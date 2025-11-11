Мои заказы

Обзорная экскурсия по Новому и Старому Дели на целый день

Однодневное путешествие по Дели с гидом: от мечети Джама Масджид до Храма Лотоса. Уникальные достопримечательности и комфортное передвижение
Погрузитесь в атмосферу Дели, путешествуя с личным гидом и транспортом. Вас ждут впечатляющие объекты ЮНЕСКО, такие как Джама Масджид и Кутб Минар. Посетите Радж Гхат, мемориал Махатмы Ганди, и насладитесь
прогулкой на рикше по Чандни Чоук. Ворота Индии и Раштрапати Бхаван добавят исторического колорита. Храм Лотоса и гробница Хумаюна оставят незабываемые впечатления. Весь день - это яркое путешествие по культурным и историческим местам столицы Индии

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение объектов ЮНЕСКО
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🕍 Исторические памятники
  • 🌺 Уникальные архитектурные сооружения
  • 📸 Возможность сделать фото
  • 🛶 Прогулка на рикше

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Дели - с октября по март, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками без изнуряющей жары. Апрель и сентябрь также подходят, но стоит быть готовым к более теплым дням. В остальные месяцы, особенно летом, высокая температура может создать дискомфорт, но все же возможно провести время с удовольствием, посещая крытые достопримечательности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Джама Масджид
  • Кутб Минар
  • Радж Гхат
  • Ворота Индии
  • Раштрапати Бхаван
  • Храм Лотоса
  • Гробница Хумаюна

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • В 9:00 вас встретит гид в вашем отеле. Сперва посетите Джама Масджид — самую большую мечеть в Индии, построенную пятым императором династии Моголов в 1658 году. Покатаетесь на рикше, чтобы исследовать Старый Дели. Прокатитесь по улицам и базарам Старого Дели и познакомитесь с традиционным индийским образом жизни. Ваша поездка пройдет через рынок Чандни Чоук. Остановитесь, чтобы сфотографироваться перед Красным фортом.
  • 10:00 вы посетите Радж Гхат — мемориал, посвященный Махатме Ганди.
  • В 11:00 продолжите осмотр Ворот Индии и Раштрапати Бхаван снаружи. Ворота Индии — военный мемориал, расположенный по обе стороны Раджпатха, на восточном краю «церемониальной оси» Нью-Дели, ранее называвшейся Кингсвэй. Раштрапати Бхаван — официальная резиденция президента Индии, расположенная в западной части Раджпата. Отправитесь к гробнице Хумаюна — гробнице императора Великих Моголов Хумаюна. Это была первая садовая гробница на индийском субконтиненте. Это также было первое сооружение, в котором использовался красный песчаник в таких масштабах.
  • В 13:00 насладитесь вкусным обедом.
  • В 14:00 отправитесь в Храм Лотоса, известный своей формой, напоминающей цветок. Он стал выдающейся достопримечательностью города. Как и все дома поклонения бахаи, храм открыт для всех желающих его посетить.
  • В 16:00 отправитесь в Кутуб-Минар. Комплекс Кутуб является самым богатым в этом районе, где находятся культовый минарет Кутуб, Алай Дарваза, мечеть Кувват-уль-Ислам, железная колонна, гробница Илтутмиша, гробница и медресе Ала-уд-дина Хильджи и Алай Минар. Это самая высокая каменная башня в Индии и самый высокий минарет из кирпича в мире.
  • Возвращение в отель вечером.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Джама Масджид
  • Улицы и базары Старого Дели
  • Красный форт
  • Радж Гхат - мемориал, посвященный Махатме Ганди
  • Ворота Индии
  • Дворец Раштрапати Бхаван
  • Гробница Хумаюна
  • Храм Лотоса
  • Минарет Кутуб
  • Ворота Алай Дарваза
  • Мечеть Кувват-уль-Ислам
  • Железная колонна
  • Гробница Илтутмиша
  • Гробница и медресе Ала-уд-дина Хильджи
  • Башня-минарет Алай Минар
Что включено
  • Услуги гида (английский и русский языки)
  • Трансфер по Дели
  • Все применимые государственные налоги, сборы за проезд и парковку
  • Бутылка воды (500 мл на человека).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дели

