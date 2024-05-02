Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Увидим «розовый» Джайпур, «голубой» Джодхпур, здания из красного и жёлтого песчаника в Биканере, разноцветные фрески Мандавы, «мраморную» Агру, озёрно-зелёный Удайпур и колоритный Дели.
Восхитимся архитектурой старейшего индийского храма с 1444 колоннами и крепостью с 986-метровой стеной. Встретим рассвет у Тадж-Махала и попробуем блюда национальной кухни.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 259
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях: «Surya International Hotel», «Pushp Villa», «Nahargarh Haveli». Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.
Программа тура по дням
Прилёт в Дели
Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Гид порекомендует заведения для вашего ужина и первого знакомства с местной кухней.
Достопримечательности Дели
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по колоритному и разнообразному Дели. Вы увидите старый и новый город, памятники времён империи Моголов, индуистские и мусульманские общины, огромную крепость Красный форт, величественные храмы и самую большую мечеть в Индии — Джама-Масджид. Посетите художественную галерею и базар «Чанди Чоук». Посмотрите на Ворота Индии, возведённые в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны.
Гид порекомендует места для обедов и ужинов, расскажет, что попробовать из национальных блюд.
Агра и мраморная галерея
После завтрака переедем в «город мрамора» Агра (204 км). Заселимся в отель и отправимся гулять. Встретим рассвет у Тадж-Махала, посетим Красный форт и гробницу Итимад-Уд-Даула. Во второй половине дня заедем в мраморную галерею, где можно приобрести экзотические изделия и модную одежду.
К вечеру вернёмся в отель.
«Розовый» Джайпур
После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Джайпур (250 км). Город называют «розовым» из-за цвета камня, который использовался в строительстве. По дороге остановимся в столице империи Великих Моголов во время правления Акбара Первого — в заброшенном Фатехпур-Сикри.
В отель заселимся после обеда. Вечером каждый выберет занятие по душе. Рекомендуем отправиться на шопинг и присмотреть ремесленные изделия на рынке столицы Раджастхана. Гид посоветует заведения для вашего ужина.
Достопримечательности Джайпура
Сегодня посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах, и форт Джайгарх, на территории которого находится самая большая пушка на колёсах. Увидим Городской дворец Джайпура, обсерваторию Джантар-Мантар, «дворец ветров» Хава-Махал и парящий над водой Джал-Махал. Зайдём в музей Альберт-Холл и познакомимся с историей города. Гид подскажет заведения для обеда и ужина.
Фрески Мандавы
Переезжаем в регион Шекхавати (170 км), который славится самой большой концентрацией фресок в мире. Увидим «галерею искусств под открытым небом», рассмотрим стойкие шекхаватские росписи, сохранившиеся без реставрации на протяжении длительного промежутка времени.
Остановимся в отеле в Мандаве и прогуляемся по городу, любуясь фресками на стенах и воротах.
Город на границе с пустыней
Переезжаем в город на границе с пустыней Тар — Биканер (190 км). Здесь увидим здания из красного и жёлтого песчаника, крепость Джунагарх, которая никогда не была завоёвана. Форт окружён 986-метровой в длину стеной и 9-метровым рвом.
Нагуляемся и отдохнём в отеле.
Достопримечательности Джодхпура
Сегодня окажемся во 2-ом по величине городе Раджастана, расположенном у границы пустыни Тар — в Джодхпуре (250 км). После заселения в отель отправимся на обзорную экскурсию. Увидим крупнейший и самый значительный форт в Индии — Мехерангарх. Посетим мемориал из белого мрамора Джасвант-Тхада и дворец.
К вечеру вернёмся в отель.
В гости к племени и в деревню ремесленников
Утром отправимся на джипах в гости к племени в деревню Бишной. Познакомимся с людьми в белых тюрбанах, последователями одного из самых уникальных индийских духовных учений, которые ведут экологичный образ жизни, защищают окружающую среду и живут в гармонии с природой. Заедем в деревню ремесленников, чтобы увидеть творения гончаров, ткачей и изготовителей металлических изделий.
Вечером вернёмся в отель.
Самый старейший храм Индии с 1444 колоннами
Переедем в Удайпур (250 км) — «город озёр» и прекрасных пейзажей, который мы получше рассмотрим завтра.
По дороге посетим самый старейший храм в Индии. Комплекс Ранакпур построен из белого мрамора, состоит из 29 залов и располагается в долине Араваллиса. 1444 колонны украшены оригинальной резьбой. Здесь же находится храм Солнца и ещё два джайнских храма.
Вечером заселимся в отель.
Оазис Индии - Удайпур
После завтрака отправимся гулять по «городу озёр», прокатимся на лодке по искусственному водоёму Пичола и посетим дворцовый комплекс City Palace, который строился почти 400 лет. Пообедаем в ресторане с национальной кухней и осмотрим другие достопримечательности Удайпура. Город богат не только озёрами, но и садами. Вы почувствуете явный контраст с предыдущими более пыльными и менее зелёными локациями.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоязычного гида
- Прогулка на слонах
- Прогулка на конной повозке
- Прогулка на лодке по озеру
- Оплата налогов
- Тур проводится только для вашей группы от 1 до 10 человек
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Дели и обратно
- 1-местное размещение - по запросу
- Входные билеты в монумент
- Обеды и ужины
- Плата за фотосъёмку
- Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
- Сувениры и личные расходы
- Виза - 45 долларов