Сегодня Хариндра провел нам экскурсию!
Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели.
Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас по вопросам приезда, трансфера, отеля.
(Classic Diplomat - достойный отель переночевать 1-2 ночи, рядом с аэропортом).
Мы признательны Хариндре за прекрасно проведенное время!
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С
Замечательная экскурсия!!! Хариндра прекрасный гид, все было организованно четко и продуманно. Он очень любит свою страну и свой город, поэтому его рассказы о стране, о городе и о памятниках архитектуры подкреплены чувствованием, это не может не подкупать. Он очень харизматичен в познании своей веры.
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Константин
Очень понравился гид Хариндра!Приятный в общении очень быстро отвечает на сообщения. Учитывает все пожелания подстраивается под вас. Очень интересно рассказывает много знает про Индию и хорошо разговаривает по русски. Всем советую заказывайте не пожалеете 👍
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Н
Хариндра отличный гид! Очень интересно и структурировано рассказал об индийской культуре, истории и религии! Помог окунуться в быт индийского народа. Получили новую историческую и актуальную информацию об Индии, посетили интересные места! Благодарю!
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А
Все было хорошо. Гид Супер показал все места по маршруту. Хорошо говорит на русском, всё понятно и доступно. Спасибо ему большое за экскурсию, если вы выберете его туры, то не пожалеете, я его советую всем
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