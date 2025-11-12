Мои заказы

Погружение в культуру Индии: комфорт-тур

Побывать на священной земле 6 городов, принять участие в молитве-ритуале и увидеть Тадж-Махал
В этом туре собраны все значимые локации, чтобы за один раз вы увидели максимум и смогли не просто познакомиться со страной, а познать её культуру, традиции и обычаи. С местными
проводниками вы побываете в 6 городах: Дели, Агре, Джайпуре, Варанаси, Орчхе и Каджурахо. Рассмотрите архитектуру великих храмов, посетите святилища, куда стремятся паломники со всего мира. Одно из таких — Сарнатх. Именно здесь Будда произнёс свою первую проповедь.

Вы примете участие в вечерней молитве-ритуале в свете огней, встретите рассвет на лодке посреди Ганга и погрузитесь в события прошлого, изображенные на стенах храмов в Каджурахо. Приготовьтесь к насыщенному путешествию, а о вашем комфорте в Индии позаботимся мы.

Ближайшие даты:
3
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: удобную обувь, лёгкую одежду, тёплые вещи (для переездов на автобусе), носки (для посещения храмов), солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные доллары нового образца (для выгодного обмена), стандартную аптечку со средством от укачивания.

Электронная виза оформляется самостоятельно на сайте indianvisaonline.gov.in.

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Дели

Встреча в аэропорту — рано утром (под рейсы, прибывающие в 3:00–4:00). Трансфер в отель, размещение и завтрак.

Затем отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом по столице Индии — Дели. Вы увидите все значимые локации и узнаете об их истории. Рассмотрите самый большой храм в Дели — Гурудвара Бангла Сахиб — и зайдёте в священное место Лакшми Нарайян. Также по маршруту: прачечная Дхоби Гхат, колодец Аграсена (14 век), мечеть Джама Масджид, рынок Воров, Красный форт. Заглянем на колоритные рынки, где нас будут окружать ароматы специй и аутентичные товары. Для полного погружения желающие смогут прокатиться на велорикше.

Знакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с Дели
2 день

Храмы Дели и переезд в Джайпур

За один день невозможно увидеть весь Дели, поэтому сегодня продолжим знакомиться с городом. После завтрака отправимся в белоснежный храм Лотоса. Затем посетим самый величественный индуистский храм в мире — Акшардхам.

Во второй половине дня переезжаем в Джайпур, который часто называют розовым городом из-за цвета стен зданий. Здесь остановимся на пару ночей. Вечером вы сможете отправиться на ужин с национальными танцами под открытым небом (за доплату).

Храмы Дели и переезд в ДжайпурХрамы Дели и переезд в ДжайпурХрамы Дели и переезд в ДжайпурХрамы Дели и переезд в ДжайпурХрамы Дели и переезд в ДжайпурХрамы Дели и переезд в Джайпур
3 день

Богатства Джайпура

Знакомство с Джайпуром начнём с форта Амбер, в главные ворота которого войдём на слонах — как почётные гости. Далее рассмотрим архитектуру крепости, выполненную в классическом раджпутском стиле.

Посетим индуистский храм Джагат Широмани, где сохранились резные скульптуры из мрамора, и Городской дворец. Вы увидите место сжигания членов королевской семьи после смерти, больше узнаете о традициях и рассмотрите резьбу на кенотафах. По маршруту также встретим: Дворец Ветров и Джал-Махал (он же «Водный дворец»).

Вечером по желанию и за доплату — посещение аюрведического центра.

Богатства ДжайпураБогатства ДжайпураБогатства ДжайпураБогатства ДжайпураБогатства ДжайпураБогатства ДжайпураБогатства Джайпура
4 день

Храмовый комплекс среди гор, деревня Абанери и переезд в Агру

В окрестностях Джайпура в ущелье Галтакунд находится красивый храмовый комплекс Галта. Здесь бьют священные источники, образовался каскад озёр, а ещё прекрасно себя чувствуют обезьяны. Они стали уже совсем ручными — рекомендуем взять угощения для местных обитателей.

