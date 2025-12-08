Я встречу вас в аэропорту и отвезу в уютный отель. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Новому Дели. Вы увидите белоснежный храм Лотоса — символ духовной чистоты, Ворота Индии — мемориал героям войны, президентский дворец и парламент — образец колониальной архитектуры. Также ощутим мистическую атмосферу древнего колодца Аграсен Ки Баоли.

После обеда в ресторане североиндийской кухни у вас будет свободное время для прогулок и посещения рынков, где можно купить чай, специи и сувениры ручной работы. Затем — возвращение в отель и отдых.