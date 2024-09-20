Джайпур, столица Раджастана, привлекает туристов своей уникальной архитектурой, богатой историей и колоритными базарами.
Этот двухдневный тур из Дели позволит вам окунуться в атмосферу древнего города, посетить Городской дворец, обсерваторию Джантар Мантар,
Этот двухдневный тур из Дели позволит вам окунуться в атмосферу древнего города, посетить Городской дворец, обсерваторию Джантар Мантар,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Джайпур: Сердце Раджастана
Джайпур – это столица самого восточного и гостеприимного штата Раджастан. Этот город наполнен яркими нарядами, расписными стенами, невероятными крепостными сооружениями и резными дворцами. Здесь кипит жизнь базаров, и постоянные праздники создают уникальную атмосферу. Посещение Джайпура оставит у вас незабываемые впечатления и яркие воспоминания.
День 1: Погружение в культуру
Начнем наше путешествие с трансфера в Розовый город Джайпур. Здесь вы сможете:
- Посетить Городской дворец, где по сей день проживает семья Раджи Джайпура.
- Ознакомиться с обсерваторией Джантар Мантар, где находятся огромные астрономические измерительные приборы.
- Прогуляться или прокатиться на велорикше по улицам города, полным древних строений и живых базаров.
- Насладиться видом на знаменитый фасад Дворца Ветров.
День 2: Исследование Амбер Форта
После завтрака в отеле мы отправимся к Амбер Форту, где вас ждет красивый дворец Махараджи. По желанию, вы сможете подняться на слонах, что добавит особую атмосферу вашему визиту. После экскурсии мы сделаем остановку у живописного озера и прогуляемся по набережной с видом на дворец Джал-Махал, который стоит прямо на воде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Амер
- Городской Дворец
- Обсерватория Джантар Мантар
- Дворец Ветров (со стороны)
- Водный Дворец (со стороны)
- Храм обезъян (по возможности)
Что включено
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки мениральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
Что не входит в цену
- Входные билеты в памятники
- Прокат на велорикши
- Все личные расходы
- Чаевые Гиду и Водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится В отеле
Завершение: В отеле Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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