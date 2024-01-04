Старый Дели — сердце города и его самая аутентичная часть. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами, стрит-фудом и коровами. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид, оцените Красный форт и водохранилище 15-16 веков.

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Описание

Что вас ожидает

Мечеть Джама-Масджид. Вы посетите крупнейшую мечеть Индии, внутренний двор которой может принять одновременно до 25 тысяч верующих.

Проспект Чандни Чоук. Это главная и самая оживленнная улица Старого Дели с велорикшами, торговцами всего на свете и терпкими восточными ароматами.

Красный форт. Почти 200 лет он был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Мы раскроем его историю и архитектурные особенности.

Мемориалы Махатмы, Индиры и Раджива Ганди. Вы увидите памятники трём важнейшим политическим деятелям Индии.

Древнее водохранилище Аграсен Ки Баоли. Вы рассмотрите уникальный ступенчатый резервуар для воды 15-16 веков, построенный во времена правления Аграсена.

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