Посетить главные места исторического центра и прикоснуться к местной жизни с профессиональным гидом
Старый Дели — сердце города и его самая аутентичная часть.
Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами, стрит-фудом и коровами. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид, оцените Красный форт и водохранилище 15-16 веков.
Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами, стрит-фудом и коровами. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид, оцените Красный форт и водохранилище 15-16 веков.
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Описание
Что вас ожидает
Мечеть Джама-Масджид. Вы посетите крупнейшую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих.
Проспект Чандни Чоук. Это главная и самая оживленнная улица Старого Дели с велорикшами, торговцами всего на свете и терпкими восточными ароматами.
Красный форт. Почти 200 лет он был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Мы раскроем его историю и архитектурные особенности.
Мемориалы Махатмы, Индиры и Раджива Ганди. Вы увидите памятники трём важнейшим политическим деятелям Индии.
Древнее водохранилище Аграсен Ки Баоли. Вы рассмотрите уникальный ступенчатый резервуар для воды 15-16 веков, построенный во времена правления Аграсена.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
- Входные билеты в мечеть Джама-Масджид оплачиваются дополнительно — 350 рупий с человека
- По желанию по Старому городу можно прокатиться на велорикше — 500 рупий с человека
- Красный форт мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в лобби отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.
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