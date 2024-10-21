Колониальная архитектура Дели

Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Архитектура Дели - это пёстрое лоскутное одеяло, объединяющее традиции и культуру разных стран. На протяжении истории город переходил из рук в руки, и каждый новый колонизатор влиял на его облик.
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время экскурсии вы увидите минарет Кутб-Минар, гробницу Сафдарджанга, мавзолей Хумаюна и мечеть Джама-Масджид. Также сможете полюбоваться Красным фортом. Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Экскурсию проведёт профессиональный гид
Минарет Кутб-Минар. Вы оцените этот грандиозный памятник средневековой архитектуры. А также расположенную рядом с ним загадочную Железную колонну 4 века. Только представьте: она почти не подверглась коррозии, хотя простояла 1500 лет под открытым небом.
Гробница Сафдарджанга. Мы покажем вам мраморный мавзолей, построенный для могольского премьер-министра. Вы рассмотрите в деталях его фасад со сложными узорами и погуляете по живописному саду.
Мавзолей Хумаюна. Вы увидите усыпальницу могольского падишаха Хумаюна 16 века. Мы раскроем, как она связана с Тамерланом и Бухарой.
Мечеть Джама-Масджид. Вы посетите самую большую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих.
Красный форт. Почти 200 лет он был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Мы раскроем его историю и архитектурные особенности.
Организационные детали
Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 588 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Намастэ, Трипстеру Индии🤗 Большое спасибо за вашу прекрасную работу! Очень благодарна Навину, который провел экскурсию по Дели, и просто сделал мой день прекрасным! Навин, очень спокойный, приятный, интеллигентный и отлично читать дальшеуменьшить
знающий историю своей страны. За положенные часы экскурсии мне удалось осмотреть, погулять и прочувствовать все задуманные мною места Дели. К большому плюсу относятся личные человеческие качества Навина, его помощь мне в организации моего досуга, что не входило в стоимость и было оказано от души! Еще раз благодарю Навина и команды Трипстера за прекрасно проведенный день в Дели🙏❤️
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Ирина
Сегодня Хариндра провел нам экскурсию! Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели. Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас по вопросам приезда, трансфера, отеля. (Classic Diplomat - достойный отель переночевать 1-2 ночи, рядом с аэропортом). Мы признательны Хариндре за прекрасно проведенное время!
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С
Светлана
Замечательная экскурсия!!! Хариндра прекрасный гид, все было организованно четко и продуманно. Он очень любит свою страну и свой город, поэтому его рассказы о стране, о городе и о памятниках архитектуры подкреплены чувствованием, это не может не подкупать. Он очень харизматичен в познании своей веры.
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Константин
Очень понравился гид Хариндра!Приятный в общении очень быстро отвечает на сообщения. Учитывает все пожелания подстраивается под вас. Очень интересно рассказывает много знает про Индию и хорошо разговаривает по русски. Всем советую заказывайте не пожалеете 👍
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Н
Никита
Хариндра отличный гид! Очень интересно и структурировано рассказал об индийской культуре, истории и религии! Помог окунуться в быт индийского народа. Получили новую историческую и актуальную информацию об Индии, посетили интересные места! Благодарю!
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А
АБДУХАЛИЛ
Все было хорошо. Гид Супер показал все места по маршруту. Хорошо говорит на русском, всё понятно и доступно. Спасибо ему большое за экскурсию, если вы выберете его туры, то не пожалеете, я его советую всем
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