Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: удобную обувь, лёгкую одежду, тёплые вещи (для переездов на автобусе), носки (для посещения храмов), солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные доллары нового образца (для выгодного обмена), стандартную аптечку со средством от укачивания.
Электронная виза оформляется самостоятельно на сайте indianvisaonline.gov.in.
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Программа тура по дням
Знакомство с Дели
Встреча в аэропорту — рано утром (под рейсы, прибывающие в 3:00–4:00). Трансфер в отель, размещение и завтрак.
Затем отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом по столице Индии — Дели. Вы увидите все значимые локации и узнаете об их истории. Рассмотрите самый большой храм в Дели — Гурудвара Бангла Сахиб — и зайдёте в священное место Лакшми Нарайян. Также по маршруту: прачечная Дхоби Гхат, колодец Аграсена (14 век), мечеть Джама Масджид, рынок Воров, Красный форт. Заглянем на колоритные рынки, где нас будут окружать ароматы специй и аутентичные товары. Для полного погружения желающие смогут прокатиться на велорикше.
Храмы Дели и переезд в Джайпур
За один день невозможно увидеть весь Дели, поэтому сегодня продолжим знакомиться с городом. После завтрака отправимся в белоснежный храм Лотоса. Затем посетим самый величественный индуистский храм в мире — Акшардхам.
Во второй половине дня переезжаем в Джайпур, который часто называют розовым городом из-за цвета стен зданий. Здесь остановимся на пару ночей. Вечером вы сможете отправиться на ужин с национальными танцами под открытым небом (за доплату).
Богатства Джайпура
Знакомство с Джайпуром начнём с форта Амбер, в главные ворота которого войдём на слонах — как почётные гости. Далее рассмотрим архитектуру крепости, выполненную в классическом раджпутском стиле.
Посетим индуистский храм Джагат Широмани, где сохранились резные скульптуры из мрамора, и Городской дворец. Вы увидите место сжигания членов королевской семьи после смерти, больше узнаете о традициях и рассмотрите резьбу на кенотафах. По маршруту также встретим: Дворец Ветров и Джал-Махал (он же «Водный дворец»).
Вечером по желанию и за доплату — посещение аюрведического центра.
Храмовый комплекс среди гор, деревня Абанери и переезд в Агру
В окрестностях Джайпура в ущелье Галтакунд находится красивый храмовый комплекс Галта. Здесь бьют священные источники, образовался каскад озёр, а ещё прекрасно себя чувствуют обезьяны. Они стали уже совсем ручными — рекомендуем взять угощения для местных обитателей.
Затем переезжаем в Агру, являвшуюся столицей империи Великих Моголов. По пути остановимся в деревне Абанери, где рассмотрим древнейший ступенчатый колодец страны.
Тадж-Махал и другие достопримечательности Агры
Рано утром посетим знаменитый Тадж-Махал, построенный по приказу одного из самых могущественных Великих Моголов. Мавзолей возведён в память об умершей супруге. Мечеть является лучшим примером архитектуры стиля моголов. Вы рассмотрите детали, сделаете эффектные фото и узнаете подробнее об этом значимом месте во всём мире.
Затем отправимся в Красный форт (Агра-форт), который был резиденцией правителей в эпоху империи Великих Моголов. Пройдёмся по дворцам из белого мрамора, украшенным драгоценными камнями и золотом, и зайдём в гробницу Итмад-уд-Даула («Беби Тадж»).
Вечером желающие смогут побывать на театрализованном представлении, посвящённом истории Тадж-Махала (за доплату).
Средневековый город Орчха
После завтрака отправимся на вокзал, откуда на поезде доедем до Джанси (в пути 2 часа). Далее — в Орчху. Средневековый город впечатляет сохранившимися архитектурными шедеврами, среди которых крепость с комплексом дворцов и храмы. Всё это увидим на экскурсии. Также прогуляемся вдоль реки Бетва и рассмотрим 14 кенотафов, установленных в память об умерших правителях династии Бундела.
На одну ночь остановимся в Орчхе.
Древний Каджурахо и заповедная территория
Сегодня переезжаем в древний индийский город Каджурахо. Здесь находится один из самых знаменитых храмовых комплексов в стране. Когда-то Каджурахо был столицей средневекового государства Чандела. Поэтому в городе можно увидеть руины храмов, построенных в 10-12 веках.
Недалеко от Каджурахо есть заповедник с великолепным водопадом Ранех. Его высота достигает 30 метров. Также увидим живописный каньон — второй в мире по глубине после американского.
Вечером желающие посетят аюрведический центр (за доплату).
Храмы Каджурахо с историей Индии на стенах и переезд на поезде в Варанаси
Утром будет возможность отправиться на сафари в национальный парк «Панна» (за доплату).
После завтрака отправимся изучать храмы Каджурахо, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Священные места неплохо сохранились, не принадлежат к какой-то одной религии или религиозному направлению, а на их стенах изображена вся история Индии. Также святилища часто называют иначе — «храмами любви» или «храмами Камасутры».
Ближе к вечеру сядем в поезд на ночной переезд в Варанаси.
Священный Варанаси и вечерняя молитва-ритуал
Утром заселимся в отель. После небольшого отдыха отправимся знакомиться со столицей индуизма. На экскурсии вы узнаете, почему говорят: «Каждый индус мечтает умереть в Варанаси». Прогуляетесь по набережной, увидите важные для паломников гхаты: Панчаганага, Маникарника, Дасашвамедх.
Вечером побываете на молитве — Ганга аарти. В свете огней свечей и под специальную музыку понаблюдаете за ритуалом поклонения Шиве, Матери Ганга, Солнцу, Огню и всему миру.
Рассвет на лодке, Сарнатх и перелёт в Дели
Последнее утро путешествия встретим на лодке. Отправимся на середину реки Ганг и полюбуемся медленно просыпающимся городом, понаблюдаем за ритуалами паломников.
Затем вернёмся в отель, позавтракаем и освободим номера. Недалеко от Варанаси находится Сарнатх — место, где Будда произнёс свою первую проповедь. Увидим древнюю ступу Дхамек, построенную в начале 6 века, и побываем на священной земле, куда стремятся паломники со всего мира.
После ужина направимся в аэропорт, откуда сегодня поздно вечером вылетим в Дели. Обратный билет из Дели в ваш город лучше взять на утро следующего дня. Рекомендуем рейс с отправлением в 5:50.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (с ранним заселением)
- Завтраки с первого дня и питьевая вода
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Услуги опытного водителя
- Билеты на поезда
- Билет на самолёт Варанаси-Дели (багаж 15 кг)
- Прогулка на лодке
- Молитва-ритуал в Варанаси
- Сборы за платные дороги, парковки, налоги
- Работа русскоговорящего местного гида в Дели, Агре, Джайпуре, Орчхе, Каджурахо, Варанаси
- Сопровождение турлидером 24/7
Что не входит в цену
- Международный перелёт в Дели и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - около $20 в день
- Ужин с национальными танцами под открытым небом (по желанию)
- 1-местное размещение (по желанию) - доплата $400 за весь тур
- Входные билеты в музеи по программе - около $80 за все
- Катание на велорикше (по желанию)
- Аюрведические программы (по желанию)
- Театрализованное представление в Агре (по желанию)
- Посещение нацпарка (по желанию)
- Электронная виза и страховка