Затем переезжаем в Агру, являвшуюся столицей империи Великих Моголов. По пути остановимся в деревне Абанери, где рассмотрим древнейший ступенчатый колодец страны.

Храмовый комплекс среди гор, деревня Абанери и переезд в АгруХрамовый комплекс среди гор, деревня Абанери и переезд в АгруХрамовый комплекс среди гор, деревня Абанери и переезд в АгруХрамовый комплекс среди гор, деревня Абанери и переезд в Агру
5 день

Тадж-Махал и другие достопримечательности Агры

Рано утром посетим знаменитый Тадж-Махал, построенный по приказу одного из самых могущественных Великих Моголов. Мавзолей возведён в память об умершей супруге. Мечеть является лучшим примером архитектуры стиля моголов. Вы рассмотрите детали, сделаете эффектные фото и узнаете подробнее об этом значимом месте во всём мире.

Затем отправимся в Красный форт (Агра-форт), который был резиденцией правителей в эпоху империи Великих Моголов. Пройдёмся по дворцам из белого мрамора, украшенным драгоценными камнями и золотом, и зайдём в гробницу Итмад-уд-Даула («Беби Тадж»).

Вечером желающие смогут побывать на театрализованном представлении, посвящённом истории Тадж-Махала (за доплату).

Тадж-Махал и другие достопримечательности АгрыТадж-Махал и другие достопримечательности АгрыТадж-Махал и другие достопримечательности АгрыТадж-Махал и другие достопримечательности АгрыТадж-Махал и другие достопримечательности АгрыТадж-Махал и другие достопримечательности Агры
6 день

Средневековый город Орчха

После завтрака отправимся на вокзал, откуда на поезде доедем до Джанси (в пути 2 часа). Далее — в Орчху. Средневековый город впечатляет сохранившимися архитектурными шедеврами, среди которых крепость с комплексом дворцов и храмы. Всё это увидим на экскурсии. Также прогуляемся вдоль реки Бетва и рассмотрим 14 кенотафов, установленных в память об умерших правителях династии Бундела.

На одну ночь остановимся в Орчхе.

Средневековый город ОрчхаСредневековый город ОрчхаСредневековый город ОрчхаСредневековый город ОрчхаСредневековый город ОрчхаСредневековый город Орчха
7 день

Древний Каджурахо и заповедная территория

Сегодня переезжаем в древний индийский город Каджурахо. Здесь находится один из самых знаменитых храмовых комплексов в стране. Когда-то Каджурахо был столицей средневекового государства Чандела. Поэтому в городе можно увидеть руины храмов, построенных в 10-12 веках.

Недалеко от Каджурахо есть заповедник с великолепным водопадом Ранех. Его высота достигает 30 метров. Также увидим живописный каньон — второй в мире по глубине после американского.

Вечером желающие посетят аюрведический центр (за доплату).

Древний Каджурахо и заповедная территорияДревний Каджурахо и заповедная территорияДревний Каджурахо и заповедная территорияДревний Каджурахо и заповедная территорияДревний Каджурахо и заповедная территорияДревний Каджурахо и заповедная территория
8 день

Храмы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в Варанаси

Утром будет возможность отправиться на сафари в национальный парк «Панна» (за доплату).

После завтрака отправимся изучать храмы Каджурахо, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Священные места неплохо сохранились, не принадлежат к какой-то одной религии или религиозному направлению, а на их стенах изображена вся история Индии. Также святилища часто называют иначе — «храмами любви» или «храмами Камасутры».

Ближе к вечеру сядем в поезд на ночной переезд в Варанаси.

