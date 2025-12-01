Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«А в Варанаси рассвет встретим на лодке посреди Ганга, наблюдая за ритуалами местных»
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$1099 за человека
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
Познакомиться с главными городами, посмотреть на священные обряды и прокатиться на лодке по Гангу
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Сегодня встанем пораньше, чтобы ещё до завтрака прокатиться на лодке по утреннему Гангу»
21 дек в 08:00
11 янв в 08:00
$1025 за человека
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели, до 10:00. Поможем организовать тран...
24 дек в 08:00
28 янв в 08:00
$1200 за человека
Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
Увидеть главные дворцы и храмы, проплыть по Гангу на лодке и посмотреть шоу о Тадж-Махале
Начало: Дели, аэропорт, 8:00
10 фев в 08:00
2 мар в 08:00
$1590 за человека
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Поплаваем на лодке, отдохнём на берегу водоёма и продолжим экскурсию»
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$899 за человека
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После завтрака отправимся гулять по «городу озёр», прокатимся на лодке по искусственному водоёму Пичола и посетим дворцовый комплекс City Palace, который строился почти 400 лет»
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$1700 за человека
