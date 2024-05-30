1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
«Сад Лодхи — городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
«Вы увидите ведущий к нему чудесный парк с фонтаном и живописными каналами, который служит своеобразным «зеркалом» мавзолея»
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
«Вы побываете в живописном Ришикеше, где собираются йоги и духовные искатели со всего мира»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
«Вы рассмотрите в деталях его фасад со сложными узорами и погуляете по живописному саду»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Вы погуляете по живописным садам, разбитым на 300 квадратных метрах»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна30 мая 2024Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
- ППавел29 апреля 2024Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
- ООльга7 апреля 2024Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
- OOlga4 апреля 2024Достаточный уровень русского языка. Мало рассказывал по пути в автобусе.
- ННазим25 марта 2024Гид Анудж очень отлично организовал экскурсию. Доступно, понятно и грамотно передавал материал. Мы остались довольны. Рекомендую.
- ААйгерим23 марта 2024Все хорошо, экскурсия понравилась. Спасибо гиду Анкору! 👍
- ВВадим25 января 2024Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре нас встретил наш гид
- ННаталья28 декабря 2023Очень все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Природа и пейзажи»
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