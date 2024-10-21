Колониальная архитектура Дели

Архитектура Дели - это пёстрое лоскутное одеяло, объединяющее традиции и культуру разных стран. На протяжении истории город переходил из рук в руки, и каждый новый колонизатор влиял на его облик.Во

время экскурсии вы увидите минарет Кутб-Минар, гробницу Сафдарджанга, мавзолей Хумаюна и мечеть Джама-Масджид. Также сможете полюбоваться Красным фортом. Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Экскурсию проведёт профессиональный гид

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Минарет Кутб-Минар. Вы оцените этот грандиозный памятник средневековой архитектуры. А также расположенную рядом с ним загадочную Железную колонну 4 века. Только представьте: она почти не подверглась коррозии, хотя простояла 1500 лет под открытым небом.

Гробница Сафдарджанга. Мы покажем вам мраморный мавзолей, построенный для могольского премьер-министра. Вы рассмотрите в деталях его фасад со сложными узорами и погуляете по живописному саду.

Мавзолей Хумаюна. Вы увидите усыпальницу могольского падишаха Хумаюна 16 века. Мы раскроем, как она связана с Тамерланом и Бухарой.

Мечеть Джама-Масджид. Вы посетите самую большую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих.

Красный форт. Почти 200 лет он был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Мы раскроем его историю и архитектурные особенности.

Организационные детали