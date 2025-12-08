Мои заказы

В Индию на Новый год: Дели, Джайпур и Арга, Кхаджурахо и Варанаси

Отметить праздник гала-ужином под фейерверки, прокатиться на велорикше и поучиться росписи тканей
В этом новогоднем путешествии вы увидите главные места страны — от шумных улиц столицы до мистического Варанаси.

Мы поднимемся к древнему форту Амбер, полюбуемся архитектурой дворца Ветров, встретим рассвет у подножия
Тадж-Махала, поговорим о значении резьбы на храмах Кхаджурахо и прикоснёмся к священным водам Ганга во время завораживающего обряда с огнём.

Вас ждут дворцы махараджей, ароматные рынки, огненные закаты Раджастана и волшебная ночь под звёздами с фейерверками, шампанским и изысканными угощениями.

Мы заглянем в ремесленные мастерские и на фабрику шёлка, поучаствуем в чайной церемонии и проедем по колоритным улочкам Старого Дели на велорикше.

Это не просто тур — это мозаика эпох, впечатлений, вкусов и достопримечательностей, в котором каждый день наполнен магией!

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится с сопровождением профессионального русскоговорящего гида. Возможны изменения в программе по погодным условиям или расписанию транспорта. При посещении храмов обязательна закрытая одежда, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Нового Дели

Я встречу вас в аэропорту и отвезу в уютный отель. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Новому Дели. Вы увидите белоснежный храм Лотоса — символ духовной чистоты, Ворота Индии — мемориал героям войны, президентский дворец и парламент — образец колониальной архитектуры. Также ощутим мистическую атмосферу древнего колодца Аграсен Ки Баоли.

После обеда в ресторане североиндийской кухни у вас будет свободное время для прогулок и посещения рынков, где можно купить чай, специи и сувениры ручной работы. Затем — возвращение в отель и отдых.

2 день

Акшардхам, Старый Дели, переезд в Джайпур, ужин и танцы под звёздным небом

В этот день первым посетим Акшардхам — грандиозный храмовый комплекс, украшенный резьбой и мрамором. Покинув тишину храма, окунёмся в хаотичную, но очаровательную жизнь Старого Дели — лабиринта узких улочек, где время словно застыло в эпохе Великих Моголов. Прокатимся на велорикше по колоритным улочкам Чандни-Чоук и побываем в мечети Джама-Масджид.

После обеда переедем в Джайпур. Вечером поужинаем под открытым небом в стиле Раджастана: вас ждут блюда на углях, живые ритмы барабанов и танцы под звёздным небом.

3 день

Форт Амбер, дворцы и обсерватория Джайпура, мастер-класс по росписи тканей, переезд в Агру

Утром поднимемся к форту Амбер. Внутри вас ждёт Шиш-Махал — Зеркальный зал, где тысячи сверкающих мозаик создают игру света, способную ослепить даже при мерцании одной свечи. А со смотровой площадки откроется завораживающая панорама: бирюзовая гладь озера, строгие линии садов и бескрайние просторы Раджастхана.

Далее полюбуемся Хава-Махалом (дворцом Ветров) и роскошным Городским дворцом. Осмотрим Джантар-Мантар — гигантскую обсерваторию под открытым небом, где древние астрономы с поразительной точностью измеряли время и движение звёзд.

После обеда окунёмся в мир индийских ремесел на мастер-классе по росписи тканей в технике техтиль (аналог батика) и созданию традиционных ковров. Под руководством мастеров вы создадите свой собственный сувенир. Вечером — переезд в Агру и заселение в отель.

4 день

Тадж-Махал, Агра-Форт, ремесленные мастерские и чайная церемония, спектакль, встреча Нового года

Последний день уходящего года встретим в сиянии рассветных золотых лучей, озаряющих мраморные купола Тадж-Махала — символа вечной любви. Затем посетим Агра-Форт — дворцовую крепость Великих Моголов.

После побываем в мастерских, где вы познакомитесь с ювелирным искусством, тайнами мраморной инкрустации, кашмирской пашмины и зардози — золотого шитья, которое веками украшало наряды знати. Поучаствуем в чайной церемонии: вы насладитесь ароматным масала-чаем и окунётесь в пряную симфонию индийских специй. Во время обеда вас ждёт гастрономическое путешествие — блюда, в которых гармонично соединились изысканность и щедрость индийской кухни.

Во второй половине дня желающие посмотрят спектакль «Мохаббат-э-Тадж», рассказывающий историю Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. Завершим праздничным гала-ужином с шампанским, живой музыкой и фейерверком. С наступившим!

5 день

Храмовый комплекс Кхаджурахо

Утром сядем на поезд и отправимся в Кхаджурахо — вас ждёт комфортная поездка с завтраком и обедом. По прибытии отправимся на экскурсию по храмовому комплексу, внесённому в список ЮНЕСКО. Великолепная резьба, сцены из жизни богов и людей, тайны древних символов — всё это оживёт в рассказах гида.

Вечером — ужин на террасе с видом на освещённые храмы и мелодиями ситара.

6 день

Переезд в Варанаси, гхаты, ритуал Ганга-Аарти, фабрика шёлка

В этот день переедем в Варанаси — священный город на берегу Ганга. После обеда отправимся на экскурсию по старинным улочкам и гхатам, где паломники совершают омовения и проходят погребальные обряды.

На закате примем участие в завораживающем обряде Ганга-Аарти с огненными лампадами и песнопениями. Вечером заглянем на фабрику банараси-шёлка, где мастера вручную ткут ткани, достойные королев.

7 день

Свободное время в Варанаси, переезд в Дели, трансфер в аэропорт

После завтрака будет время прогуляться по Варанаси, полюбоваться видами Ганга и напоследок проникнуться атмосферой города. Днём — трансфер на вокзал и переезд скоростным поездом в Дели с питанием на борту.

Вечером — прибытие и трансфер в аэропорт. Путешествие завершится, оставив в сердце тепло восточного гостеприимства и воспоминания о празднике, полном магии и света.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных отелях 4*, включая раннее заселение в Дели (3*)
  • Завтраки и праздничные ужины
  • Все экскурсии по программе с входными билетами
  • Поезд на маршруте с питанием (2 класс)
  • Все трансферы и переезды
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Поездка на велорикше по Старому Дели
  • Помощь с оформлением визы
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты - от $400
  • Виза - 6500 ₽
  • Обеды и напитки вне программы
  • Дополнительные экскурсии: спектакль в Агре - $55, деревня слонов - $50, визит к астрологу - $25, сафари в Кхаджурахо - $85
  • Доплата за 1-местное размещение - $400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Дели, 5:00
Завершение: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Дели, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 1877 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

