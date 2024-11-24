В нашем 7-дневном путешествие от Таджа до Джодхпура вы откроете для себя сердце и душу Индии. Приготовьтесь к впечатляющему приключению, сочетающему в себе историю, архитектуру и погружение в культуру.

Что вас ждет

Первая часть нашего тура будет посвящена Золотому треугольнику Индии. Вы побываете в трех городах — Дели, Агре и Джайпуре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, форты, дворцы, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. После нас ждет перелет в Джодхпур, который еще называют «Городом Солнца». Он стал популярен среди туристов благодаря дворцовым комплексам, крепостям и храмам, расположившимся посреди пустыни. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.