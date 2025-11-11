Погрузитесь в атмосферу Дели, путешествуя с личным гидом и транспортом. Вас ждут впечатляющие объекты ЮНЕСКО, такие как Джама Масджид и Кутб Минар. Посетите Радж Гхат, мемориал Махатмы Ганди, и насладитесь
Лучшее время для экскурсии по Дели - с октября по март, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками без изнуряющей жары. Апрель и сентябрь также подходят, но стоит быть готовым к более теплым дням. В остальные месяцы, особенно летом, высокая температура может создать дискомфорт, но все же возможно провести время с удовольствием, посещая крытые достопримечательности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Джама Масджид
- Кутб Минар
- Радж Гхат
- Ворота Индии
- Раштрапати Бхаван
- Храм Лотоса
- Гробница Хумаюна
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- В 9:00 вас встретит гид в вашем отеле. Сперва посетите Джама Масджид — самую большую мечеть в Индии, построенную пятым императором династии Моголов в 1658 году. Покатаетесь на рикше, чтобы исследовать Старый Дели. Прокатитесь по улицам и базарам Старого Дели и познакомитесь с традиционным индийским образом жизни. Ваша поездка пройдет через рынок Чандни Чоук. Остановитесь, чтобы сфотографироваться перед Красным фортом.
- 10:00 вы посетите Радж Гхат — мемориал, посвященный Махатме Ганди.
- В 11:00 продолжите осмотр Ворот Индии и Раштрапати Бхаван снаружи. Ворота Индии — военный мемориал, расположенный по обе стороны Раджпатха, на восточном краю «церемониальной оси» Нью-Дели, ранее называвшейся Кингсвэй. Раштрапати Бхаван — официальная резиденция президента Индии, расположенная в западной части Раджпата. Отправитесь к гробнице Хумаюна — гробнице императора Великих Моголов Хумаюна. Это была первая садовая гробница на индийском субконтиненте. Это также было первое сооружение, в котором использовался красный песчаник в таких масштабах.
- В 13:00 насладитесь вкусным обедом.
- В 14:00 отправитесь в Храм Лотоса, известный своей формой, напоминающей цветок. Он стал выдающейся достопримечательностью города. Как и все дома поклонения бахаи, храм открыт для всех желающих его посетить.
- В 16:00 отправитесь в Кутуб-Минар. Комплекс Кутуб является самым богатым в этом районе, где находятся культовый минарет Кутуб, Алай Дарваза, мечеть Кувват-уль-Ислам, железная колонна, гробница Илтутмиша, гробница и медресе Ала-уд-дина Хильджи и Алай Минар. Это самая высокая каменная башня в Индии и самый высокий минарет из кирпича в мире.
- Возвращение в отель вечером.
Ежедневно в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джама Масджид
- Улицы и базары Старого Дели
- Красный форт
- Радж Гхат - мемориал, посвященный Махатме Ганди
- Ворота Индии
- Дворец Раштрапати Бхаван
- Гробница Хумаюна
- Храм Лотоса
- Минарет Кутуб
- Ворота Алай Дарваза
- Мечеть Кувват-уль-Ислам
- Железная колонна
- Гробница Илтутмиша
- Гробница и медресе Ала-уд-дина Хильджи
- Башня-минарет Алай Минар
Что включено
- Услуги гида (английский и русский языки)
- Трансфер по Дели
- Все применимые государственные налоги, сборы за проезд и парковку
- Бутылка воды (500 мл на человека).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
