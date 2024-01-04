Старый Дели: яркий и колоритный
Индивидуальная экскурсия в Дели

Посетить главные места исторического центра и прикоснуться к местной жизни с профессиональным гидом

Старый Дели — сердце города и его самая аутентичная часть.

Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами, стрит-фудом и коровами. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид, оцените Красный форт и водохранилище 15-16 веков.
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Старый Дели: яркий и колоритный
Ближайшие даты:
4
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Описание

Что вас ожидает

Мечеть Джама-Масджид. Вы посетите крупнейшую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих.

Проспект Чандни Чоук. Это главная и самая оживленнная улица Старого Дели с велорикшами, торговцами всего на свете и терпкими восточными ароматами.

Красный форт. Почти 200 лет он был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Мы раскроем его историю и архитектурные особенности.

Мемориалы Махатмы, Индиры и Раджива Ганди. Вы увидите памятники трём важнейшим политическим деятелям Индии.

Древнее водохранилище Аграсен Ки Баоли. Вы рассмотрите уникальный ступенчатый резервуар для воды 15-16 веков, построенный во времена правления Аграсена.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Входные билеты в мечеть Джама-Масджид оплачиваются дополнительно — 350 рупий с человека
  • По желанию по Старому городу можно прокатиться на велорикше — 500 рупий с человека
  • Красный форт мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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