Мы поднимемся к древнему форту Амбер, полюбуемся архитектурой дворца Ветров, встретим рассвет у подножия
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится с сопровождением профессионального русскоговорящего гида. Возможны изменения в программе по погодным условиям или расписанию транспорта. При посещении храмов обязательна закрытая одежда, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Программа тура по дням
Достопримечательности Нового Дели
Я встречу вас в аэропорту и отвезу в уютный отель. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Новому Дели. Вы увидите белоснежный храм Лотоса — символ духовной чистоты, Ворота Индии — мемориал героям войны, президентский дворец и парламент — образец колониальной архитектуры. Также ощутим мистическую атмосферу древнего колодца Аграсен Ки Баоли.
После обеда в ресторане североиндийской кухни у вас будет свободное время для прогулок и посещения рынков, где можно купить чай, специи и сувениры ручной работы. Затем — возвращение в отель и отдых.
Акшардхам, Старый Дели, переезд в Джайпур, ужин и танцы под звёздным небом
В этот день первым посетим Акшардхам — грандиозный храмовый комплекс, украшенный резьбой и мрамором. Покинув тишину храма, окунёмся в хаотичную, но очаровательную жизнь Старого Дели — лабиринта узких улочек, где время словно застыло в эпохе Великих Моголов. Прокатимся на велорикше по колоритным улочкам Чандни-Чоук и побываем в мечети Джама-Масджид.
После обеда переедем в Джайпур. Вечером поужинаем под открытым небом в стиле Раджастана: вас ждут блюда на углях, живые ритмы барабанов и танцы под звёздным небом.
Форт Амбер, дворцы и обсерватория Джайпура, мастер-класс по росписи тканей, переезд в Агру
Утром поднимемся к форту Амбер. Внутри вас ждёт Шиш-Махал — Зеркальный зал, где тысячи сверкающих мозаик создают игру света, способную ослепить даже при мерцании одной свечи. А со смотровой площадки откроется завораживающая панорама: бирюзовая гладь озера, строгие линии садов и бескрайние просторы Раджастхана.
Далее полюбуемся Хава-Махалом (дворцом Ветров) и роскошным Городским дворцом. Осмотрим Джантар-Мантар — гигантскую обсерваторию под открытым небом, где древние астрономы с поразительной точностью измеряли время и движение звёзд.
После обеда окунёмся в мир индийских ремесел на мастер-классе по росписи тканей в технике техтиль (аналог батика) и созданию традиционных ковров. Под руководством мастеров вы создадите свой собственный сувенир. Вечером — переезд в Агру и заселение в отель.
Тадж-Махал, Агра-Форт, ремесленные мастерские и чайная церемония, спектакль, встреча Нового года
Последний день уходящего года встретим в сиянии рассветных золотых лучей, озаряющих мраморные купола Тадж-Махала — символа вечной любви. Затем посетим Агра-Форт — дворцовую крепость Великих Моголов.
После побываем в мастерских, где вы познакомитесь с ювелирным искусством, тайнами мраморной инкрустации, кашмирской пашмины и зардози — золотого шитья, которое веками украшало наряды знати. Поучаствуем в чайной церемонии: вы насладитесь ароматным масала-чаем и окунётесь в пряную симфонию индийских специй. Во время обеда вас ждёт гастрономическое путешествие — блюда, в которых гармонично соединились изысканность и щедрость индийской кухни.
Во второй половине дня желающие посмотрят спектакль «Мохаббат-э-Тадж», рассказывающий историю Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. Завершим праздничным гала-ужином с шампанским, живой музыкой и фейерверком. С наступившим!
Храмовый комплекс Кхаджурахо
Утром сядем на поезд и отправимся в Кхаджурахо — вас ждёт комфортная поездка с завтраком и обедом. По прибытии отправимся на экскурсию по храмовому комплексу, внесённому в список ЮНЕСКО. Великолепная резьба, сцены из жизни богов и людей, тайны древних символов — всё это оживёт в рассказах гида.
Вечером — ужин на террасе с видом на освещённые храмы и мелодиями ситара.
Переезд в Варанаси, гхаты, ритуал Ганга-Аарти, фабрика шёлка
В этот день переедем в Варанаси — священный город на берегу Ганга. После обеда отправимся на экскурсию по старинным улочкам и гхатам, где паломники совершают омовения и проходят погребальные обряды.
На закате примем участие в завораживающем обряде Ганга-Аарти с огненными лампадами и песнопениями. Вечером заглянем на фабрику банараси-шёлка, где мастера вручную ткут ткани, достойные королев.
Свободное время в Варанаси, переезд в Дели, трансфер в аэропорт
После завтрака будет время прогуляться по Варанаси, полюбоваться видами Ганга и напоследок проникнуться атмосферой города. Днём — трансфер на вокзал и переезд скоростным поездом в Дели с питанием на борту.
Вечером — прибытие и трансфер в аэропорт. Путешествие завершится, оставив в сердце тепло восточного гостеприимства и воспоминания о празднике, полном магии и света.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1290
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях 4*, включая раннее заселение в Дели (3*)
- Завтраки и праздничные ужины
- Все экскурсии по программе с входными билетами
- Поезд на маршруте с питанием (2 класс)
- Все трансферы и переезды
- Услуги русскоговорящего гида
- Поездка на велорикше по Старому Дели
- Помощь с оформлением визы
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты - от $400
- Виза - 6500 ₽
- Обеды и напитки вне программы
- Дополнительные экскурсии: спектакль в Агре - $55, деревня слонов - $50, визит к астрологу - $25, сафари в Кхаджурахо - $85
- Доплата за 1-местное размещение - $400