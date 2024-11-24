Раскройте тайны жемчужины Индии, Тадж-Махала, и отправляйтесь в захватывающее путешествие в самое сердце дикой природы в рамках нашего тура. Приготовьтесь к приключению, которое бывает раз в жизни.

Что вас ждет

Первая часть нашего тура будет посвящена городам Золотого треугольника Индии. Вы побываете в Дели и Агре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. Затем мы отправимся в джунгли — в Рантхамбор. Здесь вас ждет самая увлекательная часть нашего путешествия — сафари на тигров. Следующим пунктом тура станет Джайпур. Мы осмотрим его форты, дворцы и другие популярные достопримечательности. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.