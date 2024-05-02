Наш 12-дневный тур в Индии охватывает больше локаций и мест, куда редко доезжают туристы. Мы побываем в 7 городах и 2 деревнях, где проживает экологичное племя и индийские мастера. Увидим «розовый» Джайпур, «голубой» Джодхпур, здания из красного и жёлтого песчаника в Биканере, разноцветные фрески Мандавы, «мраморную» Агру, озёрно-зелёный Удайпур и колоритный Дели. Восхитимся архитектурой старейшего индийского храма с 1444 колоннами и крепостью с 986-метровой стеной. Встретим рассвет у Тадж-Махала и попробуем блюда национальной кухни.

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.