Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Авторский тур в Дели

Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны

Наш 12-дневный тур в Индии охватывает больше локаций и мест, куда редко доезжают туристы. Мы побываем в 7 городах и 2 деревнях, где проживает экологичное племя и индийские мастера.

Увидим «розовый» Джайпур, «голубой» Джодхпур, здания из красного и жёлтого песчаника в Биканере, разноцветные фрески Мандавы, «мраморную» Агру, озёрно-зелёный Удайпур и колоритный Дели.

Восхитимся архитектурой старейшего индийского храма с 1444 колоннами и крепостью с 986-метровой стеной. Встретим рассвет у Тадж-Махала и попробуем блюда национальной кухни.
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 259
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях: «Surya International Hotel», «Pushp Villa», «Nahargarh Haveli». Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Дели

Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Гид порекомендует заведения для вашего ужина и первого знакомства с местной кухней.

Прилёт в ДелиПрилёт в Дели
2 день

Достопримечательности Дели

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по колоритному и разнообразному Дели. Вы увидите старый и новый город, памятники времён империи Моголов, индуистские и мусульманские общины, огромную крепость Красный форт, величественные храмы и самую большую мечеть в Индии — Джама-Масджид. Посетите художественную галерею и базар «Чанди Чоук». Посмотрите на Ворота Индии, возведённые в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны.

Гид порекомендует места для обедов и ужинов, расскажет, что попробовать из национальных блюд.

Достопримечательности ДелиДостопримечательности ДелиДостопримечательности ДелиДостопримечательности ДелиДостопримечательности ДелиДостопримечательности Дели
3 день

Агра и мраморная галерея

После завтрака переедем в «город мрамора» Агра (204 км). Заселимся в отель и отправимся гулять. Встретим рассвет у Тадж-Махала, посетим Красный форт и гробницу Итимад-Уд-Даула. Во второй половине дня заедем в мраморную галерею, где можно приобрести экзотические изделия и модную одежду.

К вечеру вернёмся в отель.

Агра и мраморная галереяАгра и мраморная галереяАгра и мраморная галереяАгра и мраморная галереяАгра и мраморная галереяАгра и мраморная галереяАгра и мраморная галерея
4 день

«Розовый» Джайпур

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Джайпур (250 км). Город называют «розовым» из-за цвета камня, который использовался в строительстве. По дороге остановимся в столице империи Великих Моголов во время правления Акбара Первого — в заброшенном Фатехпур-Сикри.

В отель заселимся после обеда. Вечером каждый выберет занятие по душе. Рекомендуем отправиться на шопинг и присмотреть ремесленные изделия на рынке столицы Раджастхана. Гид посоветует заведения для вашего ужина.

«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур
5 день

Достопримечательности Джайпура

Сегодня посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах, и форт Джайгарх, на территории которого находится самая большая пушка на колёсах. Увидим Городской дворец Джайпура, обсерваторию Джантар-Мантар, «дворец ветров» Хава-Махал и парящий над водой Джал-Махал. Зайдём в музей Альберт-Холл и познакомимся с историей города. Гид подскажет заведения для обеда и ужина.

Достопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности Джайпура
6 день

Фрески Мандавы

Переезжаем в регион Шекхавати (170 км), который славится самой большой концентрацией фресок в мире. Увидим «галерею искусств под открытым небом», рассмотрим стойкие шекхаватские росписи, сохранившиеся без реставрации на протяжении длительного промежутка времени.

Остановимся в отеле в Мандаве и прогуляемся по городу, любуясь фресками на стенах и воротах.

Фрески МандавыФрески МандавыФрески МандавыФрески МандавыФрески МандавыФрески МандавыФрески Мандавы
7 день

Город на границе с пустыней

Переезжаем в город на границе с пустыней Тар — Биканер (190 км). Здесь увидим здания из красного и жёлтого песчаника, крепость Джунагарх, которая никогда не была завоёвана. Форт окружён 986-метровой в длину стеной и 9-метровым рвом.

Нагуляемся и отдохнём в отеле.

Город на границе с пустынейГород на границе с пустынейГород на границе с пустынейГород на границе с пустынейГород на границе с пустынейГород на границе с пустынейГород на границе с пустынейГород на границе с пустынейГород на границе с пустыней
8 день

Достопримечательности Джодхпура

Сегодня окажемся во 2-ом по величине городе Раджастана, расположенном у границы пустыни Тар — в Джодхпуре (250 км). После заселения в отель отправимся на обзорную экскурсию. Увидим крупнейший и самый значительный форт в Индии — Мехерангарх. Посетим мемориал из белого мрамора Джасвант-Тхада и дворец.

К вечеру вернёмся в отель.

Достопримечательности ДжодхпураДостопримечательности ДжодхпураДостопримечательности ДжодхпураДостопримечательности ДжодхпураДостопримечательности ДжодхпураДостопримечательности ДжодхпураДостопримечательности Джодхпура
9 день

В гости к племени и в деревню ремесленников

Утром отправимся на джипах в гости к племени в деревню Бишной. Познакомимся с людьми в белых тюрбанах, последователями одного из самых уникальных индийских духовных учений, которые ведут экологичный образ жизни, защищают окружающую среду и живут в гармонии с природой. Заедем в деревню ремесленников, чтобы увидеть творения гончаров, ткачей и изготовителей металлических изделий.

Вечером вернёмся в отель.

В гости к племени и в деревню ремесленниковВ гости к племени и в деревню ремесленниковВ гости к племени и в деревню ремесленниковВ гости к племени и в деревню ремесленниковВ гости к племени и в деревню ремесленников
10 день

Самый старейший храм Индии с 1444 колоннами

Переедем в Удайпур (250 км) — «город озёр» и прекрасных пейзажей, который мы получше рассмотрим завтра.

По дороге посетим самый старейший храм в Индии. Комплекс Ранакпур построен из белого мрамора, состоит из 29 залов и располагается в долине Араваллиса. 1444 колонны украшены оригинальной резьбой. Здесь же находится храм Солнца и ещё два джайнских храма.

Вечером заселимся в отель.

Самый старейший храм Индии с 1444 колоннамиСамый старейший храм Индии с 1444 колоннамиСамый старейший храм Индии с 1444 колоннамиСамый старейший храм Индии с 1444 колоннамиСамый старейший храм Индии с 1444 колоннами
11 день

Оазис Индии - Удайпур

После завтрака отправимся гулять по «городу озёр», прокатимся на лодке по искусственному водоёму Пичола и посетим дворцовый комплекс City Palace, который строился почти 400 лет. Пообедаем в ресторане с национальной кухней и осмотрим другие достопримечательности Удайпура. Город богат не только озёрами, но и садами. Вы почувствуете явный контраст с предыдущими более пыльными и менее зелёными локациями.

Оазис Индии - УдайпурОазис Индии - УдайпурОазис Индии - УдайпурОазис Индии - УдайпурОазис Индии - УдайпурОазис Индии - УдайпурОазис Индии - УдайпурОазис Индии - УдайпурОазис Индии - УдайпурОазис Индии - Удайпур
12 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоязычного гида
  • Прогулка на слонах
  • Прогулка на конной повозке
  • Прогулка на лодке по озеру
  • Оплата налогов
  • Тур проводится только для вашей группы от 1 до 10 человек
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Дели и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Входные билеты в монумент
  • Обеды и ужины
  • Плата за фотосъёмку
  • Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
  • Сувениры и личные расходы
  • Виза - 45 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Удайпур, аэропорт имени Махараны Пратапа, проводим ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТадж-МахалПопулярные местаЖивотные

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