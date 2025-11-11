Погрузитесь в атмосферу Дели, путешествуя с личным гидом и транспортом. Вас ждут впечатляющие объекты ЮНЕСКО, такие как Джама Масджид и Кутб Минар. Посетите Радж Гхат, мемориал Махатмы Ганди, и насладитесь

прогулкой на рикше по Чандни Чоук. Ворота Индии и Раштрапати Бхаван добавят исторического колорита. Храм Лотоса и гробница Хумаюна оставят незабываемые впечатления. Весь день - это яркое путешествие по культурным и историческим местам столицы Индии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Дели - с октября по март, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками без изнуряющей жары. Апрель и сентябрь также подходят, но стоит быть готовым к более теплым дням. В остальные месяцы, особенно летом, высокая температура может создать дискомфорт, но все же возможно провести время с удовольствием, посещая крытые достопримечательности.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.