Храмы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в ВаранасиХрамы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в ВаранасиХрамы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в ВаранасиХрамы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в ВаранасиХрамы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в ВаранасиХрамы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в ВаранасиХрамы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в ВаранасиХрамы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в Варанаси
9 день

Священный Варанаси и вечерняя молитва-ритуал

Утром заселимся в отель. После небольшого отдыха отправимся знакомиться со столицей индуизма. На экскурсии вы узнаете, почему говорят: «Каждый индус мечтает умереть в Варанаси». Прогуляетесь по набережной, увидите важные для паломников гхаты: Панчаганага, Маникарника, Дасашвамедх.

Вечером побываете на молитве — Ганга аарти. В свете огней свечей и под специальную музыку понаблюдаете за ритуалом поклонения Шиве, Матери Ганга, Солнцу, Огню и всему миру.

Священный Варанаси и вечерняя молитва-ритуалСвященный Варанаси и вечерняя молитва-ритуалСвященный Варанаси и вечерняя молитва-ритуалСвященный Варанаси и вечерняя молитва-ритуалСвященный Варанаси и вечерняя молитва-ритуалСвященный Варанаси и вечерняя молитва-ритуал
10 день

Рассвет на лодке, Сарнатх и перелёт в Дели

Последнее утро путешествия встретим на лодке. Отправимся на середину реки Ганг и полюбуемся медленно просыпающимся городом, понаблюдаем за ритуалами паломников.

Затем вернёмся в отель, позавтракаем и освободим номера. Недалеко от Варанаси находится Сарнатх — место, где Будда произнёс свою первую проповедь. Увидим древнюю ступу Дхамек, построенную в начале 6 века, и побываем на священной земле, куда стремятся паломники со всего мира.

После ужина направимся в аэропорт, откуда сегодня поздно вечером вылетим в Дели. Обратный билет из Дели в ваш город лучше взять на утро следующего дня. Рекомендуем рейс с отправлением в 5:50.

Рассвет на лодке, Сарнатх и перелёт в ДелиРассвет на лодке, Сарнатх и перелёт в ДелиРассвет на лодке, Сарнатх и перелёт в ДелиРассвет на лодке, Сарнатх и перелёт в Дели

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (с ранним заселением)
  • Завтраки с первого дня и питьевая вода
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Услуги опытного водителя
  • Билеты на поезда
  • Билет на самолёт Варанаси-Дели (багаж 15 кг)
  • Прогулка на лодке
  • Молитва-ритуал в Варанаси
  • Сборы за платные дороги, парковки, налоги
  • Работа русскоговорящего местного гида в Дели, Агре, Джайпуре, Орчхе, Каджурахо, Варанаси
  • Сопровождение турлидером 24/7
Что не входит в цену
  • Международный перелёт в Дели и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - около $20 в день
  • Ужин с национальными танцами под открытым небом (по желанию)
  • 1-местное размещение (по желанию) - доплата $400 за весь тур
  • Входные билеты в музеи по программе - около $80 за все
  • Катание на велорикше (по желанию)
  • Аюрведические программы (по желанию)
  • Театрализованное представление в Агре (по желанию)
  • Посещение нацпарка (по желанию)
  • Электронная виза и страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро (точное время зависит от рейсов)
Завершение: Аэропорт Дели, поздно вечером - ночью (рекомендуем брать обратный билет с вылетом утром следующего дня)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Дели
Меня зовут Екатерина Савушкина, я идейный вдохновитель и создатель авторских туров по моим самым любимым странам — Индии и Турции. Вся моя жизнь связана с путешествиями: более 14 лет я
работала гидом для иностранцев в Санкт-Петербурге и турлидером в круизах по России и Европе. После пандемии я решила, что у меня достаточно опыта для создания собственного проекта. В каждое путешествие я вкладываю частичку души, стараюсь найти уникальные уголки, которые любят местные. Мы много гуляем и много пробуем на вкус, изучая города изнутри. В группе обычно не более 14 человек, и каждому стараюсь уделять максимум внимания. Будьте готовы к тому, что туры со мной вызывают привыкание. Остановиться будет невозможно! До встречи в вашем путешествии мечты!

