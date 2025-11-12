Встреча в аэропорту — рано утром (под рейсы, прибывающие в 3:00–4:00). Трансфер в отель, размещение и завтрак.

Затем отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом по столице Индии — Дели. Вы увидите все значимые локации и узнаете об их истории. Рассмотрите самый большой храм в Дели — Гурудвара Бангла Сахиб — и зайдёте в священное место Лакшми Нарайян. Также по маршруту: прачечная Дхоби Гхат, колодец Аграсена (14 век), мечеть Джама Масджид, рынок Воров, Красный форт. Заглянем на колоритные рынки, где нас будут окружать ароматы специй и аутентичные товары. Для полного погружения желающие смогут прокатиться на велорикше.