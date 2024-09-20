Джайпур, столица Раджастана, привлекает туристов своей уникальной архитектурой, богатой историей и колоритными базарами.Этот двухдневный тур из Дели позволит вам окунуться в атмосферу древнего города, посетить Городской дворец, обсерваторию Джантар Мантар,

прогуляться по улицам Розового города, а также увидеть знаменитый Амбер Форт и Дворец Ветров. Экскурсия в Джайпур станет ярким и незабываемым событием в вашей жизни, позволит по-новому взглянуть на культуру и традиции Индии

Описание тура

Джайпур: Сердце Раджастана

Джайпур – это столица самого восточного и гостеприимного штата Раджастан. Этот город наполнен яркими нарядами, расписными стенами, невероятными крепостными сооружениями и резными дворцами. Здесь кипит жизнь базаров, и постоянные праздники создают уникальную атмосферу. Посещение Джайпура оставит у вас незабываемые впечатления и яркие воспоминания.

День 1: Погружение в культуру

Начнем наше путешествие с трансфера в Розовый город Джайпур. Здесь вы сможете:

Посетить Городской дворец, где по сей день проживает семья Раджи Джайпура.

Ознакомиться с обсерваторией Джантар Мантар, где находятся огромные астрономические измерительные приборы.

Прогуляться или прокатиться на велорикше по улицам города, полным древних строений и живых базаров.

Насладиться видом на знаменитый фасад Дворца Ветров.

День 2: Исследование Амбер Форта

После завтрака в отеле мы отправимся к Амбер Форту, где вас ждет красивый дворец Махараджи. По желанию, вы сможете подняться на слонах, что добавит особую атмосферу вашему визиту. После экскурсии мы сделаем остановку у живописного озера и прогуляемся по набережной с видом на дворец Джал-Махал, который стоит прямо на воде.