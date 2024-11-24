Побалуйте себя гармоничным сочетанием культурного величия и дикой природы в нашем эксклюзивном туре по Индии.
Вы собственными глазами увидите великолепие Тадж-Махала и других городов Золотого треугольника, а после испытаете прилив адреналина, выслеживая тигров в их естественной среде обитания.
Вы собственными глазами увидите великолепие Тадж-Махала и других городов Золотого треугольника, а после испытаете прилив адреналина, выслеживая тигров в их естественной среде обитания.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
Раскройте тайны жемчужины Индии, Тадж-Махала, и отправляйтесь в захватывающее путешествие в самое сердце дикой природы в рамках нашего тура. Приготовьтесь к приключению, которое бывает раз в жизни.
Что вас ждет
Первая часть нашего тура будет посвящена городам Золотого треугольника Индии. Вы побываете в Дели и Агре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. Затем мы отправимся в джунгли — в Рантхамбор. Здесь вас ждет самая увлекательная часть нашего путешествия — сафари на тигров. Следующим пунктом тура станет Джайпур. Мы осмотрим его форты, дворцы и другие популярные достопримечательности. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле
|от $449
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $749
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $1 099
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $1 210
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
- Рантхамбор
Что включено
- Проживание 8 ночей в двухместном номере (если выбран вариант «все включено» из ценовой категории)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Встреча и выезд из аэропорта на автомобиле с кондиционером и водителем
- Помощь при приезде и отъезде
- Частный англоговорящий гид в каждом городе для осмотра достопримечательностей / гид, говорящий на иностранном языке, если необходимо
- Поездка на конной повозке в Тадж-Махале
- Поездка на джипе к форту Амбер в Джайпуре
- 2 сафари на тигров в национальном парке Рантхамбор с англоговорящим натуралистом
- Все экскурсии и трансфер на автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Плата за проезд, парковка, расходы водителя
- Бутылка минеральной воды в машине
- Все остальные применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т.д.
- Входные билеты в достопримечательности
- Плата за фото у достопримечательностей
- Все, что не упомянуто в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
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